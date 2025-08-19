Colombia

Video: una niña aseguró en una plena misa que la persona que más divida al país es el presidente Gustavo Petro

La perspicaz reacción de la menor a la pregunta de un sacerdote causó debate en redes sociales

Luciano Niño

Guardar
Niña dijo que Petro era la persona que más dividía al país - crédito X

En medio de una actividad realizada en una iglesia, un sacerdote preguntó a varios niños: “¿Qué es lo que más divide a Colombia?”. Tras el cuestionamiento, los niños respondieron que el dinero, el odio o las malas acciones generaban resentimientos en la sociedad.

Sin embargo, una niña sorprendió con su respuesta, puesto que aseguró que el presidente de la República, Gustavo Petro, era la persona que más polarizaba el país.

La perspicaz respuesta de la menor, marcada por su inocencia, reflejó las preocupaciones de miles de colombianos frente al rumbo del país durante los tres años de mandato de la actual administración.

El hecho, registrado en video y difundido en redes sociales, generó un amplio debate. Algunos señalaron que la respuesta de la menor pudo estar influenciada por el entorno adulto, mientras que para otros no fue más que un comentario en tono de broma.

“Hasta dónde ha llegado la irresponsabilidad de los adultos. Sembrando el odio en los niños. Que tristeza y así queremos un mejor país”; “No pongan a los niños en eso. Algún adulto tuvo que haberle dicho que dijera eso. Dejen que los niños sean inocentes”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

La reacción de la niña
La reacción de la niña generó debate en redes sociales Esteban Felix/AP/X

A su vez, miles de usuarios aseguraron que las palabras de la niña reflejan la verdad de Colombia en los últimos años, puesto que, a su juicio, el Gobierno nacional no ha hecho una buena labor para impulsar el desarrollo y bienestar de los ciudadanos.

“👏👏👏 ese niño entendió todo 😍”; “Eso es lo que escucha en la casa todo sale de cada hogar”,El padre con ganas de reír con carcajadas y todo incluido pero aja 😂😂”; Bien dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad😂🤣 Ese niño representa. Millones de colombianos 🙌”

Y agregaron: “Si lo dicen los niños es porque es más que cierto 😂😂😂”; “esa niña la tiene clara ... excelente tomar conciencia desde niños 👏👏👏; “Esas niñas lo entendieron todo 👏👏👏😂😂”; “Jejejej 100% identificado y 0% ofendido 😂😂”; “Los niños nunca mienten dicen por ahi😂😂😂”.

Los gritos de ¡Fuera Petro!, en la conmemoración del 7 de agosto y el funeral de Miguel Uribe

Fuera Petro en Leticia durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá - crédito @MariaFdaCabal/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, lideró el 7 de agosto de 2025 la conmemoración de la Batalla de Boyacá que se celebró en Leticia, Amazonas. Como es habitual, el jefe de Estado debía pronunciarse a las 10:00 a. m., pero su intervención se vio retrasada por casi tres horas, puesto que no había llegado al lugar.

A las 12:18 p. m. el primer mandatario ingresó al recinto donde lo esperaban cientos de colombianos. Sin embargo, fue abucheado por personas que corearon “¡fuera, Petro!, ¡fuera, Petro!, ¡fuera, Petro!”, en símbolo de molestia no solo por la tardanza, sino por la gestión que ha realizado durante los tres años al mando de la Casa de Nariño.

Con respecto al video que fue difundido por la senadora María Fernanda Cabal, el jefe de Estado aseguró que era falso. Sin embargo, el rechazo al Gobierno Petro se ha hecho evidente de cara a su último año en el poder.

Colombianos gritaron ¡Fuera Petro!, en la Plaza de Bolívar - cortesía infobae

El 13 de agosto, se llevaron a cabo las exequias del senador de la República y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. A las afueras del recinto donde se realizó el tributo, miles de colombianos gritaron al unísono ¡Fuera Petro!, en un mensaje de apoyo y rechazo por la violencia contra Uribe Turbay.

De igual manera, los asistentes a las honras fúnebres del senador pidieron justicia y celeridad en las investigaciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación para que los responsables del magnicidio contra el congresista paguen por el hecho.

