Colombia

Adolescente se ahogó por ir a nadar a un sitio prohibido en Cartagena

En menor de edad murió tras inmersión en el sector La Playita del barrio San Isidro, donde el acceso al agua permanece prohibido para bañistas debido a los riesgos en la zona

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El joven habría nadado en
El joven habría nadado en las playas del barrio San Isidro, en que es un sector con playas industriales - crédito Junta Acción Comunal San Isidro/Facebook y redes sociales

Andrés Elías Ardila Polo, de 15 años y residente en el barrio Ceballos de Cartagena, perdió la vida la tarde del miércoles 13 de agosto, luego de lanzarse al agua junto a varios amigos en un área restringida de la bahía de Cartagena.

De acuerdo con relatos de sus familiares, el joven salió de su casa sin avisar, mientras sus parientes asistían a un sepelio, y llegó al lugar acompañado por otros menores.

Uno de los allegados comentó, según el reporte del medio cartagenero El Universal: “Nosotros estábamos en un sepelio y Andrés se quedó en la casa. Cuando llegamos del sepelio es que nos enteramos que se fue para La Playita con unos amigos. Nos dijeron que estaban jugando al que más nadara, cuando Andrés se sumergió y se ahogó”.

En Colombia hay playas prohibidas
En Colombia hay playas prohibidas por sus riesgos; por ejemplo, la playa Cañaveral, ubicada en el Parque Tayrona, es un balneario prohibido en el área natural - crédito Parque Tayrona

El grupo de jóvenes, al parecer, ignoró las advertencias que restringen el baño en este sector, donde las condiciones del suelo y el flujo del agua resultan peligrosas tras los trabajos de dragado realizados por diversas empresas desde los años 90.

Al notar que el adolescente se encontraba en apuros, sus amigos intentaron auxiliarlo, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Pescadores del sector también trataron de rescatarlo sin éxito y minutos más tarde el cuerpo fue recuperado y trasladado a Medicina Legal.

La comunidad reiteró su llamado para que los ciudadanos eviten ingresar a esta zona, señalando que el área representa riesgos considerables y se han presentado otras muertes similares por inmersión.

Turista extranjero murió ahogado durante actividad de buceo en Playa Blanca, Barú

El caso de Ardila Polo no fue el único registrado recientemente en Cartagena. Un día después, Massamou Sanogo, turista extranjero de 26 años, falleció ahogado durante una inmersión en el sector Bajo Tortuga de Playa Blanca, en la Isla de Barú.

La actividad, como informó el diario cartagenero, estaba destinada a explorar los corales y especies marinas de esa zona turística cercana a Cartagena.

La emergencia se presentó cerca de las 11:30 a. m. del jueves 14 de agosto de 2025, cuando varios ciudadanos notaron que el turista no emergía después de comenzar la actividad de buceo.

Playa Blanca en Isla Barú,
Playa Blanca en Isla Barú, Cartagena, el lugar en el que falleció el turista extranjero - crédito Colprensa

Quienes estaban en el lugar acudieron de inmediato para auxiliarlo y lograron trasladarlo inconsciente al puesto de atención en salud (CAP) de Ararca. Los profesionales médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

El cuerpo de Sanogo fue remitido a la morgue de Medicina Legal, donde aguardaba ser reclamado por sus familiares para adelantar los trámites funerarios. Este caso generó preocupación entre los visitantes y residentes frente a la seguridad en Playa Blanca y Barú.

En otra situación similar en la misma zona, las autoridades reportaron el pasado 16 de marzo la muerte de un joven, también por inmersión, mientras disfrutaba del balneario junto a sus allegados.

El salvavidas Víctor González informó al medio que el hallazgo cuando familiares encontraron al joven tendido en la orilla. Al intentar despertarlo, notaron que no respondía, por lo que fue conducido al puesto de salud del corregimiento de Santa Ana, donde certificaron su fallecimiento.

Nueve playas de Cartagena mantienen restricciones a bañistas por condiciones de seguridad

Cartagena de Indias ofrece 13 kilómetros de playas abiertas al turismo, donde miles de personas disfrutan de las aguas, la gastronomía típica y el clima tropical.

