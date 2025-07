Conductor de Uber grabó a SAI en alto estado de alicoramiento y causó polémica: este es el video

SAI se subió a un Uber borracho y el conductor publicó la grabación que le hizo - crédito @sai_______/IG

Todo comenzó porque un conductor de Uber, que decidió grabar las experiencias dentro de su carro llevando pasajeros por las calles de Bogotá, captó en cámara al cantante SAI, pues dio la casualidad que fue uno de los clientes que tuvo que recoger recientemente.

“Crónicas de un Uber“ las palabras que usa el señor para documentar algunos de los momentos dentro de su vehículo y las conversaciones que tiene con los que toman su servicio, la mayoría nocturnas y después de salir de fiestas o bares.

Aunque hasta el momento han sido pocas las publicaciones que ha hecho, a través de su perfil en Tiktok, una de ellas es en la que aparece el artista hijo del actor Diego Trujillo, el cual al parecer, pidió un Uber tras haber estado en una fiesta en la que consumió altas cantidades de licor y cuando el conductor lo recogió se encontraba bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con la grabación, SAI se sentó en la parte del copiloto, mientras que sus amigos se hicieron en la parte de atrás del carro; en un primer momento el conductor no lo reconoció como una celebridad, así que continuó con su trabajo sin entablar mayor contacto.

SAI fue grabado borracho en Uber que lo transportó por las calles de Bogotá - crédito @sai_______/IG

“¿Yo a usted lo he visto en algún lado, no? ¿Dónde es que yo he visto a este man? ¿Dónde lo he visto?”, empezó preguntando el conductor hasta que recordó que lo ha visto en las redes sociales y cantando.

“Buena, mi socio”, reaccionó SAI al notar que había sido reconocido en la calle.

Después de eso, el señor tras el volante indagó sobre la educación del cantante, para ver si era de ahí que lo conocía, así como también consultó sobre su trabajo en las redes sociales y fue en ese momento, que con dificultad para hablar, empezó a contar algunos aspectos de su vida personal.

A pesar de que contó situaciones que pocas personas conocen de él y de lo que piensa respecto a algunas situaciones importantes, lo que más llamó la atención de los internautas fue el estado en el que estaba SAI, ya que actuaba como borracho y no podía hablar claro, al parecer, por la cantidad de licor que había consumido.

SAI salió de una fiesta borracho y quedó grabado por la cámara de un conductor de Uber - crédito @losmalviaja2/TikTok

“Uy, papi, ¿sabe qué? Ando es re loco, ñero. La buena para los rolos, aguante Bogotá. Me cogió re borracho, ñero. Yo no estudié, ñero. No, papi, yo estoy en la universidad de la vida. Camellando, camellando por lo mío. Yo soy cantante, sisas”, expresó el hijo del actor Diego Trujillo.

Seguido a esto, el conductor y SAI conversaron sobre una de las canciones del artista urbano, Pegado a la bolsa, la cual tiene una letra explicita sobre el consumo de sustancias psicoactivas, el efecto que tiene sobre las personas y las consecuencias que puede dejar.

El cantante emergente explicó cuál fue su objetivo detrás de la creación del tema musical y aclaró de qué se trata, ya que varias personas han tenido algunas confusiones, según comentó con sus amigos.

"Pegado a la bolsa. Pegado a la bolsa, es el tema que primero se hizo. Es un tema como criticando los dolores y la vuelta que trae el tusi. ¿Si me entiende? El visaje que trae eso. No es la bolsa del bóxer, es la bolsa del tusi", explicó.

Después de comentar lo que era su canción, SAI se percató de que estaba siendo grabado, pero reaccionó positivamente, señaló la cámara en varias oportunidades con risas y de manera cómica indicó que sabía que los internautas lo iban a criticar o burlarse de él porque el video iba a ser publicado en las redes sociales y él estaba en un alto estado de alicoramiento.

SAI explicó de qué se trata su canción 'Pegado a la bolsa' - crédito @sai_______/IG

De todas formas, el conductor le dijo que se relajara porque creía que no le iban a decir nada malo, le pidió que cantara su canción en vivo, así que la pusieron a sonar en el carro, mientras SAI la interpretaba.

Finalmente, el cantante dejó un mensaje para las personas que están “pegadas a la bolsa” y que tienen problemas con el consumo de sustancias, que fue lo que más llamó la atención del señor al volante y la razón por la que quiso publicar el video, según comentó en la descripción del mismo.

"Cantante SAI toma servicio conmigo y deja poderoso mensaje donde nos invita a escuchar lo difícil que es tener una adicción a una sustancia que no nos va a hacer llegar a esa tranquilidad y esa paz que todos buscamos“, escribió.

“Severa energía. Si no que me cogieron borracho, pero ¿sabe qué?, escuche ese tema y escúchelo bien para que coja conciencia“, puntualizó SAI.

“Una cosa es estar borracho y otra es estar pegado a la bolsa. Chimba de mensaje”, finalizó el conductor.