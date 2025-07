Dj Exotic reveló cómo conoció a su expareja, Marcela Reyes: “‘¡Uf! Esta vieja qué’"

Así comenzó la historia entre DJ Exotic y Marcela Reyes - crédito @marcelareyes - @exoticmusicsas_/Instagram - montaje de Infobae

Mucho antes de que su relación se volviera mediática por una escandalosa ruptura y una posterior reconciliación emocional, la historia entre Marcela Reyes y DJ Exotic comenzó en un escenario muy distinto: una finca a las afueras de Cali, en medio de una rumba descontrolada que hoy, años después, forma parte del recuerdo del artista.

Fue el propio DJ Exotic —cuyo nombre real es Daniel Alejandro Salinas— quien, durante su recuperación de un atentado que casi le cuesta la vida en noviembre de 2024, decidió compartir cómo conoció a Marcela. En un video publicado en su cuenta de Tiktok, el artista reveló que la chispa entre ambos se encendió mucho antes de que la fama y las cámaras se enfocaran en ellos.

“Les voy a contar cómo conocí a Marcela”, empezó diciendo Exotic en su video. El DJ recordó una etapa de su vida donde organizaba fiestas privadas en su finca, ubicada a unos 40 minutos de Cali, en una zona conocida como “el 30”.

La relación entre Marcela Reyes y DJ Exotic comenzó antes de la fama y los escándalos mediáticos - crédito @Exoticmusicdj/TikTok

Según contó, aquellas fiestas se volvieron legendarias en la escena del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, al punto que acudían personas de ciudades como Pereira y Armenia. Eran celebraciones que duraban hasta cuatro días sin parar, donde reinaban la música, el alcohol y un ambiente de euforia total.

Las fiestas eran tan concurridas que los carros se alineaban como un desfile en la cancha de fútbol de la finca. La gente dormía en los vehículos, se cepillaba los dientes al amanecer y seguía la rumba como si nada. Fue en ese contexto, entre caos y diversión, que un amigo suyo le presentó a una joven que cambiaría el rumbo de su vida sentimental y familiar: Marcela Reyes.

“Un parcero me dice: ‘invité a una amiga, se llama Marcela’”, recordó DJ Exotic. En ese entonces, no le prestó mucha atención al anuncio, ya que las fiestas estaban llenas de mujeres y él no era particularmente selectivo con quién asistía.

Un reencuentro inesperado en una finca marcó el inicio de la historia sentimental entre Marcela Reyes y DJ Exotic - crédito @marcelareyes/Instagram

Pero todo cambió cuando la vio llegar: “Yo la vi y dije, ‘¡Uf! Esta vieja qué’ (...) Me gustó de una”, confesó. No dudó en ofrecerle el cuarto principal de la casa para que estuviera cómoda. Le ofreció champaña y le hizo sentir que estaba con un “rey”. Fue su manera de dejar claro que Marcela no era una invitada más.

Lo curioso es que esta no fue la primera vez que se cruzaron. DJ Exotic reveló que, en realidad, ya habían coincidido años atrás en Bogotá, en una reunión organizada por una amiga suya, quien en ese momento también era su pareja. Marcela, sin embargo, estaba demasiado ebria como para entablar conversación, y aquella primera impresión pasó desapercibida. No fue sino hasta tres años después, en la famosa finca, que el destino decidió volverlos a poner frente a frente.

“Yo creo en las coincidencias”, afirmó el DJ, convencido de que ese reencuentro no fue casualidad. Para él, encontrarse con Marcela una vez más, en un ambiente completamente diferente, fue una señal.

Tras un grave atentado en 2024, Marcela Reyes acompañó a DJ Exotic durante su recuperación - crédito exoticdj/Instagram

Luego de aquel encuentro, la química entre Marcela y DJ Exotic no tardó en convertirse en una relación seria, aunque con altibajos marcados por la exposición mediática. El punto más crítico llegó en 2019, cuando Marcela protagonizó un viral escándalo al descubrir una presunta infidelidad por parte de Exotic con una de sus amigas. El video, donde ella golpeaba furiosa la puerta del apartamento, dio la vuelta a Colombia y marcó el quiebre definitivo en la pareja.

Con el paso del tiempo, cada uno tomó caminos distintos. Marcela comenzó una nueva relación con el cantante B King, de quien actualmente está divorciada. Por su parte, DJ Exotic continuó su carrera musical, aunque sufrió un grave atentado en noviembre de 2024 que casi le cuesta la vida. Durante su recuperación, Marcela estuvo a su lado, cuidando no solo de él sino también de su hijo Valentino, fruto de su relación.

Cómo es la relación de Marcela Reyes y DJ Exotic en la actualidad

En 2025, tanto Marcela como DJ Exotic han dejado claro que no han retomado su relación amorosa. Sin embargo, su vínculo ha evolucionado hacia una amistad sólida, cimentada en el respeto y el compromiso compartido por la crianza de su hijo Valentino.

Marcela Reyes y DJ Exotic mantienen hoy una relación de amistad y crianza compartida por su hijo Valentino - crédito @exoticdj y @marcelareyes/Instagram

La empresaria paisa Marcela Reyes lo resumió con una frase que ha repetido en sus redes sociales: “El amor se transformó”. Ya no hay romance, pero sí unidad familiar.