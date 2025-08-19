Así fue la captura de seis presuntos integrantes de Los Costeños tras robo a una joyería en Barranquilla: les descubrieron joyas por más de $30 millones en un carro

Policía descubre botín oculto en vehículos - crédito Policía Nacional

El rápido accionar de la Policía Metropolitana de Barranquilla permitió frustrar uno de los robos más audaces de los últimos meses en la ciudad.

El operativo culminó con la captura de seis presuntos integrantes de la banda criminal Los Costeños, sindicada de ser la autora intelectual y material del asalto a la joyería Neogold, ubicada en el centro comercial Le Meridiem Golf, al norte de la capital del Atlántico.

El hecho ocurrió el domingo 17 de agosto de 2025, cuando tres sujetos —dos hombres y una mujer— ingresaron al local simulando ser compradores interesados en joyas de oro. Uno de ellos vestía como escolta privado, lo que reforzó la apariencia de normalidad y facilitó el engaño.

La asesora comercial del establecimiento, confiada, comenzó a mostrarles anillos, cadenas, pulseras y aretes, sin sospechar que en segundos sería intimidada con un revólver calibre 38.

El golpe y la fuga

Los delincuentes obligaron a la trabajadora a entregar las piezas de oro, que fueron guardadas en maletines mientras un cuarto cómplice vigilaba la entrada.

Tras reunir el botín, bajaron al sótano del centro comercial, donde otro integrante los esperaba en un vehículo particular para emprender la huida.

Vehículos utilizados en la huida, donde la Policía halló joyas ocultas en las rejillas del aire acondicionado - crédito Policía Nacional

La rápida reacción del personal de seguridad y la activación inmediata del sistema de cámaras de vigilancia permitieron que la Policía llegara en cuestión de minutos.

En medio del caos, uno de los asaltantes fue capturado en el mismo centro comercial, mientras los demás escapaban en dos automóviles.

Persecución hasta Soledad

La persecución policial se extendió por varios sectores de Barranquilla y finalizó en el municipio de Soledad.

Allí, uniformados lograron interceptar los vehículos en los que huían los sospechosos y capturaron a cinco personas más, entre ellas una mujer. Durante el procedimiento fueron incautados dos automotores y un arma de fuego.

El hallazgo más sorprendente se dio al revisar los carros: las joyas robadas, avaluadas en más de 30 millones de pesos, estaban escondidas en los ductos del aire acondicionado de uno de los automóviles.

La maniobra evidenció el grado de planeación de la estructura criminal, que pretendía despistar a las autoridades ocultando el botín en un lugar insospechado.