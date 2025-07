La Toxicosteña reveló cuál fue la razón que inspiró ‘El Luto’: tiene que ver con Karen Sevillano

La Toxicosteña lanzó nueva canción - crédito Natalia Perilla

A través de la entrevista exclusiva con Infobae Colombia, La cantante y creadora de contenido conocida como La Toxicosteña reveló detalles sobre su nueva producción musical, lo que la inspiró para sacar y qué tuvo que ver Karen Sevillano en el disco.

Durante la conversación, la influenciadora habló sin censura sobre su tema musical El Luto, una canción que, aunque inicialmente pasó desapercibida, logró un inesperado renacer gracias al mensaje que le dio Karen Sevillano cuando estaba compitiendo en La casa de los famosos Colombia y al crecimiento en las redes sociales que tuvo con su paso por el programa de convivencia.

La artista no solo explicó cómo se dio cuenta del impacto que había tenido su canción mientras estaba dentro del reality, también compartió la historia íntima que inspiró su letra cargada de empoderamiento y desahogo.

“El Luto es una canción que yo hice hace un año con la que no había pasado absolutamente nada. La sacamos sin video, pero un día dentro de la casa, Karen Sevillano entró y me dijo: ‘Mi canción favorita suya es El Luto’. Yo pensé: ‘ ¿Qué? Carajo?, pero si esa canción nadie la conoce, no tiene reproducciones ni nada’. Y cuando salí, tenía más de 30 mil videos en TikTok que usaban la canción de fondo”, relató la artista.

Karen Sevillano le dijo a La Toxicosteña en 'La casa de los famosos Colombia' que 'El Luto' era su canción favorita y eso le sembró una duda a la cantante sobre el proyecto - crédito @karensevillano/IG

Fue entonces cuando decidió que valía la pena darle una nueva vida al tema y producir un videoclip, el cual describió como “muy a mi estilo, muy controversial, muy putongo, muy chévere”.

Desde su lanzamiento, el video ha permanecido en tendencia, consolidando el éxito del sencillo, pero también ha sido parte de los comentarios y las críticas por las imágenes y letras tan directas.

Ante esto, en la entrevista con Infobae Colombia, La Toxicosteña explicó que aunque sus letras suelen ser explícitas y atrevidas, en El Luto se esconde un mensaje que muchas mujeres entienden y viven.

“Estoy diciendo algo que nos sucede a diario: cuando un hombre te abandona, quiere verte destruida, mal, llorando. Nunca espera que tú sigas tu vida como si nada. Ese es el mensaje de El Luto”, explicó la cantante.

Seguido a esto, afirmó además que esta canción está directamente inspirada en su mayor decepción amorosa, la cual vivió con su exrelación.

La inspiración de la nueva canción de La Toxicosteña - crédito Natalia Perilla

“Mi tusa más grande fue con mi exmarido. Yo todo lo que aprendí, todos los cachos, todas las mentiras, todo eso que hoy por hoy puedo decir: ‘Uy, conozco cómo se manejan los hombres’, se lo debo a mi exmarido. Porque fueron cinco años aguantando mentiras, cachos, que me haya abandonado. Entonces esa es como mi tusa más grande y de la que me he pegado para echar los cuentos”, confesó.

La cantante también aprovechó para responder a las constantes críticas que recibe por su estilo frontal, popular y sin filtros. Para ella, no hay contradicción entre su forma de ser y el contenido que crea, algo que cree que ya deberían conocer el público.

“No entiendo qué esperan de mí. Me hice popular por unos audios donde decía vulgaridades, entonces no están descubriendo América en un vaso de agua. Yo soy explícita, arrabalera, peleonera, y eso lo vieron en La casa de los famosos”, sostuvo.

Y agregó: “Yo no tengo formación musical, no hago baladas, no hago vallenato ni letras bonitas. Mi estilo es más coleto, más de barrio, más explícito. Eso es lo que yo brindo y eso es lo que le gusta a la gente que me sigue. A mí lo único que me importa es conectar con los míos, porque sé que nunca les voy a caer bien a todos”.

Con estas declaraciones, La ToxiCosteña reafirma su identidad artística sin disculpas, mientras consolida una carrera que, aunque atípica en la industria musical, se construye con autenticidad, experiencia propia y una conexión genuina con su audiencia.