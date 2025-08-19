Dólar en Colombia sube de nuevo de precio: así cerró el 19 de agosto ante las negociaciones de la guerra en Ucrania

El dólar en Colombia, el 19 de agosto, registró una cotización máxima de $4.053,00 - crédito Pixabay

El dólar estadounidense cerró la jornada del 19 de agosto de 2025 en Colombia en un promedio de $4.036,21, lo que representó una subida de $16,97 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $4.019,24. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.130 millones en 1.523 transacciones, con un precio de apertura de $4.027,50, un máximo de $4.053,00 y un mínimo de $4.024,01.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 0,22%; pero desde hace un año aún conserva una disminución del 3,19%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En cuanto a los cambios de este día respecto de días pasados, invirtió la cotización de la sesión previa, donde obtuvo un ascenso del 0,04%, mostrando que es incapaz de establecer una tendencia definida en los últimos días. La volatilidad referente a la última semana fue de 8,94%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (14,27%), lo que indica que su cotización está presentando menos alteraciones de lo esperado en las últimas fechas.

En la jornada del 19 de agosto, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio fue de $3.911,00, mientras que el de venta resultó en $4.017,50 - crédito Pablo Sanhueza/Reuters

Guerra Ucrania - Rusia

El movimiento del peso colombiano estuvo alineado con el observado en los mercados emergentes, ya que los inversionistas evaluaban el alcance de las negociaciones sobre la guerra en Ucrania. Al finalizar la semana pasada, Donald Trump se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y señaló que, aunque no se logró un acuerdo para un alto al fuego, se hicieron avances.

Por otro lado, Trump se reunió con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y declaró que, en caso de que Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo, Estados Unidos respaldaría la seguridad ucraniana con el fin de garantizar una paz duradera.

Discurso del presidente de la FED

Expertos de Acciones y Valores destacaron que, durante la jornada, las monedas latinoamericanas operaron mixtas en la jornada, con un mercado atento al discurso del presidente de la FED, Jerome Powell, en Jackson Hole, mientras el peso colombiano destacó por su debilidad tras la reapertura de los mercados locales y la publicación de un déficit comercial mayor al esperado.

Jerome Powell, presidente de la FED, ha tenido varios desencuentros con el presidente Donald Trump - crédito Jonathan Ernst/Reuters

De igual manera, explicaron que “en la última semana, el mercado cambiario se vio afectado en medio de un entorno complejo, entre factores de política monetaria, tensiones comerciales y riesgos políticos. El dólar se mantuvo presionado tras conocerse datos de inflación mixtos: mientras el IPC mostró estabilidad, el repunte del IPP evidenció presiones derivadas de los aranceles”.

A esto, agregaron, se sumó la incertidumbre fiscal, con un déficit mensual de USD291.000 millones en julio pese al aumento récord de ingresos por aranceles, lo que acentúa el debate sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. El mercado, además, incorpora en sus expectativas la reunión de Jackson Hole como catalizador clave y mantiene el foco en la eventual sucesión del presidente Powell, lo que añade volatilidad política a la narrativa monetaria.

Camino bajista del dólar

Por su parte, el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, resaltó que la semana del 11 al 15 de agosto retomó el camino bajista en el dólar, ya que el mercado abrió el lunes en niveles de $4.059,35 y cerró el viernes en $4.015, semana que tuvo una fluctuación de $64, entre un precio máximo visitado el lunes, en $4.071, y un precio mínimo visitado el martes, en $4.006,70. Mientras que el miércoles, en $4.010, el viernes, en $4.007.

El dólar en Colombia se cotiza por encima de los $4.000 desde hace varios meses - crédito Dado Ruvic/Reuters

“Esto muestra que el mercado sigue visitando y tratando de superar a la baja esta zona que hace parte del soporte mayor de $4.000. Esta semana tuvimos dos datos muy importantes: la inflación general y la inflación del productor de EE. UU. La primera salió bien, un poco por debajo de las expectativas, pero la del productor sí salió alta, muy por encima de las expectativas”, anotó el experto.

Acevedo apuntó que todos estos datos hacen que los analistas dirijan su mirada a la FED, en donde al tener decisiones basadas en las cifras que van saliendo, podrían tener los argumentos para ajustar sus tasas en septiembre o, de pronto no, según como vayan saliendo los datos.