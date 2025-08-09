Expresidenta del Congreso peruano arremetió contra Petro por disputa de la isla Santa Rosa: “Olvida que es presidente, no un militante del M-19″

La expresidenta del Congreso peruano considera que el reclamo colombiano es una estrategia política para desviar atención de problemas internos - crédito @MaricarmenAlvaP/X y Colprensa

La expresidenta del Congreso peruano María del Carmen Alva negó la existencia de un conflicto limítrofe entre Perú y Colombia, y aseguró que no hay nada que discutir sobre la isla Santa Rosa, territorio que, según ella, ya está claramente definido por tratados internacionales.

Alva Prieto señaló que el reclamo del presidente Gustavo Petro responde a motivaciones políticas y no a un verdadero problema territorial. Esta polémica, que ha tensado las relaciones bilaterales, pone en evidencia la complejidad histórica y diplomática en torno a la isla, además de reflejar la coyuntura política interna en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista fue contundente al afirmar que Perú y Colombia “no tienen nada que discutir” respecto a la isla Santa Rosa. En diálogo con Blu Radio, explicó que, para su país, el tema está cerrado desde hace casi un siglo gracias a acuerdos internacionales, como el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

“No existe ningún problema limítrofe y no hay nada que resolver al respecto”, dijo al medio citado.

La congresista peruana María del Carmen Alva reafirmó que no existe conflicto limítrofe con Colombia y acusó al presidente Gustavo Petro de manipular el tema - crédito @MaricarmenAlvaP/X

Además, la parlamentaria subrayó que la controversia actual hace parte de un “show” político que desvía la atención de problemas internos colombianos: “No creo realmente, personalmente, que el presidente Petro piense que hay algún problema o que, como dicen algunos, es ignorante de la historia. No, él sabe muy bien lo que está haciendo”.

Para Alva, la estrategia del jefe de Estado colombiano es una “cortina de humo” ante las dificultades políticas que enfrenta en su país.

“Petro ha iniciado el peligroso juego de distorsionar un tema limítrofe para usarlo como cortina de humo ante la corrupción y el caos fiscal de su gobierno. Olvida que es presidente de Colombia, no un militante del M-19. Perú debe encauzar este tema por la vía institucional”, afirmó en su cuenta de X.

La controversia de la isla Santa Rosa

La disputa reactiva un debate histórico sobre la interpretación de formaciones fluviales y límites territoriales en la región amazónica - crédito PUCP

El conflicto tomó fuerza el 7 de agosto, durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá en Leticia, Amazonas, cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa. Petro denunció que un helicóptero ruso con militares habría aterrizado en esa isla, lo que, según él, vulneraría los acuerdos binacionales entre Colombia y Perú.

“Entonces que me expliquen por qué en la isla de Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares. El tratado dice que es de común acuerdo y no nos hemos sentado a decidir si es de Colombia o de Perú”, expresó el mandatario colombiano.

Petro insistió en que, desde su punto de vista constitucional, la isla y otras zonas fluviales no han sido asignadas formalmente a ninguno de los dos países, y calificó como un acto unilateral el decreto peruano que creó el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto, al considerar que viola “el principio de primacía del Derecho Internacional sobre el derecho interno”.

El presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó la soberanía peruana y denunció la llegada de militares rusos a la isla - crédito Vannessa Jimenez/REUTERS

Asimismo, declaró que Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre Santa Rosa y que no acepta las autoridades “de facto” en dicha isla. Esto ha sido rechazado categóricamente por las autoridades peruanas, que han reiterado la vigencia y legitimidad de los tratados históricos.

Y es que el reclamo sobre Santa Rosa no es un diferendo limítrofe tradicional, pues el Tratado Salomón-Lozano y el Protocolo de Río de Janeiro fijaron hace décadas la frontera entre ambos países, incluyendo la soberanía sobre las islas del río Putumayo y el Amazonas.

No obstante, el surgimiento de nuevas formaciones fluviales y la interpretación de su pertenencia han reactivado un debate histórico. Este tema, aunque técnico, tiene un alto impacto político y diplomático porque pone a prueba la capacidad de diálogo y solución pacífica entre Perú y Colombia.