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Primax renueva toda su Junta Directiva tras cambio de controlante: cinco miembros renunciaron

La compañía informó que cinco integrantes presentaron renuncia irrevocable y que la Asamblea General de Accionistas designó a sus reemplazos

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Primax Colombia formalizó una renovación total de su Junta Directiva después de que cinco integrantes del órgano directivo presentaran su renuncia irrevocable, como consecuencia de un cambio de controlante en la sociedad. Foto: Primax

Primax Colombia formalizó una renovación total de su Junta Directiva después de que cinco integrantes del órgano directivo presentaran su renuncia irrevocable, como consecuencia de un cambio de controlante en la sociedad.

La compañía informó que la Asamblea General de Accionistas aceptó las dimisiones y designó a los nuevos miembros durante una reunión extraordinaria celebrada el 24 de junio de 2026.

La información publicada por Revista Semana señala que las renuncias fueron presentadas por Marco Aurelio Peschiera Fernández, Manuel Enrique Romero Valdez, Calixto Romero Guzmán, Hernando Aguirre Stoessel y José Antonio Onrubia Holder. Según la comunicación de la empresa, todas las salidas fueron voluntarias, irrevocables y vinculadas al relevo en el control de la compañía.

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Primax Colombia también indicó que no tuvo conocimiento de otros hechos materiales relacionados con la salida de los directivos. La precisión fue incluida en el comunicado con el que la empresa informó al mercado sobre los cambios en su órgano de gobierno corporativo.

Entre las exigencias establecidas a Primax se incluye la venta obligatoria de cuatro estaciones de servicio.
Primax Colombia formalizó una renovación total de su Junta Directiva después de que cinco integrantes del órgano directivo presentaran su renuncia irrevocable, como consecuencia de un cambio de controlante en la sociedad. Foto: difusión

Renuncias aceptadas por la Asamblea

La compañía explicó que las dimisiones se dieron el mismo día de la reunión extraordinaria de accionistas. “El 24 de junio de 2026 las siguientes personas presentaron renuncia irrevocable a sus cargos como miembros de la junta directiva de la Sociedad”, informó Primax en la comunicación oficial.

Tras recibir las renuncias, la Asamblea General de Accionistas procedió a aceptar la salida de los cinco integrantes y nombró a quienes asumirán los renglones de la nueva Junta Directiva. La decisión dejó renovado por completo el órgano encargado de acompañar la orientación corporativa de la compañía.

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Como parte de ese proceso, fueron designados Federico Nasser Facussé, Gilson Duarte Ribeiro, César Alfaro Ordóñez, Gabriela Arguello Pérez y Marysabel Maldonado Raudales. La empresa señaló que estos nombramientos también se realizaron como consecuencia del cambio de controlante.

Según el reporte, los nuevos miembros ocuparán los cinco renglones que conforman la Junta Directiva. Federico Nasser Facussé quedó en el primer renglón; Gilson Duarte Ribeiro, en el segundo; César Alfaro Ordóñez, en el tercero; Gabriela Arguello Pérez, en el cuarto; y Marysabel Maldonado Raudales, en el quinto.

Nuevos miembros asumirán funciones

Primax Colombia precisó que los nuevos integrantes asumirán las funciones de quienes presentaron su renuncia. “Las funciones de los miembros que presentaron su renuncia serán asumidas por los nuevos miembros de Junta Directiva designados por la Asamblea General de Accionistas”, indicó la compañía.

Primax adquirirá 46 estaciones y 23 tiendas de conveniencia de Terpel en Perú y Ecuador, sujeta a aprobaciones regulatorias - crédito Colprensa
Primax Colombia formalizó una renovación total de su Junta Directiva después de que cinco integrantes del órgano directivo presentaran su renuncia irrevocable, como consecuencia de un cambio de controlante en la sociedad - crédito Colprensa

La empresa también aclaró que no conoce otros hechos materiales asociados a las nuevas designaciones. Con esa precisión, Primax limitó la explicación del cambio a la modificación en el control de la sociedad y al procedimiento adoptado por la Asamblea General de Accionistas.

El movimiento corporativo se produjo en una sola sesión extraordinaria y dejó formalizado el relevo completo de la Junta Directiva. La compañía comunicó la decisión al mercado como parte de sus obligaciones de información y destacó que el cambio quedó asociado al nuevo controlante de la sociedad.

Aunque Primax Colombia reportó los nombres de los directivos salientes y de los nuevos integrantes, no entregó detalles adicionales sobre las razones del cambio de controlante ni sobre posibles ajustes en su estrategia corporativa. Tampoco informó, según el texto divulgado, si la renovación tendrá efectos en sus líneas de negocio, operación o planes comerciales.

Con estas decisiones, la empresa cerró un capítulo de transición en su gobierno corporativo y dejó en manos de los nuevos miembros de Junta Directiva la continuidad de las funciones internas. El comunicado mantiene el foco en la formalización del relevo y en la aceptación de las renuncias presentadas por los cinco antiguos integrantes.

El anuncio quedó registrado como información relevante para accionistas, inversionistas y mercado.

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