Se desmovilizaron dos miembros del Clan del Golfo y ELN en Risaralda

El Batallón de Artillería de Campaña número ocho anunció el sometimiento a la justicia de un integrante del componente criminal focalizado del Clan del Golfo, conocido como alias Luis. Esta persona, quien servía como informante de los movimientos de la fuerza pública en el eje vial entre Mistrató y San Antonio del Chamí, decidió entregarse debido al aumento de las operaciones militares en la zona.

Según el teniente Luis Alfonso Palomino Elejade, comandante del batallón, “el incremento del pie de fuerza llevó a alias Luis a sentirse comprometido dentro de la estructura y a optar por someterse ante nuestras autoridades”.

Añadió que el objetivo principal de este sometimiento es recolectar información clave sobre los movimientos clandestinos de los grupos armados organizados, permitiendo así avanzar en procesos de judicialización y desarticulación de estas estructuras.

El oficial también confirmó la reciente desmovilización de un miembro de la red de apoyo al terrorismo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), perteneciente al frente Manuel Hernández, alias El Niche, que opera en los límites entre Chocó y Risaralda.

“Esta acción desarticula las redes económicas y de comunicación que sostenía este grupo”, explicó el comandante, resaltando la importancia de fortalecer la inteligencia para continuar afectando a estas organizaciones ilegales.

Por último, el teniente Palomino informó sobre la llegada de un nuevo grupo liviano de caballería que apoyará el control sobre el eje vial entre Pueblo Rico y Santa Cecilia hasta Puente Guarato. “Este apoyo permitirá mantener el control y la seguridad de los transportadores en la zona”.

Indicó que el Batallón de Artillería de Campaña número ocho, San Mateo, continuará con sus operaciones de manera permanente, en conjunto con el Batallón de Despliegue Rápido Número dos.

Ministro de Defensa confirmó que uniformados secuestrados por el ELN estarían en Venezuela

Pedro Sánchez, ministro de Defensa confirmó en la maña del 6 de agosto de 2025 que cuatro uniformados, dos soldados, secuestrados en el Catatumbo (Norte de Santander), y a dos policías, retenidos en Arauca, que fueron secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habrían sido trasladados a territorio venezolano.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que los uniformados secuestrados por el ELN está en territorio venezolano - crédito La Voz del Río Arauca/Facebook

En una rueda de prensa, así lo comunicó: “Cinco uniformados aún permanecen secuestrados: tres miembros de nuestro Ejército nacional y dos integrantes de nuestra Policía nacional. Dos soldados en el Catatumbo que, sabemos, tenemos información de que estarían en Venezuela, secuestrados por el cartel del ELN. Dos policías en Arauca, que también los movieron a Venezuela. También secuestrados por el cartel del ELN. Y un secuestrado, un soldado en el Cauca, cuyo perpetrador fueron las disidencias criminales de alias Mordisco”.

El jefe de cartera se dirigió a los grupos criminales para que no causen más dolor y angustia en los colombianos, de lo contrario las Fuerzas Militares continuaran usando todo el pie de fuerza para mantener la tranquilidad de los ciudadanos.

De igual manera, los invitó a que abandones las armas, que es sinónimo de muerte, todo lo contrario al mensaje que pretenden impartir.

En tres años, 12.385 integrantes de grupos armados fueron capturados y 1.538 se sometieron voluntariamente, con un aumento del 75% en menores desvinculados - crédito Ministerio de Defensa

Como cuenta de ello, Sánchez confirmó que se han llevado a cabo 12.385 capturas de miembros de los diferentes grupos alzados en armas, así como, 1.538 se han sometido a la justicia en forma voluntaria, cifras que son relevantes en comparación con los años anteriores.

La creación de dos nuevos grupos Gaula en el Magdalena Medio y el Oriente del país representa el refuerzo que han tenido las diferentes instituciones de las FF. MM. en todo el territorio nacional, según mencionó en el mismo espacio el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, afirmando que ya cuenta con 32 de estos grupos en todo el país.