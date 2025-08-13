Colombia

Contundente ofensiva de la Armada de Colombia contra el Clan del Golfo y el narcotráfico en dos regiones clave del país

Operativos simultáneos en Montes de María y el Pacífico nariñense permitieron capturas clave, incautación de armas y destrucción de laboratorios ilegales, debilitando estructuras criminales y afectando economías ilícitas en más de 111 millones de dólares

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La Armada localizó y eliminó decenas de infraestructuras para producción de pasta base de coca, decomisando toneladas de insumos y lanchas, afectando a organizaciones criminales que financian violencia en el suroccidente colombiano - crédito Armada de Colombia

La Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, asestó un nuevo golpe contra el crimen organizado en dos frentes clave del país: los Montes de María y el Pacífico nariñense.

Las operaciones, que hacen parte de una estrategia sostenida de contención de la violencia armada y del narcotráfico, permitieron capturas relevantes, la incautación de armamento de alto calibre y la destrucción de decenas de laboratorios ilegales dedicados a la producción de drogas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Captura en El Carmen de Bolívar: acción directa contra el Clan del Golfo

En Macayepo, El Carmen de
En Macayepo, El Carmen de Bolívar, fueron capturados tres presuntos miembros del Clan del Golfo tras un enfrentamiento armado con la fuerza pública - crédito Armada de Colombia

En una operación de allanamiento y captura ejecutada en Macayepo, zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar, la fuerza pública capturó en flagrancia a tres presuntos miembros del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo.

El operativo, que se transformó en un enfrentamiento armado cuando los sujetos abrieron fuego contra los uniformados, fue contenido con maniobras tácticas por parte de las tropas, actuando bajo los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La operación militar se llevó
La operación militar se llevó a cabo en en Macayepo, El Carmen de Bolívar - crédito Armada Nacional

Los capturados fueron identificados con los alias de Sebastián, Candelario y María, y son señalados de delitos como porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. En el lugar fueron incautados tres fusiles M16, un M4, una carabina CZ, dos pistolas (Prieto Beretta y Glock), 24 proveedores para fusil, ocho para pistola, municiones de diferentes calibres, cinco celulares y un cinturón con insignias del grupo armado.

Las autoridades indicaron que esta operación desarticula parte de la estructura Arístides Meza Páez del Clan del Golfo, bajo el mando de alias Johan o Samuel, responsable de coordinar extorsiones a ganaderos, contratistas y comerciantes en Bolívar, además de custodiar corredores de movilidad ilegal hacia Sucre y el sur de Bolívar.

Las autoridades incautaron armamento de
Las autoridades incautaron armamento de alto calibre, municiones y equipos de comunicación durante la operación contra la estructura 'Arístides Meza Páez' - crédito Armada de Colombia

Golpe al narcotráfico: destrucción de 71 laboratorios en el Pacífico nariñense

Simultáneamente, la Armada desplegó una ofensiva de gran escala en el departamento de Nariño, donde fueron ubicadas y destruidas 71 infraestructuras ilegales dedicadas a la producción de pasta base de coca, principal insumo del narcotráfico.

En Nariño, la Armada destruyó
En Nariño, la Armada destruyó 71 laboratorios ilegales de producción de pasta base de coca, afectando a organizaciones criminales como el GAOR Alfonso Cano - crédito Armada Nacional

Las operaciones se concentraron en los municipios de El Charco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé, y contaron con el despliegue de unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 4. En los laboratorios se encontraron más de tres toneladas de insumos sólidos, más de 31.000 galones de insumos líquidos, 32 kilogramos de pasta base de coca y once lanchas, utilizadas para el transporte de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la Inteligencia Naval, estas infraestructuras pertenecían al GAOR Alfonso Cano y a las estructuras Iván Ríos y Rafael Aguilera, organizaciones criminales que dependen del narcotráfico para financiar acciones contra la fuerza pública y comunidades vulnerables del suroccidente del país.

La ofensiva permitió la incautación
La ofensiva permitió la incautación de más de tres toneladas de insumos sólidos, 31.000 galones de insumos líquidos y once lanchas usadas para el narcotráfico - crédito Armada de Colombia

Más allá del impacto operativo, las autoridades alertaron sobre el grave daño ambiental causado por estas infraestructuras. Cada laboratorio implica la intervención de al menos una hectárea de ecosistema natural, y los residuos químicos empleados son vertidos directamente en ríos y suelos, generando una afectación ambiental irreparable.

En términos financieros, la Armada estima que esta operación afectó en más de 111 millones de dólares las economías ilegales de estas organizaciones.

La institución reafirmó su compromiso
La institución reafirmó su compromiso con la seguridad, la defensa de la vida y el combate a las economías ilícitas en Colombia - crédito Armada de Colombia

Llamado a denunciar

La Armada de Colombia, mediante un comunicado oficial, reiteró su “compromiso inquebrantable con la defensa de la vida, la libertad y la seguridad de los colombianos” y con la lucha contra las economías ilícitas que alimentan la violencia en diversas regiones del país.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilegal que amenace la seguridad, el ambiente o los recursos marítimos y fluviales del país. Las líneas 146 y 147 permanecen abiertas las 24 horas para recibir información que contribuya a nuevas acciones contra el crimen organizado.

Temas Relacionados

NarcotráficoArmada de ColombiaClan del GolfoMontes de MaríaPacífico nariñensePasta base de cocaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO l Nacional vs. São Paulo: Edwin Cardona erró su segunda pena máxima en la Copa Libertadores

El equipo dirigido por Javier Gandolfi busca conseguir una victoria contra el equipo de Hernán Crespo para llegar con cierta ventaja a la vuelta en territorio brasileño

EN VIVO l Nacional vs.

Luis Alfonso sorprendió en Bogotá con mini concierto y emotivo recorrido en TransMilenio: “Me siento demasiado honrado”

El artista volvió a la capital del país y descrestó con su sencillez con el público que ha seguido su carrera

Luis Alfonso sorprendió en Bogotá

Junto a expresidentes y otro candidato presidencial asesinado: este es el corredor en el que será enterrado Miguel Uribe Turbay

Las exequias del senador se registrarán el 13 de agosto sobre las 12:00 p. m. en el Cementerio Central

Junto a expresidentes y otro

América de Cali vs. Fluminense en vivo: El local busca empatar el partido en la segunda parte

Con tantos de Agustín Canobbio y en contra de Yerson Candelo, el visitante saca ventaja en el partido de ida

América de Cali vs. Fluminense

Carlos Fernando Galán expresó su solidaridad al alcalde de Medellín tras conocerse presunto plan para atacarlo: “No podemos permitir que ocurra otra tragedia”

El mandatario capitalino solicitó al Gobierno nacional reforzar la seguridad de los alcaldes del país, así como de los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño en 2026

Carlos Fernando Galán expresó su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Esta es la nueva reina

Esta es la nueva reina del Carnaval de la 44 que pondrá a bailar a todo el “bordillo”

Camila Cabello revivió clásico de Shakira y causó sensación en redes sociales: “Te esperamos en Colombia”

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Reviven la participación de Shakira en un capítulo de famosa serie española

Melina Ramírez se sinceró sobre el impacto emocional que tuvo por la separación de Mateo Carvajal durante su embarazo

Deportes

EN VIVO l Nacional vs.

EN VIVO l Nacional vs. São Paulo: Edwin Cardona erró su segunda pena máxima en la Copa Libertadores

América de Cali vs. Fluminense en vivo: El local busca empatar el partido en la segunda parte

Atlas confirmó la llegada de un viejo conocido de Camilo Vargas a la dirección técnica: “Volver a trabajar juntos”

Fluminense oficializó el reemplazo de Jhon Arias: ficharon a figura colombiana de la MLS

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord