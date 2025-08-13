Melina Ramírez se sinceró sobre el impacto emocional que tuvo por la separación de Mateo Carvajal durante su embarazo

La famosa relató detalles de su separación que ocurrió durante su estado de embarazo - crédito elclubdelcaos_ / TikTok

La presentadora Melina Ramírez participó en el pódcast El club del caos, en el que sorprendió con sus honestas declaraciones sobre el impacto emocional que tuvo en su salud mental la separación de Mateo Carvajal durante el embarazo de su hijo, Salvador. En ese espacio, la famosa, reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana, aseguró que en ese momento aprendió que su prioridad absoluta es el bienestar de su hijo, por encima de cualquier diferencia personal con su expareja.

La experiencia de la maternidad no fue del todo amena, teniendo en cuenta que estuvo atravesada por la ruptura sentimental con el creador de contenido, lo que representó un cambio total para la vida de la presentadora, que relató que el proceso estuvo cargado de retos a nivel emocional.

“Mi proceso del embarazo fue superdifícil, yo me separé estando en embarazo, entonces fue muy difícil, porque imagínate uno con todo lo que es el embarazo: el mar de emociones, de todo y separándose. Entonces, digamos que fue un proceso muy complejo para mí. Ese momento en mi vida de pronto me costó muchísimo”, declaró.

Además, la famosa describió que ese periodo de su vida se convirtió en una etapa de profunda confusión y tristeza, en la que se vio obligada a buscar herramientas internas para sobreponerse y reconstruir su rumbo personal, con el fin de ofrecerle un entorno seguro a su pequeño hijo.

Las nuevas declaraciones de la presentadora se viralizaron en TikTok, pues muchas mujeres se sintieron identificadas: “La entiendo, mi primera pareja me dejó en embarazo y se fue a vivir con otra mujer, sufrí mucho, pero mi hija me dio fuerza para seguir adelante”. Además, otros internautas la felicitaron por su resiliencia: “Como muchas mujeres. Una guerrera”.

En una entrevista previa para el pódcast Vos podés, Melina Ramírez profundizó en las consecuencias emocionales de la separación y el embarazo: “Estaba tan afectada que me separé de las redes. Cuando vuelvo, ahí fui a contar lo que pasó y ya. Ahí entendí que no tengo que dar explicaciones de nada, cada vez lo entiendo más, hasta el día de hoy”, relató.

Asimismo, la presentadora del concurso Yo me llamo, reconoció que aceptar el final de la relación le resultó especialmente difícil, en parte por la imagen idealizada que tenía del matrimonio de sus padres. Con el tiempo, sin embargo, logró darle un nuevo significado a esa difícil experiencia y hoy la vive desde una perspectiva más madura y conciliadora, tanto hacia sí misma como hacia su expareja, que se ha convertido en parte fundamental para la crianza de su hijo, debido a que nunca se apartó de esta labor.

“Fue muy difícil terminar, al principio… cuando entiendes que es alguien con quien vas a tener relación el resto de tu vida, pues hazlo ameno, hazlo amigo, hazlo llevadero”, reflexionó la presentadora, que también compartió que, en medio de la compleja situación optó por refugiarse en su entorno más cercano. Así, decidió regresar a Cali, su ciudad natal, y apoyarse en su familia resultó fundamental para transitar la maternidad desde un espacio de apoyo.

Finalmente, la presentadora aseguró que, aunque su comunidad digital suele ser positiva, aprendió a no dejarse definir por los comentarios ajenos: “Tengo redes sociales muy bonitas, personas, en su gran mayoría, siempre comentan cosas bonitas, pero entendí que ni eso me sube ni me baja. Las verdades de las personas no me pueden definir, yo sé quién soy”.

En sus diferentes intervenciones sobre este tema, Ramírez insistió en la importancia de trabajar en el bienestar emocional propio para poder ofrecerle a los hijos un entorno saludable.