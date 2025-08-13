Este es el hábito que Carolina Cruz tiene en su rutina diaria y que asegura le cambió la vida

Carolina Cruz y su truco de rutina con el que ha logrado tener resultados en su vida - crédito captura de pantalla @carolinacruzosorio/Instagram

A través de una entrevista para el pódcast Verdades Ocultas, Carolina Cruz habló de su vida personal, profesional y reveló el hábito que cambió su vida para siempre, al punto de que no lo abandona bajo ninguna circunstancia.

La modelo y presentadora en varias oportunidades ha sido enfática con ese tema y ha asegurado que ha sido una parte clave de su rutina para cumplir varios de sus objetivos personales y profesionales, pero en la conversación Carolina Araújo Reinemer aclaró cómo logra y aprovechó para contar una anécdota que recientemente vivió con Lincoln Palomeque, con referencia a esa situación.

De acuerdo con sus declaraciones, madrugar es una de las cosas fundamentales en su vida, es un hábito que ha implementado desde hace varios años y le funciona para llevar a cabo varias actividades diarias que le sirven para cumplir sus metas.

Carolina Cruz se despierta a las 3:30 de la mañana para entrenar, a partir de esa hora inicia su jornada y este estilo de vida lo mantiene desde hace años, que aunque para muchos puede parecer asombroso, para ella hace parte de la naturaleza de su vida y le gusta ponerlo en práctica.

Carolina Cruz se despierta todos los dpias a las 3:00 a. m. para entrenar - crédito carocruz.online

Sin embargo, la presentadora confesó que no es una acción difícil porque entiende que eso implica acostarse temprano, así que su rutina termina a las 8:30 p. m., a esa hora ya ha terminado su jornada laboral y personal, ya que sus hijos también hacen parte de esa rutina, y esto le permite comenzar el día con energía y enfocarse en su bienestar físico y mental.

Fue después de esa revelación que con su característico sentido del humor, Cruz contó la anécdota que vivió hace pocos días con el actor Lincoln Palomeque, papá de sus hijos, para ilustrar el manejo de sus horarios.

“Muy chistoso porque antier me escribió el papá de mis hijos como a las 8:15 de la noche dizque: ‘Hola’, y yo: ‘En esta casa a esa hora ya estamos profundos’”, relató entre risas.

En ese momento la entrevistadora mostró su asombro por la hora de despertarse y acostarse de Carolina, para ella “debería ser ilegal” levantarse de la cama en ese horario, pero la presentadora le aclaró que la disciplina ha sido una constante en su vida, no solo en el ejercicio, sino en todas las áreas que se propone y de esa manera ha logrado conseguir varios objetivos.

“Si yo me acuesto a dormir muy temprano porque madrugo mucho. He sido toda la vida una mujer muy disciplinada, con todo. Con todo en la vida me gusta ser disciplinada, con mis cosas, con mis proyectos, con mis compromisos, con mis responsabilidades, con mi empresa, con mi marca, con el canal en donde trabajo”, aseguró Carolina Cruz.

La razón por la que Carolina Cruz madruga todos los días - crédito @podcastrealidadesocultas/TikTok

Para Carolina Cruz, la clave para destacar y mantenerse vigente en cualquier ámbito profesional radica en la responsabilidad y la disciplina, por eso, aprovechó el espacio para enfatizar en que, sin importar las opiniones o juicios externos sobre la apariencia o la personalidad, lo verdaderamente importante es que el desempeño laboral sea impecable y no dé lugar a críticas.

En sus palabras, este principio no solo es un consejo, sino una filosofía que ha aplicado a lo largo de su carrera y reveló que en algunos momentos se lo ha replicado a sus compañeras de trabajo para que lo tengan en cuenta.

“Soy muy responsable y soy muy disciplinada. Yo siempre he dicho y le decía a una persona, que era una amiga mía en un trabajo anterior, que de uno pueden decir lo que sea: bonitas, feas, gordas, flacas, queridas, antipáticas, pero que de tu trabajo no tengan nada que decir”, afirmó con convicción, dejando claro que la excelencia y el compromiso diario son la mejor carta de presentación en cualquier proyecto o meta que se emprenda.