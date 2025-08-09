Colombia

Expresidenta del Congreso peruano arremetió contra Petro por disputa de la isla Santa Rosa: “Olvida que es presidente, no un militante del M-19″

La congresista María del Carmen Alva negó la existencia de un problema limítrofe con Colombia y afirmó que el reclamo de Petro es una “cortina de humo”

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
La expresidenta del Congreso peruano
La expresidenta del Congreso peruano considera que el reclamo colombiano es una estrategia política para desviar atención de problemas internos - crédito @MaricarmenAlvaP/X y Colprensa

La expresidenta del Congreso peruano María del Carmen Alva negó la existencia de un conflicto limítrofe entre Perú y Colombia, y aseguró que no hay nada que discutir sobre la isla Santa Rosa, territorio que, según ella, ya está claramente definido por tratados internacionales.

Alva Prieto señaló que el reclamo del presidente Gustavo Petro responde a motivaciones políticas y no a un verdadero problema territorial. Esta polémica, que ha tensado las relaciones bilaterales, pone en evidencia la complejidad histórica y diplomática en torno a la isla, además de reflejar la coyuntura política interna en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista fue contundente al afirmar que Perú y Colombia “no tienen nada que discutir” respecto a la isla Santa Rosa. En diálogo con Blu Radio, explicó que, para su país, el tema está cerrado desde hace casi un siglo gracias a acuerdos internacionales, como el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

“No existe ningún problema limítrofe y no hay nada que resolver al respecto”, dijo al medio citado.

La congresista peruana María del
La congresista peruana María del Carmen Alva reafirmó que no existe conflicto limítrofe con Colombia y acusó al presidente Gustavo Petro de manipular el tema - crédito @MaricarmenAlvaP/X

Además, la parlamentaria subrayó que la controversia actual hace parte de un “show” político que desvía la atención de problemas internos colombianos: “No creo realmente, personalmente, que el presidente Petro piense que hay algún problema o que, como dicen algunos, es ignorante de la historia. No, él sabe muy bien lo que está haciendo”.

Para Alva, la estrategia del jefe de Estado colombiano es una “cortina de humo” ante las dificultades políticas que enfrenta en su país.

“Petro ha iniciado el peligroso juego de distorsionar un tema limítrofe para usarlo como cortina de humo ante la corrupción y el caos fiscal de su gobierno. Olvida que es presidente de Colombia, no un militante del M-19. Perú debe encauzar este tema por la vía institucional”, afirmó en su cuenta de X.

La controversia de la isla Santa Rosa

La disputa reactiva un debate
La disputa reactiva un debate histórico sobre la interpretación de formaciones fluviales y límites territoriales en la región amazónica - crédito PUCP

El conflicto tomó fuerza el 7 de agosto, durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá en Leticia, Amazonas, cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa. Petro denunció que un helicóptero ruso con militares habría aterrizado en esa isla, lo que, según él, vulneraría los acuerdos binacionales entre Colombia y Perú.

Entonces que me expliquen por qué en la isla de Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares. El tratado dice que es de común acuerdo y no nos hemos sentado a decidir si es de Colombia o de Perú”, expresó el mandatario colombiano.

Petro insistió en que, desde su punto de vista constitucional, la isla y otras zonas fluviales no han sido asignadas formalmente a ninguno de los dos países, y calificó como un acto unilateral el decreto peruano que creó el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto, al considerar que viola “el principio de primacía del Derecho Internacional sobre el derecho interno”.

El presidente colombiano Gustavo Petro
El presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó la soberanía peruana y denunció la llegada de militares rusos a la isla - crédito Vannessa Jimenez/REUTERS

Asimismo, declaró que Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre Santa Rosa y que no acepta las autoridades “de facto” en dicha isla. Esto ha sido rechazado categóricamente por las autoridades peruanas, que han reiterado la vigencia y legitimidad de los tratados históricos.

Y es que el reclamo sobre Santa Rosa no es un diferendo limítrofe tradicional, pues el Tratado Salomón-Lozano y el Protocolo de Río de Janeiro fijaron hace décadas la frontera entre ambos países, incluyendo la soberanía sobre las islas del río Putumayo y el Amazonas.

No obstante, el surgimiento de nuevas formaciones fluviales y la interpretación de su pertenencia han reactivado un debate histórico. Este tema, aunque técnico, tiene un alto impacto político y diplomático porque pone a prueba la capacidad de diálogo y solución pacífica entre Perú y Colombia.

Temas Relacionados

María del Carmen AlvaGustavo PetroIsla Santa RosaColombia-PerúConflicto territorialCongreso de PerúColombia-Noticias

Más Noticias

Álzate reveló entre lágrimas cómo enfrenta la fama en redes sociales y su relación familiar: “Me quieren ver borracho”

El cantante paisa expresó su descontento ante la presión de generar contenido alejado de su vocación artística y la dificultad de gestionar la fama en el contexto actual, donde los escándalos tienen un mayor impacto

Álzate reveló entre lágrimas cómo

Golpe a la ilegalidad en Medellín: incautaron licor adulterado y cigarrillos ilegales por más de $600 millones en plena feria

El operativo más grande se llevó a cabo en Bello, donde una fábrica clandestina de cerveza operaba como si fuera una planta legal

Golpe a la ilegalidad en

Nueva EPS anunció reapertura de servicios en la Clínica Primavera: habían sido suspendidos por una crisis financiera

El 8 de agosto de 2025, el centro de salud informó sobre el cierre de la Unidad de Urgencias y el cese de la prestación de ciertos servicios por una millonaria deuda de la entidad promotora de salud

Nueva EPS anunció reapertura de

Congresista republicano respaldó a la familia de Álvaro Uribe y denunció persecución política: “Petro será responsabilizado”

Esta declaración se da en medio de una creciente disputa judicial y política que involucra a los hijos del expresidente y al senador Iván Cepeda

Congresista republicano respaldó a la

Karen Sevillano se emocionó por boda celebrada en el resort donde se hospeda con su novio en Jamaica: estaría lista para el matrimonio

Neider García no solo comparte vida sentimental con la creadora de contenido, sino que se ha convertido en compañero clave en su evolución como figura pública

Karen Sevillano se emocionó por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Álzate reveló entre lágrimas cómo

Álzate reveló entre lágrimas cómo enfrenta la fama en redes sociales y su relación familiar: “Me quieren ver borracho”

Karen Sevillano se emocionó por boda celebrada en el resort donde se hospeda con su novio en Jamaica: estaría lista para el matrimonio

La actriz Angelica Blandón tomó posición en el conflicto en la Franja de Gaza: “La neutralidad también es un mensaje”

Hijo de Laura Tobón enterneció con su reacción al conocer a “Superman” en Europa

Juan Pablo Raba le dedicó romántico mensaje a su esposa, Mónica Fonseca, por su 14° aniversario de casados

Deportes

Jhon Arias recibió un mensaje

Jhon Arias recibió un mensaje del técnico de Wolverhampton sobre su adaptación en el fútbol europeo: “No requieres hablar inglés, debes jugar bien”

Hugo Rodallega apoyó a Andrés Llinás tras su lesión y el defensor de Millonarios respondió: “Que la rivalidad quede en la cancha”

Racing insiste en fichar al colombiano Sebastián Villa, aunque hay problemas por su escogencia: “No tienen cupos”

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, confirmó la dura fractura que sufrió el delantero uruguayo Facundo Batista

Así reaccionó el exboxeador colombiano Miguel “El Happy” Lora tras conocer la muerte del periodista Eugenio Baena Calvo