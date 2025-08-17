Colombia

Resultados ganadores de la Lotería de Santander este viernes 15 de agosto de 2025

Como cada sábado, aquí están los ganadores del últimos sorteo de esta lotería colombiana

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La Lotería de Santander tiene
La Lotería de Santander tiene un sorteo a la semana, todos los viernes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Participó en la Lotería de Santander y quiere saber si resultó? Aquí están los resultados del más reciente sorteo.

Fecha del sorteo: viernes 15 de agosto de 2025.Premio mayor: 5667.Serie: 152.

Cuál es el horario de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander celebra un sorteo a la semana durante la noche de la siguiente manera:

Todos los viernes. Los resultados se publican a las 11:00 horas de la noche.

Cómo cobrar un premio de la Lotería de Santander

Es importante mencionar que el billete de la lotería es lo más importante, es la única manera de recibir el premio para quien resulte ganador. Hay que guardarlo en un lugar seguro para que no se dañe, ni se ensucie y poder reclamarlo con éxito.Si el premio es superior a los 3 millones de pesos, se debe ir a las oficinas de la Lotería en la ciudad de Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete.Mientras que para premios menores, se puede acudir a las agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones con el lotero de confianza.

Plan de Premios

Este es el plan de
Este es el plan de premios de la Lotería del Santander (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Santander ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor de 10 mil millones de pesosUn seco de mil millones de pesosDos secos de 100 millones de pesosCinco secos de 50 millones de pesosCinco secos de 20 millones de pesosCinco secos de 10 millones de pesos15 secos de 5 millones de pesos

¿Cómo ganar la Lotería de Santander?

Para jugar la Lotería de Santander se necesita al menos 6 mil pesos para comprar una fracción o bien 18 mil pesos para adquirir el billete completo.Se puede comprar el boleto con el lotero de confianza, el cual debe tener el carnet que lo identifica como un vendedor oficial del sorteo. También se puede adquirir en línea a través de las páginas oficiales y apps de Lottorent, Loticolombia y Lottired.Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.Para ganar, la apuesta elegida tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería de Santander ofrece a sus apostadores.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Al momento de validar y cobrar un premio superior a 3 millones de pesos, el ganador debe:

Dirigirse personalmente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16) para verificar la autenticidad del billete. El equipo especializado usa tecnología avanzada para detectar cualquier intento de falsificación y garantizar la legalidad del proceso. Es necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad válido y completar los formularios correspondientes para iniciar el pago.

Para premios inferiores a 3 millones de pesos:

El cobro puede realizarse más cómodamente en agencias distribuidoras autorizadas o incluso con el lotero de confianza en caso de aproximaciones. Se recomienda contactar con la lotería con anticipación para coordinar la verificación y recibir instrucciones específicas.

Temas Relacionados

Lotería de SantanderLoterías Colombia hoyResultado de loteríasÚltimo Sorteocolombia-loteriascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

Caso de maltrato animal en Nariño: comunidad denuncia agresión a un perro tras conflicto vecinal

Testigos aseguran que, en medio de una disputa vecinal en la vereda La Iguana, un hombre ató una cuerda en los genitales de un perro, provocándole heridas graves.

Caso de maltrato animal en

Las 10 producciones más populares de Disney+ Colombia para engancharse este fin de semana largo

La serie de terror y ciencia ficción ha cautivado a los fans más jóvenes de la saga Alien con esta historia ambientada en el año 2120, dos años antes de los eventos de la película de 1979

Las 10 producciones más populares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

El hecho, conocido el 9 de agosto, ocurrido en una zona donde la presencia estatal es débil, revela cómo el control territorial se encuentra en manos de organizaciones criminales

Indignación por niños que habrían

Grupo Firme encabezará festival de regional mexicano en El Campín: ya hay fecha definida

Una de las agrupaciones clave del regional mexicana será la punta de lanza de un evento que congregará distintos artistas

Grupo Firme encabezará festival de

Una nutria en Ibagué, la aparición que podría revelar un problema ambiental mayor en la zona

Investigadores universitarios analizan el impacto de la presencia de la nutria en zonas urbanas. El deterioro de hábitats naturales y la adaptación de especies generan preocupación y reflexión

Una nutria en Ibagué, la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Indignación por niños que habrían

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Las 10 producciones más populares

Las 10 producciones más populares de Disney+ Colombia para engancharse este fin de semana largo

Grupo Firme encabezará festival de regional mexicano en El Campín: ya hay fecha definida

Jhovanoty juntó a Petro y ‘El Chavo’ en una de sus rutinas: “La vecindad, es el reflejo del pueblo colombiano”

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Sara Corrales se casó con Damián Pasquini en Medellín, con ceremonia y fiesta por todo lo alto

Deportes

Richard Ríos prendió las alarmas

Richard Ríos prendió las alarmas en la selección Colombia: sufrió golpe en la cabeza con el Benfica

Así se jugarán los octavos de final en la Copa Colombia: hay dos equipos que no tienen rival

La danza de los millones en la Liga BetPlay: este fue el equipo que más dinero ganó en el mercado de fichajes

Este es el jugador que Luis Díaz más admira en el Bayern Munich: “Es especial, un fenómeno”

Nairo Quintana recibe dura noticia del Movistar para la Vuelta a España: vea de qué se trata