Juan Diego Alvira a las viejas y futuras generaciones del periodismo en Colombia, en medio de la irrupción de ‘influencers’ del Gobierno Petro: “Juéguensela por algo distinto”

El periodista de la emisora W Radio y presentador del programa W Sin Carreta, Juan Diego Alvira, publicó un video en su cuenta de X en el que expresó preocupación por la situación que atraviesan periodistas en Colombia, en medio de la controversia por la decisión del presidente Gustavo Petro de abrir una licitación para el Canal Uno y el aumento de críticas hacia los medios que en varias ocasiones ha hecho en público el mandatario.

Los ataques a la prensa y las tensiones entre el Gobierno y los medios tradicionales subieron de tono cuando Petro planteó a finales de julio de 2025 tomar posibles acciones legales contra quienes, según él, “construyen violencia”.

“Un mensaje para mis colegas - y futuros- periodistas… para los nuevos, para los viejos, para los de siempre", reza en el mensaje que acompaña el video que Alvira dejó en su perfil.

En sus palabras el periodista dejó ver que siente dolor por sus colegas “varados”, y según él, excluidos por el sistema: “Algunos son veteranos de mil batallas y ahora andan por ahí, rogando un contrato en la burocracia del Gobierno de turno”.

Según el reconocido periodista colombiano, que ha pasado por Noticias Caracol, Canal Uno (el programa Sin Carreta) y CityTv (como presentador de Citynoticias), los jóvenes recién graduados también enfrentan obstáculos, pues los bajos salarios y la falta de oportunidades provocan que muchos deban dedicarse a otros oficios o buscar alternativas fuera de las salas de redacción.

El dardo que el periodista Juan Diego Alvira le tiró al presidente Petro: “El Gobierno de turno”

En el caso de los jóvenes, Alvira dijo que “reciben sueldos tan bajos que ni les alcanza para cubrir lo básico”.

En la publicación del presentador y periodista que se conoció la mañana del viernes 15 de agosto (y varias horas antes de conocerse la decisión de Petro con Canal Uno en medio de su consejo de ministros ese mismo día en la noche) atribuye parte de la crisis al mundo digital y a las decisiones empresariales de los medios tradicionales, pero advierte que el Gobierno Petro contribuye a la precarización del sector.

“La industria de los medios tradicionales los ha dejado de lado, no por pereza, sino porque intentan sobrevivir como empresas. El mundo digital ha ido marchitando a canales, emisoras, revistas, periódicos. Y este gobierno tampoco ayuda, los asfixia”, mencionó Juan Diego Alvira más adelante en el video.

Al explicar cuál era el motivo, el periodista detalló: “Porque critican, cuestionan, denuncian, porque hacen su trabajo”.

Sin embargo, Alvira no desaprovechó la oportunidad para dejar un consejo y palabras de aliento a sus colegas: “A esos colegas sin pensión excluidos por el sistema o a esos jóvenes periodistas que hoy manejan Uber para sobrevivir, les digo algo: en lo digital también hay vida y hay futuro”.

Los influenciadores que trabajan en el Gobierno Petro y la posición de Juan Diego Alvira sobre ellos

En este punto, el presentador y periodista que, como muchos en la televisión dio sus primeros pasos como reportero, “lo que sucede es que, a diferencia de muchos influencers, tenemos formación, experiencia a fondo”.

Esto, explicó Alvira, la condición es que “hay que adaptarse, porque en esta industria la materia prima no son las cámaras ni los micrófonos, es el talento”.

Asimismo, y en comparación con los influenciadores, el comunicador afirmó que “un Ferrari con mal piloto no pasa de ser un carro bonito. Así que vuelquen su talento a las redes, pero no para hacer lo mismo de siempre, ni siquiera lo que les enseñaron en las universidades”.

“Juéguensela por algo distinto, por algo que solo un buen comunicador sabe hacer”, finalizó Juan Diego Alvira en su grabación.

