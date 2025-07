Esta fue la pelea jurídica que Peter Manjarrés perdió ante la corte cuando excorista lo denunció por explotación laboral

A Peter Manjarrés le recuerdan escándalo por demanda que perdió ante la Corte Suprema de Justicia por explotación laboral a excorista - crédito @petermanjarres y @televallenato/Instagram

Peter Manjarrés recibió emotivo homenaje en la quinta gala de los Upar Awards, que tuvieron nuevamente como sede la ciudad de Valledupar, en el Cesar.

Allí, el artista conocido como “El caballero del vallenato” también recibió su estatua de cera.

Sin embargo, mientras que el también llamado “el papá de los amores” es aplaudido por su trayectoria y aporte a la cultura de su género, algunos perfiles en Instagram dedicados a seguir de cerca la música vallenata revivieron el caso en el que al cantante lo declaró culpable la Corte Suprema de Justicia porque quiso evadir la sanción que lo obligaba a pagar una indemnización a colaborador que trabajó con él entre 2003 y 2008.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Peter Manjarrés, obligándolo a reconocer y pagar todas las prestaciones laborales a Italo Rafael Todaro, quien trabajó como corista para él entre agosto de 2003 y diciembre de 2008.

Peter Manjarrés enfrenta nuevas críticas por caso que en el que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia - crédito @televallenato/Instagram

El proceso se originó tras la demanda presentada por Todaro, quien reclamó que pese a haber prestado servicios durante varios años, solo le reconocieron órdenes de prestación de servicios y no la verdadera relación laboral. Todaro solicitó que se declarara la existencia de un contrato de trabajo y el pago de derechos correspondientes al periodo mencionado.

El proceso inició en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, que falló en contra del corista en septiembre de 2012. El Tribunal de Santa Marta ratificó la decisión siete meses después. Sin embargo, Todaro llevó el caso a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, que, tras siete años, emitió una sentencia favorable al corista en enero. La Sala consideró demostrado que Todaro no podía decidir libremente su asistencia a los eventos musicales y que Manjarrés tenía la facultad de imponer sanciones económicas en caso de inasistencia, lo que reflejaba una relación de subordinación propia de un contrato de trabajo.

Inconforme con el fallo, Manjarrés impugnó la decisión alegando que las pruebas presentadas no correspondían a la realidad y que los testimonios del corista carecían de rigor. Interpuso una tutela ante la Sala de Casación Penal, que determinó que no había argumentos erróneos ni arbitrarios en la sentencia condenatoria. No satisfecho, el cantante recurrió a la Sala de Casación Civil, donde nuevamente perdió. Allí se valoraron dos certificaciones expedidas por el gerente de “Inversiones Artísticas Peter Manjarrés”, en las que se reconocía a Todaro como corista y miembro de la agrupación, además de autorizarlo a viajar al evento de los Grammy Latinos en Estados Unidos.

La Sala Civil desechó los testimonios que decían que el corista actuaba de manera independiente, ya que no estaban respaldados por pruebas ni detalles concretos sobre las otras agrupaciones con las que supuestamente tenía relación. En cambio, recogió como válidos los testimonios directos y los documentos que demostraban que el corista estaba bajo subordinación y que existía la posibilidad de castigos económicos.

Peter Manjarrés no consigue dejar atrás su lío jurídico con Ítalo Todaro, excorista que lo demandó por falta de garantías laborales - crédito @italotodaro/Instagram

Finalmente, la Sala Civil de la Corte Suprema cerró el largo litigio dando la razón a Italo Rafael Todaro y obligando a Peter Manjarrés a cumplir con las obligaciones laborales que nunca reconoció en su momento, sentando un precedente para los músicos vinculados bajo falsas figuras contractuales.

“De Caballero solo tiene el remoquete porque bollón si es”, “justicia divina”, “que pagué q no sea tan pícaro. Todo el q trabaja es porque necesita”, “uff caballero que decepción”, “ahora todos los coristas a demandar „ a pagar a todos los demás”, “caballero complete la plata con las ganancias del Tiktok ”, “ya no le queda más salida que responder”, “a éste cantante cómo ser humano y cómo persona le queda grande el apodo CABALLERO por qué le falta empatía, su empresa es una de las más grande y no les paga bien a sus músico”, “siguen varios que actúan igual que él”, son algunos de los comentarios negativos que recibió el artista que también cantó en la serenata de los 500 años que cumplió la ciudad de Santa Marta el 29 de julio.

Peter Manjarrés fue sorprendido en Valledupar con su primera estatua de cera que rinde homenaje a su carrera musical

El homenaje al “Caballero del vallenato” se convirtió en el instante más emotivo de los Upar Awards 2025, donde el artista, visiblemente conmovido y ovacionado por los asistentes, expresó: “Gracias por darse la tarea de hacer estos premios, que para mí son los mejores de la música vallenata. Recibir este homenaje no fue fácil, porque siento que aún tengo mucho por aportar, aún me hacen falta muchas cosas para engrandecer más el vallenato, siento mucha responsabilidad cuando me hacen un homenaje, aún me siento joven y con fuerza para seguir defendiendo las raíces del género”.

Durante la gala de los Premios Upar Awards 2025, se desveló la estatua de cera en homenaje al cantante Peter Manjarrés - crédito @uparawards/Instagram

Durante la noche del martes 29 de julio, Valledupar se transformó gracias a los Upar Awards 2025, que lograron consolidarse como una referencia en el ámbito del vallenato en Colombia. Desde temprano, la ciudad lució su mejor aspecto cuando artistas, medios y fanáticos se congregaron en la alfombra roja para celebrar el ingenio de los protagonistas del género.

La ceremonia oficial arrancó a las 19:00 con una producción de alto nivel y una puesta en escena que captó por completo al público. En esta edición, se premiaron 35 categorías dedicadas a compositores, cantantes, acordeoneros, cajeros, guacharaqueros, nuevos talentos y nombres consagrados, ratificando la fuerza y vigencia del vallenato.

A lo largo de la velada, los galardones sirvieron como celebración del arte y las tradiciones que definen a la región. Valledupar no solo ofreció su hospitalidad como ciudad anfitriona, sino que se convirtió en el epicentro de la emoción, el orgullo y el amor por el folclor, consolidando su título de Capital Mundial del Vallenato.