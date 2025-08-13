Juan Carlos Florián, nuevo encargado de la cartera de Igualdad, aseguró que quiere que le digan ministra: “Me nombró en femenino porque soy una persona y una marica”

Juan Carlos Florián asume el Ministerio de Igualdad de Colombia con una historia marcada por la superación personal y profesional- crédito @MinIgualdad_Col/X

El nuevo titular del Ministerio de Igualdad, Juan Carlos Florián, solicitó públicamente que se le reconozca con el pronombre femenino y la denominación “ministra”, tras su reciente posesión en el cargo.

La petición se dio durante una entrevista en la que abordó temas relacionados con su identidad de género, su historia profesional en la industria de cine para adultos y su vivencia como portador de VIH, según informaron varios medios nacionales.

Durante un episodio reciente del pódcast A Pelo, Juan Carlos Florián expuso ante los entrevistadores la razón por la cual prefiere ser mencionado en femenino.

“Yo me nombro en femenino, porque soy una persona y soy una marica (...) Yo no soy gay”, afirmó el funcionario.

Ante la pregunta sobre su decisión de autodenominarse “funcionaria” y “ministra”, Florián subrayó que esta postura representa una reivindicación personal y política dentro del contexto de su historia vital y su presencia en el Gobierno.

El nuevo ministro defiende la capacidad de las personas con VIH para ocupar cargos públicos y desafía prejuicios sociales - crédito redes sociales

El presidente Gustavo Petro, designó a Florián en la cartera de Igualdad tras la salida de Carlos Rosero.

El Ministerio de Igualdad, creado recientemente para promover la inclusión y la diversidad, recobró notoriedad cuando el nuevo responsable expuso su experiencia en ámbitos considerados tabú dentro de la administración pública.

Esta narrativa, discutida en el pódcast abarcó su paso por la industria de cine para adultos y explicó que las personas dedicadas a este sector necesitan garantías laborales similares a las del resto de trabajadores.

“Las personas que hacen trabajo sexual y que son profesionales de la industria del sexo son personas que merecen tener las mismas garantías laborales que tiene cualquier persona de la clase trabajadora”, sostuvo Florián.

Según extractos de la entrevista, el ministro remarcó la falta de protección laboral en ese entorno, donde normalmente se firman cesiones de imagen y no contratos de trabajo.

Otro aspecto fundamental del relato personal de Juan Carlos Florián se centró en su condición de portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

El funcionario manifestó haber sufrido discriminación por este motivo y denunció que existen sectores que intentan deslegitimar su autoridad pública invocando dicha condición.

“Yo siempre he hablado abiertamente que vivo con VIH desde hace 20 años, pero una cosa es que yo lo diga y otra es que lo usen”, puntualizó el ministro.

El pasado de Florián en la industria del cine para adultos impulsa su defensa de los derechos laborales de trabajadores sexuales - crédito @MinIgualdad_Col/X

El titular del Ministerio de Igualdad agregó que ni su diagnóstico ni el de cualquier otra persona son incompatibles con el desempeño de cargos de alta responsabilidad.

Florián explicó: “No somos ni menos aptas ni menos capaces para poder asumir un cargo”. En varias intervenciones, remarcó que la experiencia de vida derivada de la seropositividad y la discriminación lo han impulsado a buscar condiciones más justas para todas las personas en situación de vulnerabilidad.

La historia pública de Juan Carlos Florián también incluye etapas de consumo de sustancias psicoactivas. El propio funcionario relató que empezó a usarlas a los 38 años y que este episodio marcó su proyecto de vida, brindándole una perspectiva singular sobre los riesgos del consumo.

El ministro expresó: “Estuve en situaciones muy complicadas donde puse en riesgo mi economía, mi seguridad, mi vida, mi salud por el consumo”.

Esta declaración se alinea con la manera franca con la que aborda los temas de discriminación, marginalidad y superación, según resaltó Semana. Tras la decisión del presidente de encomendarle la dirección del Ministerio, Florián aseguró sentirse “salvada” y mencionó que cuando dejó su puesto en el Consulado de Colombia en París había completado un año y medio libre del consumo de drogas.

En sus palabras, “yo paso por una situación bastante complicada y me siento sobreviviente de muchas situaciones”, lo que según comenta, valida su postura a la hora de hablar sobre consumos problemáticos y políticas de atención a poblaciones vulnerables.

Al ser consultado sobre la perspectiva que imprimirá en el Ministerio de Igualdad, Florián aclaró que no tiene la intención de convertir el ministerio en una entidad enfocada exclusivamente en poblaciones Lgbtiq+.

“Creo que las capacidades que tenemos nos permiten hablar de otra serie de sectores”, aseguró el funcionario. Esta perspectiva apunta a la inclusión de diversos temas y grupos, sin circunscribir la acción institucional a una sola causa.

La experiencia del ministro Juan Carlos Florián con la desintoxicación y el consumo de drogas refuerza su compromiso con la inclusión social - crédito @MinIgualdad_Col/X

La designación de Juan Carlos Florián ha generado debate en el escenario nacional, no solo por su petición de ser denominado con el pronombre y cargo en femenino, sino por el enfoque abierto y personalista que ha desplegado desde la posesión.

Durante sus primeras declaraciones como jefe de la cartera, el funcionario reiteró la importancia de que la experiencia de vida influya en la gestión pública.

En ese sentido, el Ministerio anunció la puesta en marcha de nuevos programas direccionados a poblaciones en situación de riesgo y marginación, con énfasis en la igualdad sustantiva, según recogió Semana y otras publicaciones nacionales.