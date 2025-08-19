Colombia

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de alias el Indio: narco invisible responsable del envío de cocaína hacia Norteamérica

Luis Guillermo Estupiñán Quiñonez es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de California por delitos de narcotráfico

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Luis Guillermo Estupiñán Quiñones, conocido
Luis Guillermo Estupiñán Quiñones, conocido como alias El Indio o Memo

La Corte Suprema de Justicia confirmó que fue avalada la orden de extradición de Luis Guillermo Estupiñán Quiñonez, alias El Indio, a Estados Unidos, decisión que fue tomada en la Sala de Casación Penal del alto tribunal.

Así se informó en el documento oficial: “En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite CONCEPTO FAVORABLE a la extradición del ciudadano colombo-ecuatoriano Luis Guillermo Estupiñán Quiñonez, también conocido como Guillén Ramón Jiménez Estupiñán, frente a los cargos contenidos en la acusación dictada el 21 de agosto de 2018 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California dentro del caso (...)”.

Corte Suprema de Justicia, alias
Corte Suprema de Justicia, alias El Indio, avaló orden de extradición

La captura de este delincuente se confirmó el 14 de enero del 2025 por medio del director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana Beltrán, que por medio de sus redes sociales dio detalles de la operación.

La diligencia estuvo a cargo de miembros de la institución nacional y de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en el departamento de Putumayo.

“Cayó capo colombo-ecuatoriano! En Puerto Asís (Putumayo), en coordinación con la @DEAHQ y autoridades del Reino Unido, capturamos al extraditable Luis Guillermo Estupiñán Quiñones, alias ‘El Indio’ o ‘Memo’, solicitado por la Corte del Distrito Sur de California, Estados Unidos”, escribió el general Carlos Fernando Triana Beltrán en sus redes sociales .

crédito @DirectorPolicia/X

Estupiñán Quiñones, hacía parte de una red criminal a nivel internacional que tenía como actividad principal el envío de sustancias estupefacientes desde Colombia y Ecuador hacia territorio estadounidense.

Dentro de sus funciones “lideraba una red logística especializada en ocultar y transportar cargamentos del alcaloide por tierra hasta centros de acopio, cerca del Puerto de Buenaventura y zonas clandestinas en Nariño, Cauca y Ecuador”.

Se aprovechaba de la doble nacionalidad que tiene para poder cruzar los pasos fronterizos sin parecer sospechoso para las autoridades, para fortalecer vínculos con la delincuencia en ambos territorios, organizar las labores logísticas de las operaciones y hacer mucho más factible el desplazamiento del cargamento.

Presidente Petro confirmó que Colombia solicitó a Nicaragua extradición del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González

