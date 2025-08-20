Alfredo Saade insistió en la reelección para que Álvaro Uribe y Gustavo Petro sean candidatos en 2026: “Que el pueblo decida”

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia; Alfredo Saade, exjefe de Despacho; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Luisa González/REUTERS/Colprensa

Alfredo Saade, suspendido provisionalmente por tres meses por parte de la Procuraduría General de la Nación por el caso de los pasaportes, insistió en la reelección en Colombia para que Álvaro Uribe y Gustavo Petro se enfrenten en las elecciones de 2026.

En conversación con Blu Radio, el ex jefe de Despacho de la Presidencia, aseguró que en caso de que no se acepte la propuesta, será candidato presidencial.

“Me imagino que el presidente Gustavo Petro se sorprenderá con la propuesta. Hay que jugar la gran final. Todos los expresidentes pueden participar. Nadie tiene más votos que ellos dos en este país. Que el pueblo decida entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe”.