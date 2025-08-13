Colombia

Cancelan ferias y fiestas en tres municipios del Cauca por escalada de violencia armada: la decisión se tomó tras consejo de seguridad

Los eventos programados en estos municipios fueron cancelados por decisión de sus alcaldes ante el aumento de la violencia y los ataques armados atribuidos a disidencias en el Macizo Colombiano

Por Juan David Botia Méndez

Los ministros de Defensa y el Interior encabezan las acciones en el Cauca - crédito Ministerio de Defensa

Las autoridades de Cauca anunciaron la cancelación de ferias y fiestas previstas para el puente festivo de agosto en los municipios de La Vega, La Sierra y Almaguer, debido a la escalada de violencia generada por las disidencias de Iván Mordisco.

Los alcaldes de estas localidades del Macizo Colombiano informaron que la prioridad es la seguridad de la comunidad y de los artistas, en un contexto marcado por ataques armados y disputas territoriales entre el frente Andrés Patiño de las disidencias de las Farc y el Eln.

En La Vega, un ataque reciente dejó seis personas heridas, entre ellas dos patrulleros y cuatro civiles.

Según el personero municipal, Carlos Felipe Vidal, “en nuestra labor de velar por la guarda y promoción de los derechos humanos, rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos en la localidad que generaron temor y zozobra en la comunidad”.

El alcalde de Almaguer, Adrián Pabón, destacó que “prevalece más la seguridad no solo de los artistas sino de la comunidad que cualquier proceso contractual que se tenía ya previsto para las festividades”.

La escalada de violencia llevó a la suspensión de ferias y fiestas en La Vega, La Sierra y Almaguer, priorizando la seguridad de la población ante el accionar de grupos armados - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Por ello se suspendieron actividades como las noches temáticas, la presentación de artistas, el paseo equino y los juegos pirotécnicos. Sin embargo, se mantendrán eventos como el Día del Adulto Mayor, el Día del Campesino y la celebración del cumpleaños del municipio, además de una velatón y misa campal en la que se invita a la comunidad a llevar una vela o una bandera blanca como símbolo de paz.

En La Sierra, su alcalde, Manuel Guerrero, resaltó: “Lamentablemente, el orden público en el Macizo Colombiano ha estado debilitado en las últimas semanas y como Administración municipal no queremos correr riesgos con la comunidad que iba a asistir a nuestras buenas y tradicionales fiestas”.

Además, la región se ha visto golpeada por la masacre de tres campesinos en Bolívar el pasado 10 de agosto. Según testimonios, hombres armados ingresaron a una vivienda en la vereda La Monja, dispararon contra uno de los ocupantes y posteriormente retuvieron a dos personas más, cuyos cuerpos fueron hallados en zonas rurales.

Tras este hecho, las autoridades llevaron a cabo un consejo de seguridad en el que se definió una línea de investigación para esclarecer el triple homicidio y se pusieron en marcha medidas preventivas ante los comunicados de grupos armados. Según el coronel Carlos Bustamante, subcomandante de la Policía Cauca, “la capacidad y permanencia policial se encuentra en todos los municipios del Macizo Colombiano y se trabaja en articulación con el Ejército para anticipar las acciones terroristas”.

El Macizo Colombiano vive momentos de tensión, con masacres y amenazas a líderes comunales; la fuerza pública busca prevenir nuevos hechos violentos en la región - crédito AFP

El Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) denunció que varios líderes comunales han renunciado a sus labores por amenazas, situación que ha incrementado la zozobra y la sensación de inseguridad en la zona. La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, reiteró el compromiso institucional con la protección de la vida, la convivencia y el bienestar de las comunidades afectadas.

Estación de Policía en La Vega, Cauca fue atacada con explosivos

Un ataque armado estremeció el municipio de La Vega, en el departamento del Cauca, donde dos policías y un civil resultaron heridos en la tarde del domingo 10 de agosto, tras un hostigamiento con explosivos dirigido contra la estación de Policía local. El hecho coincidió con el desarrollo de las fiestas patronales y la conmemoración de los 248 años de la fundación del municipio, lo que generó momentos de pánico entre los asistentes a las celebraciones.

Según el reporte preliminar del gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, los heridos fueron remitidos al Hospital Susana López de Valencia. “Hasta el momento tenemos el reporte de dos policías heridos y un civil remitido hacia el hospital. Estas tres afectaciones son las consecuencias de la carga explosiva puesta por un actor armado ilegal que hoy está afectando la cabecera municipal de La Vega”, señaló el mandatario, y reiteró su solidaridad con la población y su llamado de alerta ante la disputa territorial que afecta la vida de los habitantes.

Ataque armado en La Vega, Cauca, en medio de celebración por aniversario municipal - crédito X

Testigos indicaron que la explosión fue de gran magnitud, presuntamente lanzada desde un dron, lo que provocó daños materiales en viviendas cercanas a la estación. Además, luego de la detonación, los uniformados y la población se vieron obligados a resguardarse debido a ráfagas de fusil disparadas contra la sede policial.

Las autoridades atribuyeron el ataque a grupos armados ilegales, entre ellos el ELN. El Ejército Nacional y la Fuerza Aérea desplegaron refuerzos para custodiar la zona y evitar nuevos atentados. El incidente se suma a la ola de violencia que ha azotado el Macizo Colombiano y reaviva la preocupación por la seguridad de la población civil en medio del conflicto armado.

