Colombia

Melina Ramírez se sinceró sobre el impacto emocional que tuvo por la separación de Mateo Carvajal durante su embarazo

El fin de su relación la llevó a buscar fortaleza interna y enfocarse en ofrecer un entorno estable a su hijo, Salvador

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La famosa relató detalles de su separación que ocurrió durante su estado de embarazo - crédito elclubdelcaos_ / TikTok

La presentadora Melina Ramírez participó en el pódcast El club del caos, en el que sorprendió con sus honestas declaraciones sobre el impacto emocional que tuvo en su salud mental la separación de Mateo Carvajal durante el embarazo de su hijo, Salvador. En ese espacio, la famosa, reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana, aseguró que en ese momento aprendió que su prioridad absoluta es el bienestar de su hijo, por encima de cualquier diferencia personal con su expareja.

La experiencia de la maternidad no fue del todo amena, teniendo en cuenta que estuvo atravesada por la ruptura sentimental con el creador de contenido, lo que representó un cambio total para la vida de la presentadora, que relató que el proceso estuvo cargado de retos a nivel emocional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Mi proceso del embarazo fue superdifícil, yo me separé estando en embarazo, entonces fue muy difícil, porque imagínate uno con todo lo que es el embarazo: el mar de emociones, de todo y separándose. Entonces, digamos que fue un proceso muy complejo para mí. Ese momento en mi vida de pronto me costó muchísimo”, declaró.

Además, la famosa describió que ese periodo de su vida se convirtió en una etapa de profunda confusión y tristeza, en la que se vio obligada a buscar herramientas internas para sobreponerse y reconstruir su rumbo personal, con el fin de ofrecerle un entorno seguro a su pequeño hijo.

La presentadora es reconocida por
La presentadora es reconocida por la crianza de su hijo junto a su expareja Mateo Carvajal - crédito @MelinaRamirez90 / Instagram

Las nuevas declaraciones de la presentadora se viralizaron en TikTok, pues muchas mujeres se sintieron identificadas: “La entiendo, mi primera pareja me dejó en embarazo y se fue a vivir con otra mujer, sufrí mucho, pero mi hija me dio fuerza para seguir adelante”. Además, otros internautas la felicitaron por su resiliencia: “Como muchas mujeres. Una guerrera”.

En una entrevista previa para el pódcast Vos podés, Melina Ramírez profundizó en las consecuencias emocionales de la separación y el embarazo: “Estaba tan afectada que me separé de las redes. Cuando vuelvo, ahí fui a contar lo que pasó y ya. Ahí entendí que no tengo que dar explicaciones de nada, cada vez lo entiendo más, hasta el día de hoy”, relató.

Asimismo, la presentadora del concurso Yo me llamo, reconoció que aceptar el final de la relación le resultó especialmente difícil, en parte por la imagen idealizada que tenía del matrimonio de sus padres. Con el tiempo, sin embargo, logró darle un nuevo significado a esa difícil experiencia y hoy la vive desde una perspectiva más madura y conciliadora, tanto hacia sí misma como hacia su expareja, que se ha convertido en parte fundamental para la crianza de su hijo, debido a que nunca se apartó de esta labor.

“Fue muy difícil terminar, al principio… cuando entiendes que es alguien con quien vas a tener relación el resto de tu vida, pues hazlo ameno, hazlo amigo, hazlo llevadero”, reflexionó la presentadora, que también compartió que, en medio de la compleja situación optó por refugiarse en su entorno más cercano. Así, decidió regresar a Cali, su ciudad natal, y apoyarse en su familia resultó fundamental para transitar la maternidad desde un espacio de apoyo.

Melina Ramírez y Mateo Carvajal
Melina Ramírez y Mateo Carvajal comparten cada uno de los triunfos de su hijo Salvador - crédito @melinaramirez90 y @mateoc17/Instagram

Finalmente, la presentadora aseguró que, aunque su comunidad digital suele ser positiva, aprendió a no dejarse definir por los comentarios ajenos: “Tengo redes sociales muy bonitas, personas, en su gran mayoría, siempre comentan cosas bonitas, pero entendí que ni eso me sube ni me baja. Las verdades de las personas no me pueden definir, yo sé quién soy”.

En sus diferentes intervenciones sobre este tema, Ramírez insistió en la importancia de trabajar en el bienestar emocional propio para poder ofrecerle a los hijos un entorno saludable.

Temas Relacionados

Melina RamírezMateo CarvajalMelina Ramírez embarazoSalvadorHijo de Melina RamírezMelina Ramírez separaciónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Centro Democrático reaccionó a las amenazas a Fico Gutiérrez y a tres concejales de Medellín: exigió medidas urgentes para garantizar seguridad

El partido declarado en oposición al presidente de la República, Gustavo Petro, expresó su preocupación por las informaciones que hablan de la planeación de ataques en contra del alcalde de la capital antioqueña, apoyado por esta colectividad, además de tres cabildantes pertenecientes a sus filas

Centro Democrático reaccionó a las

Familia Llano pidió a la Fiscalía archivar investigación contra Francisco de Roux por encubrimiento

La familia afectada por abusos en el Colegio Mayor de San Bartolomé solicitó al ente acusador cerrar la investigación contra De Roux y otros sacerdotes, argumentando que el acto de perdón público fue suficiente

Familia Llano pidió a la

Katherine Miranda se sumó a los llamados a Gustavo Petro por desescalar el lenguaje: “Las palabras importan”

La representante le habló directamente al presidente y lo invitó a comprender la importancia de sus palabras como inquilino de la Casa de Nariño

Katherine Miranda se sumó a

Mató a su hermano por una casa que su papá les dejó como herencia y que les generaba $8 millones de ganancias al mes: “Lo había amenazado de muerte”

El fallo judicial estableció el monto de la condena para el asesino, pero la familia no quedó satisfecha con la sentencia: este es el relato de la esposa de la víctima

Mató a su hermano por

EN VIVO | Cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso, hoy 12 de agosto: hasta las 7:30 p. m. permitirán el ingreso al Salón Elíptico

El homenaje en el Congreso de la República, bajo un dispositivo especial de seguridad, continúa convocando a ciudadanos, actores políticos y sociales cercanos al senador y precandidato presidencial

EN VIVO | Cámara ardiente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Los 10 videos en YouTube

Los 10 videos en YouTube que son tendencia en Colombia este día

Streamer Mr. Stiven le regaló una motocicleta nueva a un repartidor de Rappi en Medellín: pasó la meta de entregas

Lucas Arnau será el jurado internacional en la nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ Ecuador

Así fue la reacción de Alejandro Estrada cuando le preguntaron por la participación de su ex Dominica Duque en el ‘After de MasterChef’: “No he visto casi”

Valentina Taguado reveló qué piensa de Michelle Rouillard, luego de su colaboración en ‘Masterchef Celebrity’

Deportes

EN VIVO l Nacional vs.

EN VIVO l Nacional vs. São Paulo: los Verdolagas reciben al Tricolor por la ida de los octavos de la Copa Libertadores

Fluminense oficializó el reemplazo de Jhon Arias: ficharon a figura colombiana de la MLS

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

Atlético Nacional vs. São Paulo, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho”