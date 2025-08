Alcaldía de Tunja decretó días no laborales por aniversario de la ciudad: colegios oficiales suspenderán actividades el 8 de agosto

El 6 y 8 de agosto serán días cívicos en Tunja, con suspensión de clases y jornada laboral para servidores públicos - crédito Conexión Enigma

La Administración municipal de Tunja invitó a la ciudadanía a izar la bandera de la ciudad en hogares, comercios y entidades, como un gesto de civismo y reafirmación de la identidad local, bajo las actividades de conmemoración de los 486 años de fundación de la capital boyacense.

Esta convocatoria, dirigida tanto a la comunidad educativa como a los servidores públicos y habitantes en general, acompaña la serie de medidas adoptadas para facilitar la participación en las festividades programadas para los días 6, 7 y 8 de agosto.

La Alcaldía de Tunja oficializó, mediante el Decreto No. 0305 del 15 de julio de 2025, que el viernes 8 de agosto no habrá jornada laboral para los servidores públicos del municipio ni clases en los colegios oficiales. La decisión se suma a la declaración del 6 de agosto como día cívico, establecida en el Decreto No. 0304 de la misma fecha, en conmemoración del aniversario de la fundación hispánica de la ciudad. El 7 de agosto, por su parte, corresponde a la celebración nacional de la Batalla de Boyacá, reconocida como día festivo en todo el país según la Ley 51 de 1983.

La Unidad de Atención al Ciudadano y dependencias esenciales mantendrán servicios durante los días festivos en Tunja - crédito @YesicSebastian / X

Durante estos tres días, la mayoría de las dependencias oficiales permanecerán sin actividad laboral ni escolar. No obstante, la administración ha dispuesto que la Unidad de Atención al Ciudadano mantenga su servicio presencial el viernes 8 de agosto, en el horario de 7:00 a. m., a 3:00 p. m., en el primer piso del edificio municipal. Además, la Inspección 5ª de Policía y la Comisaría 5ª de Familia, ubicadas en el barrio Los Muiscas (Transversal 2 N.º 65-36), estarán disponibles para atender requerimientos de la comunidad.

Para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, el decreto establece que la suspensión de la jornada laboral no aplica a las dependencias encargadas de seguridad, orden público, salud, tránsito, gestión del riesgo y atención al ciudadano, ni a aquellas que deban asegurar la continuidad del servicio o el cumplimiento de plazos legales. Cada secretario, director o jefe de dependencia deberá designar el personal mínimo necesario para cubrir emergencias, atención prioritaria y recepción de documentos.

Tunja celebra su fundación y su papel histórico en la independencia de Colombia con actividades culturales y cívicas - crédito Alcaldía de Tunja

La administración también previó mecanismos para la recepción de documentos, peticiones y recursos durante el día sin jornada laboral, habilitando canales virtuales y una ventanilla presencial mínima de radicación. Los ciudadanos podrán realizar trámites y radicación de Pqrsf a través del Sistema de Atención al Ciudadano en la sede electrónica de la Alcaldía o mediante el correo electrónico atencionalciudadano@tunja.gov.co.

Fundación e historia de Tunja: ‘Ciudad Heroica’

De acuerdo con la Gobernación de Boyacá, el 6 de agosto de 1819, Juana Velasco de Gallo organizó un banquete en honor a los héroes de la independencia, impuso coronas de laureles a los libertadores y coordinó la confección de cientos de camisas blancas que los soldados vestirían en la batalla de Puente de Boyacá.

Dicho gesto, que trascendió lo simbólico para convertirse en un acto de apoyo logístico y moral, marcó uno de los momentos más recordados en la historia de Tunja. La ciudad, reconocida como epicentro de las gestas libertadoras, fue testigo de la entrada triunfal del Ejército Libertador los días 4, 5 y 6 de agosto de ese año, consolidando su papel como capital histórica de Colombia y punto neurálgico en la lucha por la libertad de la Nueva Granada y otros países de la región.

La ciudad fue reconocida como 'Muy Noble y Muy Leal' y 'Ciudad Heroica' por su relevancia en la historia nacional - crédito Colprensa

La relevancia de Tunja no se limitó a su papel en la independencia. Su fundación se remonta al 6 de agosto de 1539, cuando el Capitán Gonzalo Suárez Rendón estableció la ciudad que hoy ostenta la capitalidad de Boyacá. Apenas dos años después, el 29 de marzo de 1541, el emperador Carlos V le otorgó el título de ciudad mediante Real Cédula, un reconocimiento que consolidó su estatus en el Virreinato.

Más adelante, el 1 de diciembre de 1564, el Rey Felipe II le confirió el título de ‘Muy Noble y Muy Leal’, distinción que subrayó la importancia política y social de la urbe en el contexto colonial.

El 22 de noviembre de 1814, Simón Bolívar llegó por primera vez a Tunja, un hecho que anticipó la profunda vinculación del Libertador con la ciudad. Esta relación se intensificó tras la victoria en la batalla de Boyacá, cuando Bolívar, el 26 de septiembre de 1819, la declaró ‘Ciudad Heroica’ durante su trayecto hacia Angostura.

Durante su estancia, fue recibido en la casa de Diego Gómez de Polanco y José María Tejada, inmueble que hoy alberga el Palacio de la Torre, sede de la Gobernación de Boyacá. Tres días después, el 29 de septiembre, Bolívar la designó como ‘Taller de la Libertad’ en un documento manuscrito desde Puente Real (actual Puente Nacional), dirigido al vicepresidente Francisco de Paula Santander. La denominación fue resultado de ocho años de estrecha relación entre Bolívar y la ciudad, y consolidó su imagen como bastión de la causa independentista.

Simón Bolívar fortaleció su vínculo con Tunja tras la Batalla de Boyacá, declarando la ciudad como 'Taller de la Libertad' - crédito Archivo de Bogotá

La condición de Tunja como capital del departamento de Boyacá le permitió convertirse en referente de acontecimientos culturales y religiosos de gran arraigo. Entre las celebraciones más destacadas figuran la Semana Santa, el Aguinaldo Boyacense y la Fiesta de la Virgen del Milagro, junto a otras actividades de carácter histórico y cultural que refuerzan su identidad y su legado en la memoria colectiva de Colombia.

A lo largo de los siglos, Tunja acumuló títulos y reconocimientos que reflejan su peso en la historia nacional: desde la distinción de ‘Muy Noble y Muy Leal’ hasta la de ‘Ciudad Heroica’ y ‘Taller de la Libertad’. Estos hitos, sumados a su papel en la independencia y su riqueza cultural, la posicionan como un símbolo de la resistencia, la tradición y la transformación en el país.