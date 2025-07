La Toxicosteña se fue en contra de Valentino Lázaro y contó intimidades que dice conocer de él: “Donde se sienta, se hace, no controla sus esfínteres”

La Toxicosteña le respondió contundentemente a Valentino Lázaro - crédito @latoxicostena_17/IG y foto: @jmmakeup17/IG

La Toxicosteña reaccionó con contundencia a los recientes comentarios hechos por Valentino Lázaro sobre ella, su música, su amistad con Yina Calderón y otras situaciones personales.

La artista, sin filtros, afirmó que lo único que sabía del joven era que “baila” y mencionó, de forma polémica, supuestos problemas de salud relacionados con sus esfínteres, declaraciones que han encendido las redes sociales, generando una oleada de opiniones divididas tanto de seguidores como de detractores.

Además, la cantante también se refirió con dureza al programa del creador de contenido Dímelo King, al que tildó de irrelevante y aseguró que jamás asistiría, “ni porque le pagaran”.

Una nueva controversia sacude el mundo del entretenimiento digital colombiano, luego de que en el programa La Corona TV, la cantante La Toxicosteña reaccionara en vivo a un video de Valentino Lázaro, quien habló duramente sobre ella en una reciente emisión del pódcast Dímelo King.

Las declaraciones cruzadas no solo encendieron las redes sociales, sino que también revelaron fuertes tensiones entre ambos creadores de contenido, desatando un cruce de acusaciones que ha captado la atención del público.

Todo comenzó cuando el presentador Ariel, durante la entrevista con La Toxicosteña, le dijo: “Tengo un video que quiero que veas y que me le des respuesta aquí en La Corona TV”.

En la grabación, Valentino, en un tono condescendiente, afirmaba: “Vengo a educarte porque se me hace que eres una persona demasiado ignorante y no representas a cualquier persona de la costa colombiana que tenga materia gris en la cabeza”.

El joven también reconoció que sus comentarios pasados ocurrieron “borrachito”, pero insistió en que su intención actual era “desglosar” lo dicho por la artista y dar una lección.

La Toxicosteña no tardó en responder con contundencia.

Al preguntarle si conocía a Valentino, fue clara: “No, nunca lo he visto en mi vida”.

Sobre el intento del joven de “educarla”, la cantante sugirió que todo responde a una estrategia de visibilidad: “Creo yo que su mayor sueño es entrar a La casa de los famosos, y como la vez pasada no pudo, su problema es la frustración de no haberlo logrado y que yo sí estuve y me fue muy bien”.

La polémica escaló aún más cuando Valentino comparó la estrategia mediática de La Toxicosteña con la de Yailin La Más Viral y cuestionó la calidad de su música, afirmando que su carrera artística no será tomada en serio mientras siga generando polémicas.

Incluso arremetió contra la amiga de la cantante, Yina Calderón, asegurando que “los consejos de ella son pésimos” y recomendándole buscar ayuda profesional.

Ante estos comentarios, La ToxiCosteña reaccionó con dureza: “Mira, Yina es mi amiga. Él no tiene ni idea de lo que está hablando. Lo sentaron en un programa de mierda. Perdón. No es un circo, es una payasada. Yo no voy a ese programa ni si me pagan”. Además, lanzó una serie de comentarios personales y altamente polémicos sobre Valentino, haciendo referencia a supuestos problemas de salud, su orientación sexual, su estado emocional y hasta su consumo de alcohol: “Es un simple bailarín que denigra a la comunidad. Lo que me han contado es que no controla sus esfínteres... tiene problemas de hemorroides... es depresivo y más alcohólico que yo. Eso es lo único que sé de él”, aseguró sin filtros.

El enfrentamiento ha generado intensas reacciones en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes apoyan a la cantante por su franqueza y quienes critican el tono y contenido de sus respuestas. Por su parte, el equipo del pódcast Dímelo King no se ha pronunciado aún sobre los señalamientos hacia el programa.

Esta disputa no solo pone en evidencia la creciente tensión entre algunos influenciadores colombianos, sino que también reabre el debate sobre los límites de la exposición mediática, el uso de la polémica como estrategia de visibilidad y el impacto de los ataques personales en el entorno digital. Mientras tanto, el conflicto entre La ToxiCosteña y Valentino Lázaro promete seguir generando titulares.