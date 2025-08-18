Lina Garrido estalló contra Petro por su respaldo a Alfredo Saade en medio de “chanchullos” con pasaportes: “Creyeron que no nos íbamos a dar cuenta”

Lina María Garrido cuestionó al presidente Gustavo Petro por la presunta protección a Carlos Ramón González y Alfredo Saade - crédito linamariagarri1/X

La tensión política en Colombia se intensificó luego de que la representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, dirigiera fuertes señalamientos contra el presidente Gustavo Petro.

La congresista centró sus críticas en la presunta protección que, según ella, se brinda a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), actualmente con residencia en Nicaragua, y en el papel del jefe de gabinete, Alfredo Saade, en la polémica de los pasaportes de la Cancillería.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El debate público se encendió tras confirmarse que Carlos Ramón González obtuvo residencia permanente en Nicaragua, puesto que el exfuncionario es requerido por la justicia colombiana, señalado por su presunta participación en hechos de corrupción ligados al saqueo de recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De esta manera, su permanencia fuera del país despertó dudas sobre el alcance real de los procesos judiciales en su contra.

Según Lina María Garrido, la Presidencia publicó la hoja de vida de Alfredo Saade el mismo día en que la Procuraduría ordenó su suspensión - crédito Lina Garrido/Facebook - Presidencia

Ante este escenario, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno solicitó formalmente la extradición de González; sin embargo, la representante Garrido puso en duda que dicho procedimiento prospere, afirmando que existe un entramado que busca garantizar la protección de quienes están vinculados a casos de corrupción en la administración pública.

Las acusaciones de Lina Garrido contra el presidente Petro

A través de su cuenta en X, la congresista lanzó un mensaje directo contra el Ejecutivo: “En el Gobierno de @petrogustavo ayudaron a volar a Carlos Ramón para #Nicaragua, señalado de ser el cabecilla de la Organización criminal. Y ahora quieren ayudar a volar a @alfredosaadev. Aquí les explico (sic)”, escribió la representante, acompañando sus palabras con un video donde detalla sus argumentos.

Garrido agregó además en su post que:“A propósito, los informes afirman que la mano derecha de @PizarroMariaJo, aun conociendo el escándalo de corrupción, atendió como un rey al prófugo Carlos Ramón, con embajada y carro a disposición. Todo a costillas de nuestros impuestos. Qué vergüenza María José, qué vergüenza”, en alusión a la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico.

Lina María Garrido señaló que Alfredo Saade estaría vinculado a un entramado de corrupción relacionado con los pasaportes de la Cancillería - crédito @linamariagarri1/X

La congresista fue más allá al vincular a Alfredo Saade, actual jefe de gabinete de la Presidencia, con las irregularidades en la contratación pública. Según lo expresado en su video con el que acompañó la publicación, existe una relación entre las actuaciones del alto funcionario y los procesos que rodean a González.

“Petro duró toda la semana sacando cuentos para tapar el bochornoso episodio en que el gobierno nacional le ayudó a fugarse a su gran amigo Carlos Ramón, señalado de ser el cabecilla de la organización criminal que se robó la plata de la unidad de gestión del riesgo. Pero además de todo, según reportes, lo tuvo viviendo seis meses como huésped de lujo en la embajada de Colombia en Nicaragua”, señaló Garrido.

La representante insistió en que Saade estaría involucrado en lo que calificó como “un chanchullo” relacionado con el manejo de los contratos de pasaportes, un proceso que, según ella, mueve recursos por más de un billón de pesos. Para sustentar sus palabras, recordó la actuación de la Procuraduría General de la Nación que, el 15 de agosto, expidió un documento con el fin de suspender al jefe de gabinete de su cargo.

Lina Garrido recordó que la Procuraduría pidió suspender a Alfredo Saade de su cargo por irregularidades en la contratación de pasaportes - crédito Presidencia

Hasta María José Pizarro fue blanco de críticas por parte de la congresista

Garrido también mencionó directamente a la senadora Pizarro, que acusó de tener cercanía con González y de encubrir, presuntamente, los hechos de corrupción. En el mismo video, la senadora expresó: “Muy bien atendido por el embajador de turno, León Fredy Muñoz, hoy senador y mano derecha de la precandidata presidencial del Pacto María José Pizarro, quien se vende como líder de la transparencia. Qué vergüenza, María José”.

De acuerdo con la versión de Garrido, tanto el presidente Petro como miembros de su círculo cercano estarían utilizando figuras diplomáticas como mecanismo de protección para funcionarios señalados de corrupción.

De acuerdo con Lina Garrido, María José Pizarro habría tenido cercanía con el exdirector del Dapre, cuestionando su papel como líder de transparencia - crédito @PizarroMariaJo/X

En su mensaje añadió que: “Así que cuando vean la noticia que Petro pidió en extradición a Carlos Ramón, tengan la absoluta certeza que no sucederá y que tanto el director del Dapre como el jefe de gabinete de Gustavo Petro serán prófugos de la justicia colombiana ayudados por el Gobierno de Gustavo Petro”, al destacar que la discusión no es de ideologías, sino de legalidad.