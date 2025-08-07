Colombia

Barras organizadas habrían solicitado reunión con el Movistar Arena y el alcalde Galán horas antes de concierto de Damas Gratis en Bogotá

Las autoridades han sido fuertemente señaladas luego de lo que fue el episodio de la noche del miércoles 6 de agosto de 2025, que le dio la vuelta al mando en cuestión de horas

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Decenas de personas habrían resultado heridas tras los desmanes al interior del Movistar Arena- crédito Movistar

En definitiva, los desmanes registrados en la noche del miércoles 6 de agosto de 2025 representan uno de los episodios más oscuros en la historia de los conciertos en Bogotá. Y es que a pesar de que había indicios de que podrían registrarse enfrentamientos al interior del Movistar Arena, los organismos pertinentes habrían optado por hacer caso omiso a los llamados de la comunidad.

Por ejemplo, a través de su cuenta en X, la abogada Isabel Fajardo —docente en la Universidad Libre, especialista en Derechos Humanos y maestranda en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario— hizo una advertencia contundente sobre la crisis de seguridad que desencadenó en tragedia el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena.

Las barras organizadas el martes solicitaron una reunión con el Movistar Arena y la administración de @CarlosFGalan, finalmente no se dio ni aceptaron las recomendaciones. La negligencia institucional también es responsable de lo que sucedió anoche previo al concierto”, explicó la jurista. La publicación añadió una rama crítica al análisis sobre los responsables del caos acontecido.

Y es que en la noche del miércoles 6 de agosto, antes de que comenzara el tan esperado espectáculo, aconteció lo que algunos describieron como “una batalla campal”. Según reportes oficiales, la apertura de puertas generó tumulto, y barras bravas del fútbol colombiano ingresaron al recinto sin boleto, armados con armas blancas y otros objetos contundentes, lo que desembocó en enfrentamientos violentos dentro y fuera del Movistar Arena.

Abogada reveló que las barras organizadas buscaron reunirse con las autoridades antes del concierto- crédito @IsabelFajardoDH/X

El concierto fue cancelado de manera inmediata y la tragedia dejó un saldo de al menos una persona muerta —identificado como Sergio blanco, miembro de una barra de Santa Fe— y múltiples heridos. Las autoridades consideran, además, que ya se habían advertido posibles disturbios, lo que vuelve aún más grave la ausencia de medidas de control adecuadas.

La advertencia divulgada por Fajardo —de que “las recomendaciones” no fueron aceptadas por las autoridades— añade una dimensión política y ética a la crisis. En su mensaje, la jurista criticó la falta de disposición a establecer canales de diálogo con quienes anticipaban los riesgos, lo que según ella refleja una clara negligencia institucional.

Un muerto y varios heridos dejo enfrentamiento de asistentes a concierto de Damas Gratis en Bogotá - crédito redes sociales/X

Este argumento resuena con denuncias similares hechas por la concejala Heidy Sánchez, que afirmó que “lo ocurrido no es un hecho aislado ni imprevisible, es resultado de una evidente negligencia institucional”, y reprochó que “se aceptaron superficialmente las recomendaciones sin implementar medidas reales de prevención”.

La coincidencia resalta que las alertas trazadas por distintos actores no fueron atendidas de forma efectiva, un fracaso que terminó cobrando vidas.

Mientras tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció una investigación formal y convocó reuniones con los promotores del evento, la administración del Arena y la Policía para esclarecer responsabilidades. Sin embargo, la iniciativa llega tras los hechos, una reacción que lleva implícita la pregunta planteada por Fajardo: ¿por qué no se atendieron las alarmas a tiempo? La falta de prevención activa y la omisión de diálogo con sectores críticos —como lo fueron los promotores de los grupos organizados— muestran una deficiencia de la gestión pública que la abogada califica como negligencia institucional.

Sergio Blanco, hincha de Independiente Santa Fe, fue asesinado en las afueras del Movistar Arena durante los disturbios que obligaron a suspender el concierto de Damas Gratis en Bogotá. Tenía 29 años - crédito red social Facebook

Quién era Sergio Blanco, hincha de Santa Fe, que murió en el concierto de Damas Gratis en Bogotá

Sergio Blanco, de 29 años, era un apasionado hincha de Independiente Santa Fe, miembro activo del grupo de seguidores conocido como La Guardia Albi‑Roja Sur o “Parche 10”, y participaba como gestor en el programa “Aguante Popular por la Vida”, una iniciativa del Ministerio del Interior destinada a promover la convivencia pacífica entre hinchadas.

La noche del 6 de agosto de 2025, en medio de disturbios antes del concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena, Blanco intentaba escapar del caos cuando fue atropellado en las afueras del recinto; fue trasladado al hospital, donde falleció cerca de la medianoche.