Sin embargo, la administración de la ciudad informó que nueve playas continúan con acceso restringido a bañistas debido a condiciones ambientales que podrían generar peligros para quienes se sumergen en el mar.

Playas en Cartagena - crédito
Playas en Cartagena - crédito @mateospanevello/TikTok

Las áreas afectadas son Playa de los Pescadores, Playa de Crespo, Monumentos de los Océanos, Café del Mar, Alcatraces, Frente a las Bóvedas, La Bocana, Marlinda y Frente al semáforo de Marbella y La Playita.

Estas zonas cuentan con la señalización correspondiente que advierte sobre la prohibición para evitar incidentes y proteger tanto a turistas como a residentes.

Fuentes oficiales insistieron en la importancia de acatar las recomendaciones y respetar la señalización establecida, ya que las restricciones responden a la necesidad de garantizar una experiencia segura para quienes visitan la ciudad. No obstante, Cartagena mantiene múltiples playas habilitadas, como Bocagrande, Castillogrande y varias en la zona insular.

Temas Relacionados

Adolescente se ahogó CartagenaBarrio San IsidroAndrés Elías Ardila PoloPlayas prohibidas CartagenaLa PlayitaColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue el cumpleaños 22 de la novia de Yeferson Cossio: la ‘influencer’ tocó el piano y recibió sorpresa de Karina García

Con temática de la muñeca Barbie, así fue la lujosa fiesta de Carolina Gómez, la joven pareja sentimental del polémico ‘influencer’ paisa que la sorprendió con piñata y un toque en vivo: “Te amo”

Así fue el cumpleaños 22

Impresionante trancón para salir de Bogotá por puente festivo: reportan trancones de hasta cuatro horas

Las obras en Soacha y la alta cantidad de vehículos generaron demoras de hasta cuatro horas para los viajeros, a pesar de las medidas especiales de movilidad

Impresionante trancón para salir de

Confirmados los jurados y fecha de estreno del programa ‘Miss Universe Colombia, El reality’ que conduce Claudia Bahamón

Dos de las exreinas más queridas del país y un diseñador de modas asumieron la responsabilidad de elegir a la nueva soberana que representará a Colombia en el certamen de belleza mundial Miss Universo 2026

Confirmados los jurados y fecha

Armando Benedetti defendió encuentro con senadores de EE. UU. y criticó a la oposición: “Con la inteligencia no se pelea”

El ministro del Interior defendió la reunión de Petro con los senadores estadounidenses y criticó a la oposición por difundir “percepciones infundadas” sobre la visita, que buscó fortalecer la cooperación bilateral

Armando Benedetti defendió encuentro con

Detienen a Tatiana Martínez en EE. UU. mientras hacía un ‘en vivo’: la influencer colombiana alertaba sobre redadas migratorias

Martínez fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mientras grababa y transmitía en TikTok, lo que generó preocupación entre seguidores

Detienen a Tatiana Martínez en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc negaron

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Confirmados los jurados y fecha

Confirmados los jurados y fecha de estreno del programa ‘Miss Universe Colombia, El reality’ que conduce Claudia Bahamón

Detienen a Tatiana Martínez en EE. UU. mientras hacía un ‘en vivo’: la influencer colombiana alertaba sobre redadas migratorias

De las lujosas calles de Mónaco al tráfico de Bogotá: Juan Pablo Montoya comparte curiosa historia en sus redes sociales con un reciclador en plena vía

Katiuska amenazó con agredir físicamente a compañeras del ‘Desafío 2025’ tras duro desacuerdo: “Les zampo su trompada”

El descuido de Gero Ángel en el ‘Desafío 2025’ que le salió caro a su equipo Alpha: “Ni escuchó los gritos”

Deportes

Estos son los colombianos que

Estos son los colombianos que han jugado la final de la Supercopa de Alemania

Esta sería la fortuna que recibiría Millonarios por la venta de Daniel Ruiz al CSKA de Moscú

Medellín será la nueva sede de la selección Colombia femenina para la Liga de Naciones Conmebol

Marlos y Dayro Moreno, futbolistas de Nacional y Once Caldas, integran el once ideal de Libertadores y Sudamericana

Partido entre Once Caldas y Alianza Valledupar de la Liga BetPlay fue suspendido: esta fue la razón