Colombia

Él es ‘Mi Pez’, el líder de la disidencia Dagoberto Ramos que habría dirigido el ataque contra el congresista Julio César Triana en Huila

Las investigaciones apuntan a ‘Mi Pez’, con historial de homicidios y acciones violentas en Cauca y Valle del Cauca, como responsable intelectual del ataque contra el congresista

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

El congresista Julio César Triana
El congresista Julio César Triana muestra la camioneta blindada que le salvó la vida tras el atentado en La Plata, Huila, atribuido a alias Mi Pez, líder de la disidencia Dagoberto Ramos - crédito red social X

Alias David, conocido como “Mi Pez”, líder de la disidencia Dagoberto Ramos, se perfila como el principal responsable del atentado que sufrió el congresista Julio César Triana en La Plata, Huila.

El vehículo blindado del representante recibió ocho disparos de fusil y pistola 9 mm, pero Triana y su equipo resultaron ilesos.

“Mi Pez” asumió el mando de la estructura tras la muerte de Wílmar Pazú Rivera, alias Cholinga, el pasado 10 de junio, según El Tiempo. Con dos décadas dentro de organizaciones armadas ilegales, ha escalado de cabecilla de escuadra a comandante de frente, consolidando influencia en Cauca y Valle del Cauca.

El representante a la Cámara
El representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, fue víctima de un atentado el miércoles 13 de agosto, cuando se transportaba por las carreteras del departamento del Huila - crédito Ejército

Su historial criminal incluye homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Bajo su liderazgo, la disidencia ha ejecutado asesinatos selectivos, como el de Karina García, aspirante a la Alcaldía de Suárez en 2019, y homicidios masivos de exintegrantes de las Farc y líderes sociales en la región.

El grupo también ha sido señalado por desplazamientos forzados, ataques simultáneos contra unidades militares y estaciones de Policía, y atentados con explosivos.

Entre los hechos más recientes figura la activación de una motocicleta bomba contra la estación de Policía de Suárez el 16 de junio de 2025.

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicaron que la orden del ataque provino de disidencias vinculadas a “Iván Mordisco”.

Sin embargo, El Tiempo afirma que las autoridades apuntan a que los ejecutores pertenecen directamente a la estructura de “Mi Pez”.

Tras el atentado, Triana y su equipo lograron huir en condiciones extremas, llegando “en rines” al municipio de Paicol, donde fueron acogidos por la Policía local.

El exvicepresidente criticó la respuesta
El exvicepresidente criticó la respuesta del Gobierno tras el atentado contra el congresista Julio César Triana en Huila. - crédito Colprensa y X @TrianaCongreso

Desde allí, el congresista denunció la falta de reacción inmediata de la Fuerza Pública tras el ataque y pidió apoyo urgente. Posteriormente, el Ejército dispuso de un helicóptero para evacuarlo hacia Neiva, capital del Huila.

El presidente Gustavo Petro confirmó el atentado y atribuyó la autoría del ataque a estructuras armadas ilegales bajo el mando de Iván Mordisco. Señaló que ya se estaban llevando a cabo operaciones militares contra estos grupos. Las imágenes del vehículo, difundidas por la revista Semana, muestran los graves daños sufridos, evidenciando la intensidad del ataque.

Desde Cambio Radical, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras expresó su preocupación por la creciente inseguridad en el departamento del Huila y exigió mayor presencia del Estado en estas zonas controladas por grupos ilegales.

El atentado se produjo cerca
El atentado se produjo cerca de las seis de la tarde, cuando Julio César Triana se desplazaba en una camioneta blindada acompañado por su esquema de protección. - crédito Ejército

El atentado contra Triana ha generado fuertes críticas sobre la falta de garantías de seguridad para los líderes políticos en regiones de alto riesgo y ha reavivado el debate sobre la efectividad del proceso de paz y los mecanismos de protección a funcionarios públicos. Las investigaciones siguen en curso.

