Colombia

Ante el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así reaccionaron Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez y otros alcaldes: “Nos devolvieron a la peor versión de Colombia”

El mandatario distrital envió un mensaje de solidaridad a familiares y allegados del senador y precandidato del Centro Democrático

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Carlos Fernando Galán reaccionó a
Carlos Fernando Galán reaccionó a la muerte del senador Miguel Uribe Turbay - crédito @MiguelUribeT/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se sumó a las voces de solidaridad, tras conocerse el fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025.

En su cuenta de X, el mandatario distrital lamentó el deceso del congresista de oposición, pero imploró para que su muerte sea un punto de inflexión para disminuir la violencia en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte. A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado (...) Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país”, escribió Galán en su cuenta de X.

- crédito @CarlosFGalan/X
- crédito @CarlosFGalan/X

Adicionalmente, el alcalde bogotano señaló que la muerte del político colombiano no solo afecta a la familia sino a la democracia nacional.

No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No solo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma”, agregó.

Del mismo modo, envió un mensaje a las autoridades judiciales para que la muerte del congresista de oposición no quede en la impunidad.

El precandidato presidencial falleció a
El precandidato presidencial falleció a sus 39 años - crédito prensa Miguel Uribe

El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto”, expresó.

Por último, Carlos Fernando Galán comunicó su solidaridad con la familia del senador del Centro Democrático. “En este día doloroso, le envío a su familia un abrazo solidario. A María Claudia, a María Carolina, a su padre Miguel y a toda su familia, en especial a su pequeño hijo Alejandro. La muerte de Miguel nos debe unir como país para rechazar la violencia y defender, por encima de cualquier cosa, la vida como un valor sagrado”, concluyó.

En otra publicación, el mandatario bogotano anunció que la capital tendrá tres días de duelo por el fallecimiento del congresista de oposición.

“Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor. En solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará 3 días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país”, precisó.

- crédito @CarlosFGalan/X
- crédito @CarlosFGalan/X

Otros alcaldes colombianos que reaccionaron a la muerte de Miguel Uribe

Además de Carlos Fernando Galán, otros mandatarios locales también expresaron sus condolencias por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresó: “Descansa en paz, Miguel. Todas nuestras oraciones están contigo, con tu familia y con Colombia. Los colombianos no aceptamos este nuevo descenso hacia la violencia. Exigimos respuestas claras y cárcel para sus asesinos”.

- crédito @alejoeder/X
- crédito @alejoeder/X

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, compartió una imagen con el hoy fallecido congresista y elevó sus oraciones para la familia del senador de oposición.

Con el corazón roto y destrozado, amanecemos con la triste noticia de la partida de Miguel Uribe, un alma brillante cuya bondad y pasión nos marcaron profundamente. Un abrazo solidario a su esposa, hijos y familiares. Tu legado vivirá siempre en nosotros. Descansa en paz”, comentó.

- crédito @AlejandroChar/X
- crédito @AlejandroChar/X

Del mismo modo, el mandatario barranquillero expidió un decreto que declara tres días de duelo en la capital atlanticense por la repentina partida del congresista del Centro Democrático.

En honor a la vida de Miguel Uribe Turbay, decretamos tres días de duelo en la ciudad de Barranquilla. La violencia nos arrebató a un hombre que se esforzó por construir un país lleno de fraternidad y solidaridad, y que, como funcionario, siempre dio lo mejor de sí en cada uno de los espacios que ocupó. Con este acto abrazamos a su familia y a todo un país que sufre por este flagelo. ¡Que su partida nos despierte, nos una y nos impulse a seguir construyendo un territorio de paz y amor! Miguel, nunca te olvidaremos”, afirmó.

- crédito @AlejandroChar/X
- crédito @AlejandroChar/X

Entre tanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó la muerte del político colombiano, y sostuvo que el país retornó a la época de violencia de la década de los 80.

Nos devolvieron a la peor versión de Colombia: esa donde pensar distinto se paga con sangre. No solo atentaron contra él, atentaron contra la democracia. A Miguel lo callaron de la forma más violenta y cobarde, pero a nosotros no nos callarán (...) Desde este momento, las banderas estarán a media asta”, manifestó.

Publicación de Federico Gutiérrez por
Publicación de Federico Gutiérrez por la muerte de Miguel Uribe - crédito @FicoGutierrez

Al igual que en Bogotá, en la capital y el departamento antioqueño también se decretó tres días de duelo por la muerte de Miguel Uribe Turbay.

