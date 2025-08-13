Contundente ofensiva de la Armada de Colombia contra el Clan del Golfo y el narcotráfico en dos regiones clave del país

La Armada localizó y eliminó decenas de infraestructuras para producción de pasta base de coca, decomisando toneladas de insumos y lanchas, afectando a organizaciones criminales que financian violencia en el suroccidente colombiano - crédito Armada de Colombia

La Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, asestó un nuevo golpe contra el crimen organizado en dos frentes clave del país: los Montes de María y el Pacífico nariñense.

Las operaciones, que hacen parte de una estrategia sostenida de contención de la violencia armada y del narcotráfico, permitieron capturas relevantes, la incautación de armamento de alto calibre y la destrucción de decenas de laboratorios ilegales dedicados a la producción de drogas.

Captura en El Carmen de Bolívar: acción directa contra el Clan del Golfo

En Macayepo, El Carmen de Bolívar, fueron capturados tres presuntos miembros del Clan del Golfo tras un enfrentamiento armado con la fuerza pública - crédito Armada de Colombia

En una operación de allanamiento y captura ejecutada en Macayepo, zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar, la fuerza pública capturó en flagrancia a tres presuntos miembros del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo.

El operativo, que se transformó en un enfrentamiento armado cuando los sujetos abrieron fuego contra los uniformados, fue contenido con maniobras tácticas por parte de las tropas, actuando bajo los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La operación militar se llevó a cabo en en Macayepo, El Carmen de Bolívar - crédito Armada Nacional

Los capturados fueron identificados con los alias de Sebastián, Candelario y María, y son señalados de delitos como porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. En el lugar fueron incautados tres fusiles M16, un M4, una carabina CZ, dos pistolas (Prieto Beretta y Glock), 24 proveedores para fusil, ocho para pistola, municiones de diferentes calibres, cinco celulares y un cinturón con insignias del grupo armado.

Las autoridades indicaron que esta operación desarticula parte de la estructura Arístides Meza Páez del Clan del Golfo, bajo el mando de alias Johan o Samuel, responsable de coordinar extorsiones a ganaderos, contratistas y comerciantes en Bolívar, además de custodiar corredores de movilidad ilegal hacia Sucre y el sur de Bolívar.

Las autoridades incautaron armamento de alto calibre, municiones y equipos de comunicación durante la operación contra la estructura 'Arístides Meza Páez' - crédito Armada de Colombia

Golpe al narcotráfico: destrucción de 71 laboratorios en el Pacífico nariñense

Simultáneamente, la Armada desplegó una ofensiva de gran escala en el departamento de Nariño, donde fueron ubicadas y destruidas 71 infraestructuras ilegales dedicadas a la producción de pasta base de coca, principal insumo del narcotráfico.

En Nariño, la Armada destruyó 71 laboratorios ilegales de producción de pasta base de coca, afectando a organizaciones criminales como el GAOR Alfonso Cano - crédito Armada Nacional

Las operaciones se concentraron en los municipios de El Charco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé, y contaron con el despliegue de unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 4. En los laboratorios se encontraron más de tres toneladas de insumos sólidos, más de 31.000 galones de insumos líquidos, 32 kilogramos de pasta base de coca y once lanchas, utilizadas para el transporte de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la Inteligencia Naval, estas infraestructuras pertenecían al GAOR Alfonso Cano y a las estructuras Iván Ríos y Rafael Aguilera, organizaciones criminales que dependen del narcotráfico para financiar acciones contra la fuerza pública y comunidades vulnerables del suroccidente del país.

La ofensiva permitió la incautación de más de tres toneladas de insumos sólidos, 31.000 galones de insumos líquidos y once lanchas usadas para el narcotráfico - crédito Armada de Colombia

Más allá del impacto operativo, las autoridades alertaron sobre el grave daño ambiental causado por estas infraestructuras. Cada laboratorio implica la intervención de al menos una hectárea de ecosistema natural, y los residuos químicos empleados son vertidos directamente en ríos y suelos, generando una afectación ambiental irreparable.

En términos financieros, la Armada estima que esta operación afectó en más de 111 millones de dólares las economías ilegales de estas organizaciones.

La institución reafirmó su compromiso con la seguridad, la defensa de la vida y el combate a las economías ilícitas en Colombia - crédito Armada de Colombia

Llamado a denunciar

La Armada de Colombia, mediante un comunicado oficial, reiteró su “compromiso inquebrantable con la defensa de la vida, la libertad y la seguridad de los colombianos” y con la lucha contra las economías ilícitas que alimentan la violencia en diversas regiones del país.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilegal que amenace la seguridad, el ambiente o los recursos marítimos y fluviales del país. Las líneas 146 y 147 permanecen abiertas las 24 horas para recibir información que contribuya a nuevas acciones contra el crimen organizado.