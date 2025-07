Lorena Meritano habló sobre su ruptura con Ernesto Calzadilla y le envió sentido mensaje: “Ojalá él me perdone si le hice daño”

La artista argentina sorprendió al revelar su deseo de reconciliación con Ernesto Calzadilla, a quien agradeció por su apoyo durante el cáncer - crédito @lorenameritanooficial/Instagram

Lorena Meritano, reconocida por su papel de Dínora Rosales en Pasión de Gavilanes, abordó en una entrevista con el programa La red detalles sobre su relación y posterior ruptura con Ernesto Calzadilla, expresentador de Yo me llamo.

Ambos mantuvieron una relación tras conocerse en 2013. Su romance fue visible en el mundo de la farándula y estuvo marcado por el apoyo de Calzadilla durante el proceso de cáncer de mama de la actriz, diagnosticado en 2014.

El actor estuvo presente en etapas cruciales, acompañando a Meritano en tratamientos y cirugías, incluyendo una mastectomía y otras intervenciones.

En 2016, la actriz publicó un video emotivo anunciando la ruptura. Narró en ese momento que Calzadilla terminó con ella pocas horas antes de un viaje a Argentina para someterse a una cirugía, en un periodo de vulnerabilidad.

Esta decisión del actor despertó críticas a Calzadilla por parte de seguidores, quienes interpretaron su decisión como un abandono de su novia. Posteriormente, Lorena admitió que su reacción inicial fue impulsiva y lamentó haber expuesto la situación en redes sociales.

“Él me acompañó y me cuidó muchísimo, se lo agradezco hasta el día de hoy. Yo luego hice un video y me victimicé, pero también me hice responsable y dije que estuvo mal, no lo volvería a hacer”, expresó en la reciente entrevista para La Red de Caracol Televisión.

“Yo no tengo nada que perdonarle a Ernesto, solo cosas que agradecerle, ojalá él me perdone algún día si le hice daño de alguna manera, porque él es un ser humano increíble, es una muy buena persona, su familia es maravillosa”, explicó.

Meritano valoró la compañía de Calzadilla durante la enfermedad y aseguró que no existen rencores como lo dicen algunos rumores en redes sociales. “Si me lo encuentro, lo abrazaré como a alguien bonito. Fue tan buena persona, se aguantó a mi mamá, la sostuvo con mi enfermedad, a mí me cocinó, me cuidó, hizo lo que pudo y hasta donde pudo. El perdón es hacia mí misma si cometí algún error y con él, ni hablar, agradecida”.

Además, abordó su sueño de ser madre, un capítulo que debió cerrar producto de circunstancias personales y de salud.

“Cuando me casé, que firmé papeles con Pablo, un chico de mi pueblo, estudiante, nos embarazamos y perdimos el bebé, fue muy triste. Luego con Ernesto intentamos ser papás de manera invitro y me dio cáncer. Eso ya quedó (como un ) no en esta vida, quedó como un capítulo que se cerró bonito, porque sí me siento una mujer completa, sin ovarios, sin trompas, con mis senitos postizos”.

Cáncer de mama: síntomas, factores de riesgo y la importancia de la detección temprana

El cáncer de mama es una enfermedad caracterizada por el crecimiento anormal de células en los tejidos mamarios. Se trata de uno de los tipos de cáncer más diagnosticados a nivel mundial y, aunque puede afectar tanto a mujeres como a hombres, es mucho más frecuente en la población femenina.

Según la información de Mayo Clinic, la detección temprana sigue siendo fundamental para mejorar el pronóstico y aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso, como lo fue el caso de la actriz Lorena Meritano.

Entre los síntomas más comunes del cáncer de mama se encuentran la aparición de un bulto o engrosamiento en la mama u oloraxila, cambios en el tamaño, forma o aspecto del seno, alteraciones en la piel, como hoyuelos o enrojecimiento, y secreción inusual del pezón, que puede ser sanguinolenta o transparente. No todos los bultos son cáncer; de ahí la importancia de la evaluación médica ante cualquier cambio detectado en el tejido mamario.

Si bien no se conocen todas las causas exactas del cáncer de mama, existen factores que pueden incrementar el riesgo de desarrollarlo. Algunos de estos factores son la edad avanzada, antecedentes familiares de cáncer de mama, ciertas mutaciones genéticas hereditarias como BRCA1 y BRCA2, exposición prolongada a estrógenos (menstruación temprana, menopausia tardía), consumo excesivo de alcohol y obesidad, explicó Mayo Clinic en su portal web. Además, quienes nunca han estado embarazadas o tuvieron su primer hijo después de los 30 años pueden tener un riesgo ligeramente mayor.

El tratamiento depende del subtipo de cáncer, el tamaño, el grado de diseminación y el estado general del paciente. Las opciones habituales incluyen cirugía para extirpar el tumor o la mama, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y tratamientos dirigidos.

La supervivencia ha mejorado gracias a los avances en la detección y en las alternativas terapéuticas. No obstante, la prevención y el autocuidado siguen siendo esenciales: se recomienda realizar controles periódicos, mantener un estilo de vida saludable y consultar a un profesional de la salud ante cualquier anomalía.