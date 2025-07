Tras su divorcio con Sofía Gómez, el presentador de ‘Día a día’ Juan Diego Vanegas anunció el embarazo de su nueva novia

Juan Diego Vanegas reveló que su pareja Daniela Mor espera su primer hijo al que llamará Juan Martín - crédito @diaadiacaracoltv y @daniela.mor/Instagram

Juan Diego Vanegas, integrante del matutino Día a día sorprendió a sus compañeros del set y a los televidentes al hablar por primera vez de su nueva novia, la escritora y deportista Daniela Mor, con la que cumplirá el sueño de ser papá.

Además de revelar la identidad de la mujer con la que se dio un a nueva oportunidad en el amor, luego de su divorcio con la apneísta Sofía Gómez, el presentador mostró su lado más sensible al contar que está esperando a su primer bebé al que llamará Juan Martín. “Siempre quise tener un hijo”, dijo Juan Diego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Juan Diego Vanegas se destapó en 'Día a Día' y dio detalles de su nueva relación sentimental con Daniela Mor, anunció que están esperando su primer hijo juntos y, dio el nombre que le pondrá a su bebé - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

“Les quiero contar que sí. Uno de los proyectos y sueños que he tenido desde año mucho tiempo en mi vida ha sido ser papá. El año pasado tomamos la decisión de empezar a buscarlo y llegó. Estoy dispuesto a cumplirlo con mi pareja, lo amamos. Ha sido una fuerza para nuestras vidas", compartió el chef mientras estaban al aire en el programa.

Luego de aclarara por qué prefiere mantener su vida familiar alejada de foco mediático, Juan Diego abrió su corazón para expresar la importancia de la nueva vida que viene en camino, ya que, si bien, su novia tiene dos hijas a las que aseguró amar, el presentador se estrena como padre, algo que tenía pendiente por cumplir.

Vanegas anunció que la llegada de su bebé está prevista para el 15 de septiembre. El chef explicó que su marcado afán de privacidad responde al deseo de proteger a su familia y su hogar, los cuales considera lo más valioso de su vida: “soy un poquito como reservado en esas cosas. No hay nada más importante para mí en mi entorno que mi familia, mi hogar, y esas cuatro paredes que nos cobijan a nosotros. Nuestra profesión siempre ha estado por encima de muchas cosas y, por eso, quise proteger este momento tan íntimo de nuestras vidas. Quiero cuidar a mi familia”.

Juan Diego Vanegas detalló cuándo nacerá su hijo con Daniela Mor, el sexo y el nombre que le pondrán a su bebé - crédito @daniela.mor y @juandiegovanegasl/Instagram

Al expresar sus sentimientos hacia su pareja, señaló: “Me muero de ganas por empezar este reto a tu lado porque hemos atravesado momentos difíciles juntos y no hay nada más rico que sentir esa seguridad y saber que lo que se venga lo vamos a poder hacer juntos de la mano de Dios y la Virgencita. Te amo con todo mi corazón”. Aunque siempre ha reservado su vida personal, en una reciente aparición en televisión compartió que pronto será padre por primera vez, un anhelo largamente esperado: “Siempre he anhelado tener una familia. Mi pareja tiene dos hijas a las que amo, soy tío, pero siempre quise tener un hijo propio, y ahora la vida me regala esa oportunidad”, afirmó.

Ella es Daniela Mor, la nueva novia de Juan Diego Vanegas con la que espera su primer hijo

El chef y creador de contenido no solo se refirió a su vida en pareja durante el programa del 29 de julio en Día a Día, de paso, amplió detalles de la fecha en la que nacerá su bebé del que también desveló su sexo y nombre.

Daniela Mor, pareja con la que Juan Diego Vanegas tendrá s u primer hijo ya tiene dos hijas - crédito @daniela.mor/Instagram

El primogénito del presentador será un varón y lo llamará Juan Martín, así lo aseguró en conversación con los demás integrantes del matutino.

Daniela Mor, antropóloga, entrenadora de atletismo y escritora, es la nueva pareja del chef Juan Diego. En sus redes sociales comparte su interés por el ejercicio y aspectos de su vida personal. Además, es madre de dos niñas que mantienen una buena relación con Juan Diego.

Durante una emisión en vivo del programa, Daniela Mor sorprendió al presentador con un emotivo mensaje, en el que anunció la próxima llegada de su hijo: “quiero agradecer a toda la familia de Día a Día por recibir con tanto amor y con tanta ilusión la llegada de Juan Martín, porque han sido y seguirán siendo para nosotros una familia extendida. Y a ti, amor mío, gracias por este refugio, esta cabañita en la montaña, este búnker que hemos construido. Gracias por ser mi piso cuando lo he necesitado. Gracias por hacerme reír cada mañana. Gracias por ser el papá que eres. Gracias por hacerme sentir la mujer más bendecida de este planeta, más consentida, más amada”.

También expresó: “Me muero de ganas por empezar este reto a tu lado porque hemos atravesado momentos difíciles juntos y no hay nada más rico que sentir esa seguridad y saber que lo que se venga lo vamos a poder hacer juntos de la mano de Dios y la Virgencita. Te amo con todo mi corazón”.

La noticia generó sorpresa entre los seguidores del chef, ya que hasta ahora no se conocían detalles sobre su vida sentimental tras la separación de Sofía Gómez.