Miguel Polo Polo enfureció contra Gustavo Petro por el atentado contra Julio Triana: “Está acabando con este país y con la oposición”

Tras el ataque armado en la vía La Plata-Paicol, legisladores opositores, incluido Miguel Polo Polo, cuestionan la gestión de seguridad del presidente Petro y advierten sobre el riesgo para la democracia - crédito Colprensa

Sujetos con armas dispararon contra el vehículo blindado que transportaba al congresista Julio César Triana, quien ocupa una curul en la Cámara en nombre del partido Cambio Radical.

El ataque ocurrió durante la tarde del miércoles 13 de agosto, mientras Triana viajaba con su equipo de seguridad y agentes de la Policía Nacional por la vía que conecta los municipios de La Plata y Paicol, en Huila.

Aunque el congresista Julio César Triana resultó ileso tras el ataque, varios legisladores de la oposición expresaron críticas hacia el Gobierno nacional por lo sucedido.

Uno de ellos es Miguel Polo Polo, que manifestó su descontento con el presidente Gustavo Petro y declaró: “Está acabando con este país y con la oposición”.

En su cuenta de X, Miguel Polo Polo advirtió que Julio César Triana integra la oposición como representante del partido Cambio Radical y que ya había sido amenazado por grupos armados.

Señaló además que el Gobierno de Gustavo Petro fue informado sobre estos hechos, pero no tomó medidas adecuadas, según su percepción.

Miguel Polo Polo criticó al Gobierno nacional por el atentado - crédito @MiguelPoloP

“Mucho ojo con esto: el representante Triana es miembro activo de la oposición, del partido Cambio Radical. Desde hace año y medio fue amenazado por la guerrilla. Se informó al gobierno de @petrogustavo sobre dichas amenazas y, al igual que con Miguel Uribe, se hicieron los de la vista gorda”, escribió en su cuenta de X el representante a la Cámara.

Polo Polo agregó que realizó gestiones personales para apoyar a Julio César Triana y denunció dificultades para contar con la Unidad Nacional de Protección (UNP) bajo la administración actual. Señaló que el congresista estuvo en peligro de muerte e insistió en la gravedad de la situación que enfrenta la oposición.

“Yo mismo intenté ayudar a mi compañero a través de la Policía del Congreso, ya que con la UNP de Petro no se puede contar. Hoy casi lo MATAN. El mundo debe saber que Petro está acabando con este país y con la oposición”, aseveró el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de su cuenta en la red social X.

Esta no fue la única publicación de Miguel Polo Polo relacionada con el atentado contra Julio César Triana. El congresista expuso en otra declaración que la violencia afecta a figuras de la oposición y reiteró la falta de garantías de protección por parte del Gobierno.

“Hoy enterraron a Miguel Uribe, precandidato presidencial de la oposición, y hoy mismo a fusilazos levantan la camioneta del congresista de oposición @TrianaCongreso. Él lleva año y medio amenazado por la guerrilla, y este gobierno no le ha dado las garantías de protección a través de la UNP”, aseveró el congresista de oposición.

El representante a la Cámara fue más allá y acusó al presidente Gustavo Petro de complicidad en los ataques contra la oposición. Además, señaló que estos hechos buscan desalentar la actividad política en las próximas elecciones y criticó duramente la situación del país.

Miguel Polo Polo habló del atentado en contra de Julio Triana - crédito @MiguelPoloP

“Petro es cómplice del exterminio que se planea contra la oposición. Todo esto es un mensaje claro para que no podamos hacer campaña política en las calles en 2026.Colombia es potencia mundial en terrorismo y narcotráfico”, escribió en su publicación el legislador.

Por otro lado, el representante a la Cámara, Julio César Triana confirmó la noche del 13 de agosto que se encontraba fuera de peligro y agradeció el apoyo y la protección recibida. Reiteró su compromiso con la democracia y pidió al Gobierno mejores garantías de seguridad para la población.

Julio Triana confirmó que se encuentra a salvo - crédito @TrianaCongreso

“Ya estamos en casa junto a nuestra familia, gracias a Dios y a la Virgen María por protegernos en medio de este difícil momento. Gracias de corazón por tantas muestras de cariño y preocupación. También a nuestra valiente Fuerza Pública, que nos trajo sanos y salvos. Seguiremos firmes en la defensa de nuestra democracia, pero le pedimos al Gobierno que garantice la seguridad de todos los colombianos…¡Con fe y esperanza!“, relató.