Qué pasó en la reunión que Petro tuvo con varios influenciadores: una de las invitadas aseguró que “salió mal”

Debido a la reunión que se desarrolló en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y un grupo de influencers generó controversia luego de que Laura Camila Vargas, una de las asistentes, revelara detalles inéditos sobre el encuentro.

“Me invitaron a Casa de Nariño para entrevistar al presidente. Spoiler: salió mal”, inició el video que Vargas compartió a través de sus redes sociales.

“Fui porque tenía una pregunta para él. ¿Por qué tiene como jefe de despacho a un tipo impresentable como Alfredo Saade? Un personaje que habla de reelección constituyente y que celebra el inicio de la dictadura de Bukele”, afirmó la periodista política en su cuenta de X.

La influencer resaltó que “al ser Saade un vocero oficial del Gobierno que ha dicho que todo lo que dice está validado por usted (Petro), nos están mandando un mensaje implícito de lo que usted realmente quiere hacer”.

El 5 de agosto de 2025 se llevó a cabo una reunión entre Petro y varios influenciadores afines a su pensamiento político y programa de Gobierno, pero de acuerdo con lo que indicó la periodista política e internacionalista, Laura Camila Vargas, el encuentro "salió mal", en parte, por la presencia del saliente jefe de gabinete Alfredo Saade, que ahora será embajador de Colombia en Brasil - crédito @alfredosaadev/X

También denunció retrasos y cambios respecto a lo anunciado: “Y digo que salió mal, no solo porque el presidente llegó ocho horas tarde y no dio la supuesta entrevista. Eso no fue lo peor. En un momento sin Petro presente, el señor Saade enfatizó en que seguirá trabajando para que el presidente esté 20 años más en el poder”, dijo Vargas.

Ante lo anterior, la influenciadora explicó que, ante esta afirmación, “(Saade) preguntó abiertamente, ¿quién no está de acuerdo? Yo levanté mi mano y dije en voz alta, yo no estoy de acuerdo”.

Durante el relato, la joven periodista destacó tres puntos sobre lo ocurrido: “Uno, esta es una promesa que Petro les hizo a sus votantes y que ha firmado hasta en piedra. Quedarse a la fuerza pasando por encima de lo que dice la Constitución acabaría con la confianza colectiva que lo eligió democráticamente”.

También precisó acerca de las demás la importancia de la alternancia: “La alternancia del poder es fundamental para asegurar la democracia, lo demás es autoritarismo”.

Influenciadora del Gobierno Petro, Laura Camila Vargas criticó la presencia de Alfredo Saade no solo la reunión, sino en su gabinete

Asimismo, Vargas criticó el papel de Saade, que el viernes 15 de agosto se anunció por parte del Gobierno tras publicarse su hoja de vida en la página web de Presidencia, debido a que deja la jefatura del gabinete para ser embajador de Colombia en Brasil, al calificarlos al pastor como “impresentable”, y que “solo le hace daño al proyecto del presidente”.

La periodista política Laura Camila Vargas dijo que el presidente Petro llegó ocho horas tarde al encuentro en la Casa de Nariño - crédito @LauraCVargas96/X

Y ese no fue el único apelativo que usó la periodista, que también lo llamó “un camaleón político que fue del Partido Cambio Radical, que usa un discurso religioso para rechazar a las personas LGBTIQ+, que ha pedido controlar y clausurar medios de comunicación”.

Por último, Vargas comentó que regresaría a una entrevista con el presidente solo si el formato garantizara un espacio libre para el periodismo independiente: “Volveré a la Casa de Nariño con gusto, si vuelven a dar un espacio de entrevistas con el presidente, así como muchas veces se las dan a los medios tradicionales, pero no lo haré si eso implica que, mientras espero ocho horas a que el presidente llegue, mi anfitrión será el impresentable de Saade o Benedetti”.