“En Antioquia tendremos tres días de duelo por el asesinato del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La bandera del Departamento estará izada a media asta en todos los edificios públicos del territorio. Un mensaje de este pueblo cívico y libre: firmeza y determinación”, escribió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

- crédito @AndresJRendonC/X
- crédito @AndresJRendonC/X

Así mismo, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, sostuvo que, tras la muerte de Uribe Turbay, “pierde Colombia, pierde la democracia. Un país que asuma a su contrario como su enemigo a eliminar, es inviable. Hagamos un alto, reflexionemos. Va para todos. Condolencias y solidaridad con sus familiares, amigos y seguidores”.

- crédito @dumek_turbay/X
- crédito @dumek_turbay/X

Igualmente, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, señaló: “Hoy el escenario político cambia totalmente en Colombia con el asesinato de Miguel Uribe. Colombia entró en una crisis profunda en su democracia, en la libertad y en un futuro que parece desalentador. Este es el resultado de discursos malsanos y posturas ideológicas violentas

- crédito @soyjaimeandres/X
- crédito @soyjaimeandres/X

Igualmente, el mandatario santandereano decretó dos días de duelo en la capital colombiana.

Hoy en Bucaramanga decretamos dos días de duelo para solidarizarnos con su familia, con quienes lucharon alrededor de él. Mi mensaje a su esposa, pero sobre todo a sus hijos, porque no podemos permitir que la historia se repita, pero sí podemos acompañarlos para que puedan salir de esta situación tan dolorosa”, agregó.

Alcalde De Bucaramanga Lamenta Fallecimiento De Miguel Uribe - crédito @soyjaimeandres/X

De acuerdo con el comunicado publicado por la Fundación Santa Fe de Bogotá, el senador Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 a.m., tras permanecer por dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El congresista del Centro Democrático había sufrido un ataque sicarial el 7 de junio de 2025, en medio de un acto público que desarrollaba en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Temas Relacionados

Murió Miguel UribeCarlos Fernando GalánMiguel Uribe Turbay muere con 39 añosMiguel UribeMiguel Uribe TurbayColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: Siga el minuto a minuto del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, hoy 11 de agosto: será velado en cámara ardiente en el Congreso

La Fundación Santa Fe confirmó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe, víctima de un atentado con arma de fuego el sábado 7 de junio de 2025

EN VIVO: Siga el minuto

El influencer Beto Coral recordó cuando el jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, replicó información falsa sobre Miguel Uribe: “Usted es un hijueputa”

El fallecimiento del senador provocó mensajes de condolencia y controversia, incluyendo críticas del ‘influencer’ Beto Coral al jefe de Despacho de la Presidencia

El influencer Beto Coral recordó

Valentina Taguado recordó su vínculo con el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024: “Nos casamos”

La locutora le dedicó un plato en ‘Masterchef Celebrity’ a Javier Acosta, el joven que decidió poner fin a su vida de manera asistida tras grave enfermedad y al que le cumplió un deseo antes de morir: “Él me hizo más feliz a mí”

Valentina Taguado recordó su vínculo

Cómo hacer giros internacionales desde una cuenta de DaviPlata

La billetera digital de Davivienda permite recibir giros del extranjero las 24 horas, retirarlos sin costo en cajeros y aporta mayor inclusión financiera vía aplicaciones móviles y alianzas globales para usuarios en Colombia

Cómo hacer giros internacionales desde

Tras la muerte de Miguel Uribe las Altas Cortes pidieron rodear las instituciones y evitar la polarización: “La violencia es inadmisible”

A través de un comunicado conjunto, la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Consejo Superior de la judicatura, Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Jurisdicción Especial para la Paz lamentaron la muerte del senador Miguel Uribe

Tras la muerte de Miguel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado Miguel Uribe: cuándo se

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado recordó su vínculo

Valentina Taguado recordó su vínculo con el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024: “Nos casamos”

Alejandro Estrada confesó que no le ha sido fácil superar su relación con Dominica Duque: “Se extraña”

La película con esta actriz de origen colombiano que debes ver en Netflix hoy

Las 10 películas en Prime Video Colombia que necesitas ver en este inicio de semana

Juanes, Claudia Bahamón, Mariana Pajón y otros famosos colombianos reaccionaron a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Duele… y mucho”

Deportes

Pese a ganar el título

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta