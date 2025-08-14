Colombia

Aumentan los rumores sobre la identidad del reemplazo de Miguel Uribe Turbay en la consulta del Centro Democrático

Tras el funeral del senador bogotano, el partido político analiza los nombres de posibles precandidatos

Jimmy Nomesqui Rivera

Jimmy Nomesqui Rivera

El partido podría sumar un nuevo quinto precandidato para la consulta popular - crédito CentroDemocrático/Colprensa

Antes de que se registrara el atentado y posterior muerte del senador Miguel Uribe Turbay, en el Centro Democrático se hablaba sobre la consulta popular con la que se escogería al candidato para las elecciones presidenciales de 2026.

Durante los más de dos meses que permaneció Uribe Turbay en cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, se aclaró en repetidas ocasiones que su nombre permanecería en la baraja de precandidatos, pero esto cambió con la confirmación de su deceso.

Debido a los homenajes y posterior funeral del bogotano, al interior del Centro Democrático no se ha expuesto oficialmente la posibilidad de que a los nombres de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín se sume un nuevo precandidato, tras la muerte de Miguel Uribe Turbay.

Sin embargo, horas después de las exequias, comenzaron a difundirse rumores sobre el que sería el principal candidato para reemplazar al senador fallecido en el cisma del Centro Democrático.

El funeral del senador se registró el 13 de agosto - crédito Reuters

En la noche del 13 de agosto, cuatro horas después del funeral de Uribe Turbay, el periodista Melquisedec Torres indicó en su cuenta de X que tenía información sobre la identidad del político que se sumaría a la lista de precandidatos del Centro Democrático.

De acuerdo con el comunicador, se trataría del exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, que habría sido fundamental para que el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el senador del mismo país, Bernie Moreno, asistieran a las exequias de Uribe Turbay.

“Incluso había la posibilidad de que hoy fuese anunciado en el sepelio del senador, pero por prudencia y temor a una reacción muy negativa de la opinión pública y del mismo expresidente Uribe, el anuncio se aplazó. Mis fuentes de todo crédito dentro del partido me afirman que Pinzón ya está en campaña, a tal punto que fue clave para la presencia ayer y hoy del subsecretario de Estado de EE. UU.“, afirmó Torres.

El periodista afirmó que Juan Carlos Pinzón reemplazará a Miguel Uribe Turbay en el cisma del Centro Democrático - crédito @Melquisedec70/X

El periodista añadió que la noticia no ha sido confirmada debido a la cercanía que tuvo en su momento Pinzón con el expresidente Juan Manuel Santos, que ha tenido varios cruces en redes sociales con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del Centro Democrático.

Pinzón, me aseguran, tiene el visto bueno de la familia Uribe Turbay, gracias a una estrecha amistad, lo cual sería el único requisito hoy para ingresar a esa contienda por la candidatura en memoria de Miguel”.

Por último, argumentó que la posible presencia de Pinzón en la consulta popular sería consecuencia de la falta de alianzas a futuro que tendrían los cuatro políticos que están en la lista actualmente,

“Pese a que no es miembro del CD, su afinidad ideológica de derecha es evidente; además de su alto perfil académico, economista con postgrados y su alta experiencia pública, es nieto e hijo de militares y fue duro crítico del proceso de paz con las Farc, incluso siendo ministro de Defensa de Santos en esos momentos”, puntualizó.

Pinzón podría ser la "carta oculta" del Centro Democrático para las elecciones de 2026 - crédito Colprensa

Al rumor se han sumado periodistas como Jean-Pierre Serna y María del Pilar Aguilar, que han indicado que Pinzón Bueno “se perfila para ocupar el lugar que dejó Miguel Uribe Turbay en la carrera presidencial”.

Además, usuarios que apoyan al exministro han recordado entrevistas en las que Pinzón afirmó que no estuvo de acuerdo con las decisiones de Juan Manuel Santos, para argumentar que no se trata de la llegada de un amigo del expresidente.

Otros periodistas han afirmado que Pinzón será agregado en la lista del Centro Democrático - crédito X

A pesar de que la inclusión de Pinzón no ha sido confirmada por el Centro Democrático, las afirmaciones del periodista provocaron la reacción de varios simpatizantes de la derecha en Colombia.

Al respecto, algunos apoyaron la posible presencia del exministro en la consulta, pero otros aseguraron que no sería viable tener a un representante del “santismo” en el partido político que representa a Álvaro Uribe Vélez.

“Ojalá, Pinzón es un hombre increíblemente inteligente y a la altura de ese cargo“, ”No creo, por más que sea bueno, es parte de lo que representa la traición de Santos" o "Pinzón Bueno trabajo con Juan Manuel Santos, una razón demasiado sólida para no votar por él“.

El comediante rechazó que Pinzón pueda sumarse a la consulta del Centro Democrático - crédito @PITERALBEIRO/X

