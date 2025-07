Valentino expuso a Yina Calderón por filtrar audios personales de La Toxi Costeña: “Yina no es amiga de nadie”

El creador de contenido aseguró que Yina filtró los audios para provocar un nuevo enfrentamiento entre La Toxi y él - crédito @latoxicostena_17/ Instagram

El creador de contenido, Valentino Lázaro y la exparticipante de La casa de los famosos Colombia Cindy Avila, más conocida como la Toxicosteña, volvieron a protagonizar un nuevo encontrón.

Los dos influencers han protagonizado recientemente un rifirrafe en redes sociales después de que Valentino opinara de manera despectiva del último lanzamiento musical de la cantante de Sincelejo.

Esto desató una serie de mensajes de ambos por medio de redes sociales, en los que se conoció unos audios filtrados en los que La Toxicosteña le respondía a Lázaro, material que fue compartido en páginas de chismes.

Recientemente Valentino estuvo en el programa Dímelo King, donde decidió hablar sobre el drama con la exparticipante de La casa de los famosos y aclarar como se habrían publicado los audios en los que él le responde a la cantante.

En el programa, Lázaro aseguró que la encargada de filtrar el material fue Yina Calderón, a quien acusó de que querer manipular la situación, además de ser ella quien le reenvía los audios de “La Toxi” para poder publicar después la reacción de Valentino.

“Yina Calderón me envía unas notas de voz de la Toxicosteña… ¿Por qué si Yina es su amiga, me envía las notas de voz de La Toxi?“, dijo el creador de contenido para después reproducir uno de los audios, donde se escucha la voz, la cantante alterada e insultando.

“Ella se riega, pero fue Yina Calderón la que me envía las notas, a lo que yo al final le respondo con otra nota”, añadió, y compartió su nota de voz donde solo se ríe y le asegura a Yina que le “alegro el día con el audio”. Sin embargo, Valentino dijo que no le dio trascendencia.

El influencer explicó en el programa de Dímelo King que aunque ignoró los audios que le envió Yina y decidió no publicarlos en sus redes sociales, notó que al día siguiente las páginas de chismes en Instagram ya tenían los audios y pantallazos de la conversación que él pensó que era privada.

Ante la publicación de sus audios, Valentino contactó a una de las personas que compartió la conversación y le explicó que Calderón se encargó de enviar el material a las páginas.

“Yo le escribo a una chica de las que publicó la nota y le pregunté por los audios, porque solo los tenía yo, Yina y La Toxi y me dijo: ‘Bebé, Yina los filtró y se los está enviando a todas las páginas’”, dijo Valentino, añadiendo que entendió la estrategia de las exintegrantes de La casa de los famosos.

Lázaro aseguró que entendió que Yina y La Toxi Costeña quieren generar una controversia para poder promocionar el nuevo lanzamiento musical de La Toxi, “Yo veo que se empieza a agarrar con gente en redes sociales y usan esta campaña de polémica para pegar una canción, pero para eso primero tienes que hacer una buena canción”, explicó el influencer.

En medio de su diálogo en Dímelo King, Valentino aconsejó a La Toxi para que deje de seguir las estrategias publicidad de Yina, pues explicó que los escándalos no son bien vistos en la industria de la música.

“Nadie de la industria de la música te va a tomar en serio, deja de escuchar a Yina, los consejos de ella son pésimos como los tuyos… Ustedes se están hundiendo, puedes ser el payaso y el meme de toda la costa que siempre ha sido, no uses la polémica como estrategia, así no lo vas a lograr, contrata un coach vocal”, comentó Valentino.

Valentino cuestionó los insultos de “la Toxi” burlándose del VIH

El creador de contenido expuso su molestia por comentarios e insultos que la cantante de Sincelejo ha usado en su contra en los que lo llama “sidoso”, refiriéndose a la enfermedad de transmisión sexual VIH, pues aseguró que con ese tipo de comentarios está estigmatizando a las personas que en realidad la tienen.

“Hay personas que la tienen de nacimiento porque sus papás la tenían o personas que se inyectaron, es más, el 42% de las nuevas transmisiones es por inyectarse droga, como las amiguitas que tienes, eres una estereotipada y que se lo tires a la comunidad por eso se me hace lo más homofóbico del mundo”, explicó el influencer.

Valentino además añadió que no va con las burlas a una persona por una enfermedad e incluso hizo la comparación con personas que sufren de cáncer, lo que no es un motivo de burla o insulto en sus palabras. “La gente que te aplaude, te merece, por eso mucha gente que cree que tiene VIH no se hace la prueba, solo desinformas”, añadió.