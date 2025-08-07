Colombia

Capturado alias Manteco, presunto cabecilla del Clan del Golfo que lideraba estructuras criminales en el Caribe colombiano

Las autoridades señalaron que este sujeto, proveniente del departamento de Antioquia, había llegado a Sincelejo para liderar actividades criminales y reclutamiento forzado en la región

Además de alias Manteco, fueron capturados alias Carepa y alias El Chino,- crédito Policía Nacional

En un operativo contra la criminalidad en el departamento de Sucre, la Policía Nacional de Colombia anunció la captura de tres presuntos integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido como Clan del Golfo.

Entre los detenidos se encuentra alias Manteco, presunto cabecilla de la organización criminal proveniente del departamento de Antioquia, y que había llegado a Sincelejo con el propósito de ejercer control sobre las estructuras delincuenciales de la capital del departamento de Sucre.

Según el reporte entregado por las autoridades, el operativo se realizó en el barrio Botero, al norte de la ciudad colombiana, gracias a la colaboración de la comunidad que dio reporte a los uniformados para dar con el paradero del líder del Clan del Golfo.

Además de alias Manteco, la Policía también reportó la detención de otros dos sujetos identificados como alias Carepa y alias El Chino, ambos procedentes del departamento de Antioquia.

Captura De Alias Manteco Líder Del Clan Del Golfo En Sincelejo - crédito Policía Nacional

Según expresó el coronel Aimer Alonso Triana, comandante del departamento de la Policía de Sucre, alias Manteco ya contaba con antecedentes de actividad delictiva en municipios como Sampués, El Roble y San Benito.

Igualmente, el alto oficial detalló que alias Carepa y alias El Chino desempeñaban funciones logísticas dentro del grupo criminal.

Alias Manteco ya contaba con antecedentes de actividad delictiva en tres municipios de Sucre - crédito Policía Nacional

Durante la intervención policial, las autoridades incautaron armas de fuego —al parecer importadas—, munición y varios teléfonos celulares. Estos dispositivos están bajo análisis para determinar posibles conexiones con otros delitos.

Los tres capturados enfrentarán cargos por porte ilegal de armas, tráfico de municiones y secuestro simple, ya que se investiga su presunta implicación en el reclutamiento forzado de jóvenes en Barranquilla.

Durante la intervención policial, las autoridades incautaron armas de fuego, munición y varios teléfonos celulares - crédito Policía Nacional

Por su parte, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, resaltó la labor de los uniformados, aunque también dio a conocer nuevas medidas que garantizarán la seguridad en la ciudad.

Ya los policías de los cuadrantes tienen instrucciones claras. Aunque los delincuentes se cubran, hay características físicas y labores de inteligencia que nos ayudan a identificarlos”, sostuvo el mandatario local.

Tanto el material incautado como los tres procesados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

El abatido era tanto autor material como intelectual del ataque perpetrado el 16 de abril en la vía entre Entrerríos y San Pedro - crédito Policía Nacional

Cayó alias Medallo, cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

La captura de alias Manteco en Sincelejo se suma a otros operativos que buscan contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados en el país.

Entre ellos se destaca una operación en el que fue dado de baja alias Medallo, identificado como cabecilla urbano del Clan del Golfo y señalado como autor material e intelectual del atentado contra una patrulla policial en abril de 2025, hecho que marcó el inicio del denominado plan pistola en el departamento de Antioquia.

Según el reporte oficial, la operación que culminó con su muerte se desarrolló en el municipio de Belmira (norte de Antioquia) y formó parte de una ofensiva más amplia destinada a frenar la escalada de violencia y a debilitar el control territorial de los grupos armados ilegales en la región.

Las autoridades incautaron un revólver, una escopeta, doce cartuchos calibre 12, cinco cartuchos calibre 38, un proveedor para pistola 9 milímetros, baterías y cordón detonante - crédito Policía Nacional

La confrontación que derivó en su muerte se produjo durante un despliegue de las autoridades que seguían de cerca los movimientos de los mandos responsables de ataques recientes en la zona.

El historial de alias Medallo, de 36 años, muestra que se integró al Clan del Golfo hace aproximadamente dos años y ascendió rápidamente a posiciones de liderazgo tras la caída en combate de alias Camilo el 11 de mayo de 2025. Su participación activa en acciones violentas lo convirtió en uno de los principales objetivos de los operativos recientes.

“Esta baja se suma al importante trabajo institucional y articulado de la Policía Nacional en impactar significativamente, lograr la disrupción y la presencia de estas estructuras criminales en estos centros poblados, especialmente en el norte de Antioquia”, explicó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia.

Cerca al lugar del enfrentamiento también fueron capturados Cristian Rafael Yepes Londoño, alias ‘Juli’, con anotaciones por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, además de Héctor Esteban Pérez Duque, alias ‘Mechas’ o 'Cli' - crédito Policía Nacional

Durante el mismo operativo, las autoridades capturaron a Cristian Rafael Yepes Londoño, conocido como alias Juli, con antecedentes por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, y a Héctor Esteban Pérez Duque, alias Mechas o Cli, con antecedentes por violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno.

De igual manera, fue incautado material bélico como un revólver, una escopeta, una docena de cartuchos calibre 12, cinco cartuchos calibre 38, un proveedor para pistola de 9 milímetros y materiales como baterías y cordón detonante.

