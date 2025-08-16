Recataron a joven que había sido secuestrado en las afueras de Villavicencio cuando trabajaba como conductor de plataformas

Las autoridades confirmaron que David Santiago Daza fue encontrado con vida - crédito redes sociales/X

Las autoridades de la ciudad de Villavicencio y del departamento del Meta habían sido informadas sobre la desaparición de un joven de 18 años el 12 de agosto de 2025, luego de dirigirse a cumplir un servicio de transporte que fue solicitado por medio de aplicaciones a las afueras de Villavicencio.

Afortunadamente, el 15 de agosto, las autoridades confirmaron que David Santiago Daza fue encontrado con vida. De acuerdo con medios de comunicación, el secuestro se habría dado en el sector del alto de Buenavista, a las afueras de la ciudad, mientras se dirigía en su motocicleta a cumplir con el pedido solicitado por Indrive.

Al parecer, fueron tres hombres los que lo retuvieron y golpearon, lo robaron y le suministraron sustancias estupefacientes para someterlo. Por el momento no se ha confirmado cuáles eran las verdaderas intenciones de sus captores, si secuestrarlo para pedir algún tipo de recompensa económica a su familia para que recobrara su libertad o robarlo.

De acuerdo con Noticias Caracol, el joven en medio de la situación encontró la forma de escapar y permaneció varias horas deambulando por la zona boscosa previamente a ser localizado por el Gaula.

Vivaelmeta.com informó que en el momento del rescate este joven estaba deshidratado y presentaba indicios de hipotermia.

Rafaela Cortes, gobernadora del Meta .- crédito @RafaelaCortesZ/X

Rafaela Cortez, gobernadora del departamento del Meta, compartió en su cuenta de X una foto del momento en que la Policía Nacional, miembros de la Defensa Civil y otras entidades estaban atendiendo al joven que días atrás fue retenido por ciudadanos extranjeros:

“Encontrado con vida y capturados los presuntos responsables de la desaparición de David Santiago Daza Reina, joven de 18 años, quien fue retenido por ciudadanos extranjeros en la zona alta de Villavicencio hace tres días”, dos de estos tres hombres fueron capturados y dejados a disposición de las autoridades competentes para que respondan antes la justicia por este delito.

El mensaje estuvo acompañado de un agradecimiento especial a la fuerza pública por la oportuna reacción luego de haber tenido conocimiento del hecho.

Todo mi agradecimiento al @GaulaPolicia @PoliciaColombia @PoliciaMeta quienes desde el día uno de su desaparición, reaccionaron con total efectividad y contundencia, lo cual ha permitido encontrarlo hoy. En este momento está siendo atendido y estabilizado por la @DefensaCivilCo, en el lugar donde lo arrojaron y muy pronto estará de nuevo con su familia”, escribió la funcionaria.

Policía Nacional, miembros de la Defensa Civil y otras entidades estaban atendiendo al joven que días atrás fue retenido por ciudadanos extranjeros - crédito redes sociales/X

En un video que fue difundido por las redes sociales, se ve cómo David es sacado de la zona donde se encontraba sobre un caballo, mientras era rodeado por las diferentes autoridades. Sin pantalón y con una chaqueta de la Defensa Civil, su primer gesto fue santificarse y emprender camino.

La investigación intenta determinar si la privación de la libertad fue orquestada por un grupo de delincuencia común, o, por el contrario, hace parte de una acción ilegal por estructuras terroristas como lo son las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, entre otras, teniendo en cuenta que en los últimos meses este delito desafortunadamente se ha incrementado considerablemente con el recrudecimiento de la violencia en todo el territorio nacional.

Madre y sus hijos secuestrados en Sevilla, Valle del Cauca - crédito redes sociales/X

Por otro lado, el Valle del Cauca, las autoridades continúan con la búsqueda de la doctora Daniela, una joven que el 14 de agosto fue secuestrada con sus hijos mientras los recogía del colegio. En horas de la noche de ese mismo día los niños de 4 y 8 años fueron liberados, pero el paradero de la mujer aún se desconoce.

Las instituciones gubernamentales ofrecen recompensa millonaria por información para las personas que entreguen información fidedigna para dar con su ubicación y la captura de estos secuestradores.