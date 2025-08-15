Petro negó haber hecho gestiones para proteger en Nicaragua a Carlos Ramón González y senador le recordó viejo trino, con llamativa variante

Carlos Fernando Motoa denunció lo que sería la incoherencia del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Prensa Senado/Presidencia

En un hecho que sacudió la escena política nacional durante la jornada del jueves 14 de agosto de 2025, el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, fue señalado de adelantar gestiones ante el régimen de Nicaragua, a través de su embajada en Managua, para proteger al exdierector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, prófugo de la justicia.

De acuerdo con la denuncia de Noticias RCN, González -vinculado al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por el que le imputaron la presunta comisión de delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros- cuenta con residencia oficial en Managua, que fue tramitada, de acuerdo con la evidencia, por funcionarios de la oficina diplomática.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación (sic) al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país, solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio y que se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025”, se leyó en la comunicación oficial enviada a la dictadura.

Carlos Ramón González está en Nicaragua desde noviembre de 2024, según se conoció por un documento de la embajada colombiana en Managua - crédito Presidencia de la República

Frente a esto, el jefe de Estado se expresó en sus perfiles oficiales y negó que la comunicación, que está firmada sea verídica, mientras que de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores se expresó que la misiva referida por el encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, “no fue consultada ni autorizada por este Ministerio”. Con ello, la dependencia aceptó que sí existe la citada carta, pero que no fue avalada por esta dependencia.

“En la Cancillería de no hay ninguna solicitud de otorgamiento de residencia del señor Carlos Ramón González, al gobierno de Nicaragua. Le ruego a los medios aclarar su noticia, pues no compromete al Gobierno”, afirmó el primer mandatario en uno de los múltiples mensajes en la red social X, con los que trató de desvirtuar las acusaciones sobre el encubrimiento del que fue uno de sus hombres de confianza.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro negó que esté protegiendo al exdirector del Dapre Carlos Ramón González - crédito @petrogustavo/X

Senador opositor aprovechó la controversia y enfiló baterías contra Gustavo Petro

Al respecto, el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, se expresó en sus redes sociales frente a este caso. Y sacó relucir una vieja publicación en la que el primer mandatario de los colombianos, el 3 de mayo de 2024, expresó a sus más de 7,8 millones de seguidores por aquel entonces que no permitiría actos de corrupción en su Gobierno, ante las denuncias de Olmedo López, exdirector de la Ungrd.

“He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”, dijo aquel entonces Petro en su red social. A lo que el congresista de oposición hizo una variante que causó impacto en las redes sociales e hizo énfasis en las denuncias sobre cómo desde la Casa de Nariño se protegería a González, que sigue sin dar la cara.

Este es el mensaje del senador Carlos Fernando Motoa con el que cuestionó al presidente Gustavo Petro y lo que sería la protección a Carlos Ramón González - crédito @senadormotoa/X

“A propósito del paradero de Carlos Ramón Gónzalez y las más recientes revelaciones de @NoticiasRCN y @MaryAristizabal, me permito compartir versión retocada del pronunciamiento del Presidente @PetroGustavo acerca de la corrupción en su gobierno”, dijo Motoa, que al mensaje original, le agregó unos puntos suspensivos y la frase ‘a Nicaragua’, dando a entender que los corruptos se marcharían, pero fuera del país.