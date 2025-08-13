Colombia

Consejo de Estado niega pérdida de investidura a María José Pizarro y 27 congresistas del Pacto Histórico

El alto tribunal concluyó que no hubo beneficio propio en la reforma política que motivó la demanda

Por Mauricio Villamil

Guardar
La senadora María José Pizarro
La senadora María José Pizarro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El Consejo de Estado decidió no acoger la solicitud de pérdida de investidura contra 28 congresistas pertenecientes al Pacto Histórico, entre ellos la representante a la Cámara y precandidata presidencial María José Pizarro, de acuerdo con una publicación de la Revista Semana.

La información se conoció después de casi un año de análisis sobre una demanda que acusaba a los legisladores de incurrir en un supuesto conflicto de intereses al presentar una reforma política.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La acción judicial fue interpuesta por un ciudadano que argumentaba que el proyecto de reforma contemplaba cambios en los topes de financiación de campañas electorales, lo que, a su juicio, beneficiaría directamente a los miembros de esa coalición. Sin embargo, el alto tribunal estableció que la medida, en caso de aprobarse, no tendría un impacto exclusivo sobre los congresistas del Pacto Histórico, sino que aplicaría a todos los integrantes del Legislativo.

En la providencia se precisó que “no puede admitirse la prevalencia de un supuesto beneficio que obligara a la declaración de impedimento”, dado que la eventual modificación afectaría por igual a parlamentarios de diferentes bancadas y podría influir en el cuórum requerido para tramitar iniciativas de este tipo.

El fallo también resaltó que no se encontró evidencia de que la propuesta favoreciera de manera particular a los acusados, a sus familiares cercanos o a sus compañeros permanentes. Además, se aclaró que la modificación no tenía relación con investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas en curso contra los congresistas señalados.

De acuerdo con el Consejo de Estado, la iniciativa no incidía en causas judiciales ya abiertas y tampoco se demostró la existencia de un beneficio directo. En este sentido, se consideró que el elemento objetivo de la causal de conflicto de intereses no se configuró, lo que llevó a descartar el análisis del elemento subjetivo y, por ende, la discusión sobre si hubo una conducta culposa o dolosa.

La providencia también descartó que el asunto estuviera vinculado con la investigación sobre los presuntos sobrecostos en la campaña presidencial de 2022 del actual presidente Gustavo Petro. Según el alto tribunal, “la decisión administrativa mencionada no involucra, no menciona ni afecta a los aquí convocados o a sus parientes –círculo cercano–, pues solo atañe a las siguientes personas: Gustavo Francisco Petro Urrego, Ricardo Roa Barragán, Lucy Aydee Mogollón Alfonso, María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, al Movimiento Político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica (UP)”.

El pronunciamiento beneficia a senadores como Álex Flórez Hernández, Pedro Hernando Flórez Porras, Gloria Inés Flórez Schneider, Yuly Esmeralda Hernández Silva, Sandra Yaneth Jaimes Cruz, Clara López Obregón, María José Pizarro, Jael Quiroga Carrillo e Isabel Cristina Zuleta.

Asimismo, cobija a los representantes a la Cámara Luis Alberto Albán Urbano, Gloria Elena Arizabaleta Corral, Norman David Bañol Álvarez, Jorge Hernán Bastidas Rosero, Gabriel Becerra Yáñez, Jorge Andrés Cancimance López, Fernanda Carrascal Rojas, Susana Gómez Castaño, Dorina Hernández Palomino, Heráclito Landínez Suárez, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, Gabriel Ernesto Parrado Durán, Carmen Felisa Ramírez Boscán, Leyla Marleny Rincón Trujillo, Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo, Gildardo Silva Molina, Pedro José Suárez Vacca, David Alejandro Toro Ramírez y Alirio Uribe Muñoz.

El Consejo de Estado subrayó que, al no demostrarse el elemento objetivo, resultaba improcedente continuar con el análisis de las motivaciones subjetivas de la conducta denunciada. En consecuencia, se negó de manera definitiva la solicitud de pérdida de investidura presentada contra los 28 miembros de la bancada oficialista.

La decisión se enmarca en un contexto de debate legislativo en el que, según Semana, la mayoría de congresistas del Pacto Histórico llegó al Capitolio sin experiencia previa en el manejo de la Ley 5 de 1992, norma que regula el funcionamiento del Congreso, y que han ido conociendo gradualmente durante su gestión.

Temas Relacionados

Consejo de EstadoMaría José PizarroCongresistas de ColombiaPerdida de investiduraFalloColombia-noticias

Más Noticias

Asocapitales condena plan criminal contra el alcalde de Medellín y exige acciones inmediatas

La asociación también piden avances en la investigación y judicialización de los responsables.

Asocapitales condena plan criminal contra

Profesor Carlos Manrique sobre el caso Miguel Uribe: “Las palabras golpean de la misma forma que las balas”

El profesor de la Universidad Externado habló sobre la influencia del lenguaje político en la violencia, a propósito del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay

Profesor Carlos Manrique sobre el

Medellín: Pico y Placa para este miércoles 13 de agosto

Cuáles son los automóviles que que no pueden transitar este miércoles, chécalo y evita una multa

Medellín: Pico y Placa para

Ramón Jesurún habló sobre la posibilidad de que la Copa América 2028 se dispute en un país en el que ya se celebró

El dirigente del fútbol colombiano expresó su satisfacción con la organización del último certamen continental, por lo que aseguró que está apuntando a que el campeonato se lleve a cabo en territorio norteamericano

Ramón Jesurún habló sobre la

Funcionario de la SAE insultó a trabajador del Ministerio de Educación durante una reunión: “Usted es un reverendo come mier...”

En la reunión se abordó la apertura de la investigación contra en la existencia de irregularidades detectadas en la administración de la Fundación Cecep, y fue allí donde los insultos se hicieron presentes

Funcionario de la SAE insultó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Fans de Shakira en República

Fans de Shakira en República Dominicana están preocupados ante falta de información de su concierto: “Pedimos respeto”

Abuelo se hizo viral por su reacción al cumplir su mayor sueño: entre lágrimas agradeció la oportunidad

Podcasts que encabezan la lista de los más populares en Spotify Colombia

Luis Alfonso sorprendió en Bogotá con mini concierto y emotivo recorrido en TransMilenio: “Me siento demasiado honrado”

Esta es la nueva reina del Carnaval de la 44 que pondrá a bailar a todo el “bordillo”

Deportes

Ramón Jesurún habló sobre la

Ramón Jesurún habló sobre la posibilidad de que la Copa América 2028 se dispute en un país en el que ya se celebró

Luis Sinisterra dejaría el fútbol europeo y ficharía por un poderoso equipo brasileño: ya habría acuerdo

Edwin Cardona erró dos penales y Nacional no pasó del empate con São Paulo: fue 0-0 por los octavos de la Copa Libertadores

América no defendió su casa y fue derrotado por Fluminense en el Pascual Guerrero

Atlas confirmó la llegada de un viejo conocido de Camilo Vargas a la dirección técnica: “Volver a trabajar juntos”