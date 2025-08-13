Conductor borracho le ‘echó’ el carro por encima a agentes de tránsito en Cali: fue detenido

Tras la agresión, de inmediato se solicitó la atención por parte de una ambulancia, mientras el agente fue atendido por sus compañeros en el lugar - crédito redes sociales/X

Las crecientes agresiones contra agentes de tránsito en Cali han alcanzado niveles alarmantes durante 2025, especialmente, después de conocerse el caso reciente que, por poco, deja a varios uniformados con graves lesiones.

La Secretaría de Movilidad de Cali informó en la tarde-noche de este martes 12 de agosto que un nuevo caso de violencia tuvo lugar en la Avenida Roosevelt de la capital del Valle, donde un conductor ignoró la señal de ‘pare’ dada por dos agentes de tránsito tras realizar un giro prohibido.

El sujeto eludió la orden, aunque fue interceptado metros más adelante por otro funcionario. Sin embargo, durante el intento de detenerlo, atropelló a dos agentes.

“El conductor se abstiene de bajarse y en el intento por huir, arrolla a uno de nuestros agentes de tránsito sin detener su vehículo. Lo arrastra en el capó del vehículo, cinco cuadras más adelante, hasta la carrera 48. Gracias al apoyo de la ciudadanía que hace el llamado al conductor para evitar que este avance más, es cuando se detiene el vehículo”, relató Soraya Sinisterra, Gestora Operativa de la Secretaría de Movilidad.

El informe oficial también precisó que el conductor involucrado tenía la licencia de conducción suspendida por “haber manejado anteriormente en el estado más alto de alcoholemia”.

Además, al momento del incidente, el hombre se encontraba nuevamente en estado de embriaguez, agravando la gravedad de la infracción.

La persona fue capturada y entregada a las autoridades. Los agentes afectados recibieron atención en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.

Según la Secretaría de Movilidad, se presentarán las denuncias correspondientes.

“Desde la Secretaría de Movilidad se interpondrán las denuncias correspondientes para esta persona que atentó contra la vida de nuestro uniformado. Reiteramos el rechazo a estas acciones y el llamado es a la tolerancia, a respetar las normas de tránsito”, enfatizó Sinisterra, destacando la importancia de la convivencia vial.

La institución también reconoció la intervención de ciudadanos que detuvieron al conductor, evitando que el agente sufriera lesiones más graves. Asimismo, reiteró la necesidad de que los conductores respeten las normas y porten la documentación exigida para circular.

Las estadísticas reflejan un incremento preocupante de ataques contra agentes viales en la ciudad. De continuar la tendencia, 2025 podría cerrar con una cifra récord de incidentes de intolerancia hacia estos funcionarios, poniendo en evidencia la urgente necesidad de campañas de concientización y acciones legales más rigurosas.