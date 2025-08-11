Colombia

Raúl Ocampo y el emotivo homenaje a Alejandra Villafañe en MasterChef: “Gané vivir un amor espectacular”

Durante el programa, compartió cómo el amor y la experiencia de cuidarla durante su enfermedad transformaron su vida, dedicando un plato en su honor y resaltando el legado y las enseñanzas que le dejó su historia juntos.

Por Dahana Ospina

El amor entre Alejandra Villafañe
El amor entre Alejandra Villafañe y su novio Raúl Ocampo brilló hasta su último respiro - crédito @ocamporao/Instagram

La emoción inundó el capítulo 44 de MasterChef Celebrity cuando Raúl Ocampo rindió homenaje a la actriz Alejandra Villafañe, su pareja, quien falleció en octubre de 2023 a causa de cáncer. Frente a cámaras, Ocampo compartió uno de los momentos más personales y significativos del reality, dejando claro que su paso por el programa va mucho más allá de la cocina.

Durante la dinámica propuesta por el programa, cada participante debía reflexionar sobre una ausencia importante y preparar un plato como homenaje. Raúl Ocampo eligió dedicar su creación culinaria a “Ale”, como él mismo la llamaba, recordando el significado profundo que tuvo en su vida.

“Voy a cocinarle a ella, a Ale, al amor de mi vida. Este plato es para ti”, declaró Ocampo, con la voz entrecortada y la mirada al cielo. Su declaración provocó reacciones inmediatas tanto en sus compañeros como en el jurado y la audiencia.

El proceso de acompañar a Alejandra Villafañe

A lo largo del programa, Ocampo relató cómo fue acompañar a Alejandra durante su enfermedad. “En ese momento lo único que supe era que debía cuidarla. Cuando eres cuidador, te atribuyes la responsabilidad de la salud de esa persona. Sin embargo, gané muchas cosas: viví un amor espectacular, me reconocí en mi mejor versión. Ahora, con su partida, lo que me queda es honrarla, porque ella despertó lo mejor de mí”, expresó conmovido.

El actor reconoció que el proceso de duelo conllevó una reflexión profunda sobre sí mismo. “Entré a cuidar a esa persona y pasan muchas cosas, especialmente con la salud, que es fundamental para todos. Aprendí dos palabras que me han acompañado: resignificar y desidentificarse. Aunque perdí a alguien muy importante, obtuve nuevas oportunidades: reconocerme en mi mejor versión, descubrir capacidades que ignoraba”, compartió durante la grabación.

El actor reconoció que el
El actor reconoció que el proceso de duelo conllevó una reflexión profunda sobre sí mismo. - crédito cortesía canal RCN

Un testimonio de amor y aprendizaje

El homenaje de Raúl Ocampo no se limitó a las palabras; la preparación de su plato se convirtió en un acto de amor y memoria. Mientras cocinaba, evocó momentos vividos junto a Alejandra Villafañe, destacando la fortaleza y las enseñanzas que ella le dejó.

“‘Ale’ me mostró que el amor es una construcción diaria, que no se detiene ni siquiera ante las adversidades más difíciles. Me enseñó a valorar lo que realmente importa y a no dejar para después lo que siente el corazón”, confesó Ocampo, dejando traslucir uno de los aprendizajes más profundos que le dejó su experiencia.

Sobre Alejandra Villafañe

Alejandra Villafañe, reconocida actriz colombiana, falleció el 21 de octubre de 2023 a los 34 años tras una lucha intensa contra el cáncer. Su historia conmovió a millones dentro y fuera de Colombia, quienes siguieron el proceso con mensajes de apoyo.

El amor entre Alejandra Villafañe
El amor entre Alejandra Villafañe y su novio Raúl Ocampo brilló hasta su último respiro - crédito @ocamporao/Instagram

Aunque Raúl Ocampo suele ser reservado con su vida privada, durante el desafío en MasterChef habló abiertamente acerca del proceso que vivió junto a Alejandra. Explicó que, después del duelo, buscó resignificar la ausencia, concentrándose en lo aprendido y en las transformaciones personales derivadas de ese amor.

Agregó que, con el tiempo, entendió que “quizá, sin importar lo que hagas, el resultado será el que debe ser”. Afirmó que “entonces tienes que volver a verte y preguntarte: ‘¿Qué fue lo que realmente perdí?’ En mi caso, creo que gané muchas cosas: gané vivir un amor espectacular, reconocerme en mi mejor versión”, recalcó Ocampo.

La despedida y el legado

Junto a Jorge Enrique Abello, Raúl Ocampo publicó el libro “La despedida”, en el que narra este difícil momento y el impacto que tuvo en su vida. En MasterChef, el homenaje frente a las cámaras permitió a la audiencia conectar con la historia personal detrás del concursante.

Para Ocampo, honrar la memoria de Alejandra se ha transformado en una forma de llenar el vacío, celebrando aquello que los unió: “Intento llenar ese vacío honrándola como la persona que me hizo descubrirme en mi mejor etapa”.

Junto a Jorge Enrique Abello,
Junto a Jorge Enrique Abello, Raúl Ocampo publicó el libro “La despedida”. - crédito Editorial Planeta

Una noche de emociones compartidas

El episodio se destacó por ser uno de los más emotivos del programa. Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Patricia Grisales y Valentina Taguado también compartieron vivencias personales, generando un ambiente de sensibilidad y empatía.

