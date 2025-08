Gustavo Petro confesó que sentía “desconfianza” de Day Vásquez tras conocerse explosivos chats: apuntó a Vicky Dávila

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, está afrontando un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos - crédito @NicolasPetroB/X

“Con Days a la que di mi abrazo, solo tuve una relación lejana y respetuosa porque, y lo confieso, sentía muchas desconfianzas. De mi parte, siempre tendrá mis respetos mientras esté dentro de las normas, que hoy, la obligan”. Con esta frase, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse el lunes 4 de agosto sobre las conversaciones en las que habrían quedado en evidencia una serie de comportamientos suyos durante la campaña del 2022, conversados entre su exnuera y su hijo, Nicolás Petro Burgos.

Con un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Petro habló de esta situación, que fue expuesta por la precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila, en sus redes sociales, y cuya veracidad de los chats dados a conocer fueron confirmados por una de las implicadas: la que destapó el escándalo que tiene hoy al primogénito del jefe de Estado afrontando un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por haber recibido dineros aportados por cuestionados personajes a la aspiración presidencial de su padre.

En su publicación, el mandatario abordó la polémica sobre los chats de Vásquez con su primogénito y quiso sembrar algunos interrogantes. “¿Por qué una pareja que convive, se habla en su cama por chats?”, cuestionó el presidente. Para Petro, la cobertura mediática ha sido deficiente y sesgada, y responsabilizó a la prensa de no investigar a fondo. “Que la prensa averigüe cuáles son esas normas, esa es su obligación”, exigió, en referencia a la protección de testigos y la actuación de la Fiscalía General de la Nación.

Esta es la parte inicial del mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro, con el que respondió a Day Vásquez y Vicky Dávila - crédito @petrogustavo/X

Los ‘dardos’ de Gustavo Petro a Vicky Dávila

Petro también denunció la supuesta procedencia de la información utilizada por Dávila. “Las fuentes de la periodista derivan de fiscales de la mafia narcotraficante y su cúpula en la fiscalía”, afirmó el primer mandatario, que sugirió una infiltración criminal en las instituciones. Y fue más allá, al señalar que la presión sobre su hijo formaría parte de un intento de extorsión política. “Siempre he pensado que la exacerbación jurídica proviene de un intento desesperado por llevarme a una negociación ilícita y terrible para Colombia”.

“Seguro en otras circunstancias, mi hijo sería juzgado por los verdaderos delitos que, quizás, cometió, pero querían que a través del proceso de mi hijo estuviera en peligro la presidencia; por eso, desesperados la candidata y la cúpula de la fiscalía, buscaban su declaración acusándome, bajo el terror y la tortura sicológica. Por eso irrespetaron sus derechos y a su actual esposa, por eso las preguntas de los interrogatorios de la nueva Gestapo, buscaban acusar al presidente rompiendo la Constitución", comentó Petro.

Nicolás Petro participó en la campaña a la presidencia, en 2022, en la que su padre, Gustavo Petro, resultó elegido presidente - crédito X

El jefe de Estado vinculó estos hechos con la influencia de la mafia de Carlos Marset, narcotraficante uruguayo, al que relacionó con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena. “Dado que la mafia de Marset el uruguayo, posible asesino del fiscal Pecci, tenía influencia en la cúpula de la fiscalía, querían obligarme a negociar la permanencia de esa cúpula y ternar a Marcela Mancera”, sostuvo Petro. Y aseguró que, pese a las presiones, no accedió a ningún acuerdo para acceder a la supuesta petición.

Gustavo Petro y una nueva mención al crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci

En otro pasaje, criticó la cobertura de los medios, al señalar que “toda la prensa se fue no a analizar el delito, sino a afirmar, calumniosamente, que se habían sobrepasado los topes de campaña”, y denunció la repetición de acusaciones sin pruebas por parte de un “periodista deportivo, sin saber, al servicio de la presión mafiosa. Y lamentó la coincidencia entre la condena de 12 años al expresidente de la República Álvaro Uribe y la publicación de detalles sobre lo que sería su vida privada, que habría sido a propósito.

Vicky Dávila lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, por cuenta de o que serían sus comportamientos durante la campaña - crédito X @VickyDavilaH y REUTERS

“Lamentable que el día de la condena de Uribe, salgan cosas de mi vida íntima, mal tratadas por el chisme y la prensa, para eso era”, expresó Petro. Además, hizo referencia a la movilización de apoyo a Uribe proveniente de una iglesia, sobre la que periodistas investigaron posibles vínculos con lavado de dinero y el asesinato del fiscal Pecci, pues en su denuncia hablaó de cómo algunas seccionales de la Fiscalía se habría “ayudado a lavar los dólares de Marset, incluso con el envío de dineros para el asesinato del fiscal”.

El presidente concluyó su intervención con una defensa de la libertad religiosa y una advertencia sobre el uso indebido de las creencias. “Yo respeto la libertad de cultos y las creencias libres de cualquier colombiano, de mí no esperen una censura sobre ello. Lo escribimos nosotros en la Constitución de 1991. Pero las creencias no se deben mancillar y manipular con el delito”, dijo Petro en su mensaje, que causó revuelo por ser este un nuevo pronunciamiento sobre lo denunciado en los chats, aunque algunos apartes no tengan mayor conexión.