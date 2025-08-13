Colombia

Conductor borracho le ‘echó’ el carro por encima a agentes de tránsito en Cali: fue detenido

Las agresiones contra agentes de tránsito en Cali han alcanzado cifras preocupantes: en lo que va de 2025 se han reportado 53 casos, casi el doble de los registrados durante todo el año anterior

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
Tras la agresión, de inmediato
Tras la agresión, de inmediato se solicitó la atención por parte de una ambulancia, mientras el agente fue atendido por sus compañeros en el lugar - crédito redes sociales/X

Las crecientes agresiones contra agentes de tránsito en Cali han alcanzado niveles alarmantes durante 2025, especialmente, después de conocerse el caso reciente que, por poco, deja a varios uniformados con graves lesiones.

La Secretaría de Movilidad de Cali informó en la tarde-noche de este martes 12 de agosto que un nuevo caso de violencia tuvo lugar en la Avenida Roosevelt de la capital del Valle, donde un conductor ignoró la señal de ‘pare’ dada por dos agentes de tránsito tras realizar un giro prohibido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sujeto eludió la orden, aunque fue interceptado metros más adelante por otro funcionario. Sin embargo, durante el intento de detenerlo, atropelló a dos agentes.

“El conductor se abstiene de bajarse y en el intento por huir, arrolla a uno de nuestros agentes de tránsito sin detener su vehículo. Lo arrastra en el capó del vehículo, cinco cuadras más adelante, hasta la carrera 48. Gracias al apoyo de la ciudadanía que hace el llamado al conductor para evitar que este avance más, es cuando se detiene el vehículo”, relató Soraya Sinisterra, Gestora Operativa de la Secretaría de Movilidad.

El informe oficial también precisó que el conductor involucrado tenía la licencia de conducción suspendida por “haber manejado anteriormente en el estado más alto de alcoholemia”.

Además, al momento del incidente, el hombre se encontraba nuevamente en estado de embriaguez, agravando la gravedad de la infracción.

La persona fue capturada y entregada a las autoridades. Los agentes afectados recibieron atención en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.

Según la Secretaría de Movilidad, se presentarán las denuncias correspondientes.

“Desde la Secretaría de Movilidad se interpondrán las denuncias correspondientes para esta persona que atentó contra la vida de nuestro uniformado. Reiteramos el rechazo a estas acciones y el llamado es a la tolerancia, a respetar las normas de tránsito”, enfatizó Sinisterra, destacando la importancia de la convivencia vial.

La institución también reconoció la intervención de ciudadanos que detuvieron al conductor, evitando que el agente sufriera lesiones más graves. Asimismo, reiteró la necesidad de que los conductores respeten las normas y porten la documentación exigida para circular.

Las estadísticas reflejan un incremento preocupante de ataques contra agentes viales en la ciudad. De continuar la tendencia, 2025 podría cerrar con una cifra récord de incidentes de intolerancia hacia estos funcionarios, poniendo en evidencia la urgente necesidad de campañas de concientización y acciones legales más rigurosas.

Temas Relacionados

Agentes tránsito CaliCaliValle del CaucaConductor ebrio CaliMulta por conductir borrachoConductor borracho CaliColombia-noticias

Más Noticias

Lotería de la Cruz Roja, sorteo martes 12 de agosto 2025: número ganador de 7.000 millones de pesos

Lotería de Cruz Roja realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de la Cruz Roja,

Santoral del 13 de agosto: ¿Quién fue San Hipólito mártir y por qué se celebra hoy?

Consulta el listado de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral del 13 de agosto:

Efemérides del 13 de agosto, la historia de un día como hoy

Para que no olvides los acontecimientos más importantes que están por conmemorarse, acá te presentamos las efemérides más relevantes de este miércoles

Efemérides del 13 de agosto,

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia y hermano de Miguel Uribe, envió un mensaje tras el asesinato del exsenador: “Vuela alto, hermanito”

Aunque Mauricio Hoyos y Miguel Uribe Turbay no tenían lazos de sangre, se consideraban hermanos

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia

Este es el hábito que Carolina Cruz tiene en su rutina diaria y que asegura le cambió la vida

La presentadora y modelo compartió detalles del horario y lo que realiza diariamente desde hace varios años, para mejorar su vida y lograr objetivos concretos

Este es el hábito que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Este es el hábito que

Este es el hábito que Carolina Cruz tiene en su rutina diaria y que asegura le cambió la vida

⁠Marbelle arremetió contra Juan Manuel Santos por asistir a velación de Miguel Uribe Turbay: “Cínico”

Iván Lalinde encaró a Abrahan y lo señaló de haber usado “máscaras” en el ‘Desafío 2025’: “Qué personaje es usted”

Fans de Shakira en República Dominicana están preocupados ante falta de información de su concierto: “Pedimos respeto”

Abuelo se hizo viral por su reacción al cumplir su mayor sueño: entre lágrimas agradeció la oportunidad

Deportes

Así fue la violenta pelea

Así fue la violenta pelea entre hinchas de São Paulo y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por Copa Libertadores

Brasileño que le apostó dinero al Deportivo Cali se ganó una millonada gracias a los dos goles que Avilés Hurtado le marcó a Millonarios

Ramón Jesurún habló sobre la posibilidad de que la Copa América 2028 se dispute en un país en el que ya se celebró

Luis Sinisterra dejaría el fútbol europeo y ficharía por un poderoso equipo brasileño: ya habría acuerdo

Edwin Cardona erró dos penales y Nacional no pasó del empate con São Paulo: fue 0-0 por los octavos de la Copa Libertadores