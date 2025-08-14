Grupo Firme regresará a Colombia luego de dos años con “La Última Peda 2025″: esto es lo que se sabe

Grupo Firme se presentará en el estadio El Campín de Bogotá, en una fecha por confirmar - crédito Cuartoscuro

El panorama de los conciertos en Colombia para el segundo semestre de 2025 es de una actividad intensa, con una expectativa formada alrededor de presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

Mucha de la actividad estará centrada en el estadio El Campín de Bogotá, que albergará varias de ellas. A pocos días de anunciarse que el plan de remodelación del escenario capitalino se modificó para dar paso a un recinto completamente nuevo, un nuevo artista fue confirmado para una programación que ya incluye a Silvestre Dangond, J Balvin o Dua Lipa.

Según dio a conocer el Grupo Sencia, entidad encargada de la administración de El Campín a través de redes sociales, que la agrupación de regional mexicano Grupo Firme visitará Colombia como parte de su gira “La Última Peda 2025″.

En la programaación de conciertos de El Campín, ya aparece Grupo Firme como el teórico evento que cerrará los conciertos en el estadio en 2025 - crédito @gruposencia/Instagram

El anuncio formó parte de la publicación del calendario de presentaciones que albergará el estadio. En el caso de la banda liderada por Eduin Caz, no se especifica todavía la fecha de realización del evento, limitándose a decir que esta se dará a conocer “próximamente”.

No obstante, varios “insiders” anticiparon en redes sociales que el anuncio oficial del concierto tendrá lugar el próximo sábado 16 de agosto. Se espera que en este se revele la fecha de la presentación, así como los precios de boletería.

De este modo, se concretaría el regreso de Grupo Firme al país luego de dos años, cuando encabezaron el Súper Concierto de la Feria de las Flores en 2023, en el que estuvieron acompañados de Ryan Castro, Gilberto Santa Rosa, Elder Dayán y Pipe Bueno.

Grupo Firme presentará su más reciente placa "Evolución", publicada en plataformas digitales en mayo - crédito @grupofirme/Instagram

Grupo Firme presentará “La Última Peda 2025″ en Colombia, con nuevo material de estudio

Como es usual en los conciertos de Grupo Firme, y particularmente durante “La Última Peda 2025″, en sus conciertos suelen interpretar algunos de sus temas más populares como Ya supérame, En tu perra vida, Cada quien, El amor no fue pa’ mí, El tóxico, Gracias, Ya supérame, entre muchos otros.

A estos se suman los temas que forman parte de su más reciente placa, Evolución, con el que anticipan la intención de desmarcarse de los narcocorridos, tal y como dieron a conocer en una rueda de prensa en apoyo a la iniciativa “México canta y encanta”, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según dio a conocer el cantante Eduin Caz en dicho evento, el enfoque musical de Grupo Firme seguirá centrado en temas como el amor, el desamor y la fiesta, dejando de lado las tendencias relacionadas con los narcocorridos, típicas del regional mexicano, y que ya les ganaron problemas durante el año por negarse a interpretarlos, pese a las peticiones del público.

“A nosotros la música nos cambió la vida. Si eso le puede pasar a más jóvenes, adelante. Lo que se necesita es que no se cierren puertas”, afirmó, más allá de reconocer el rol de los narcocorridos en el género.

“La música es amplia. Hay canciones para amar, para sufrir, para reclamar. Todos los géneros tienen un lugar, pero nosotros elegimos uno distinto”, agregó.

Los conciertos en El Campín del segundo semestre de 2025

Limp Bizkit con su Festival Loserville será uno de los eventos destacados en El Campín para el segundo semestre de 2025 - crédito @breakfast_live/IG

En un año que vio presentaciones de Andrea Bocelli, Shakira, System of A Down, Maluma, y Yeison Jiménez, la programación de eventos para el estadio El Campín en el segundo semestre seguirá su curso con los siguientes artistas, a la espera de que se anuncie oficialmente la fecha de Grupo Firme:

Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella: 29 y 30 de agosto.

Viva La Salsa Amor y Amistad (Víctor Manuelle, Oscar D’León, El Gran Combo de Puerto Rico, Fruko y sus Tesos): 19 de septiembre.

Luis Alfonso: 4 de octubre.

Carin León: 8 de noviembre.

Dua Lipa: 28 de noviembre.

Limp Bizkit: 5 de diciembre.

J Balvin: 13 de diciembre.