Andrea Petro volvió a hacerle frente a las críticas contra su padre tras palabras de Francia Márquez: “Mi papá no es racista”

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, volvió a hablar sobre el debate que gira en torno a los señalamientos por racismo dentro del Gobierno nacional. A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la joven respondió con firmeza a los comentarios que acusan a su padre de prácticas discriminatorias, particularmente tras las declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez, que mostró sentirse víctima de exclusión, estigmatización y violencia simbólica dentro del mismo Ejecutivo que la llevó a ser la segunda mandataria de Colombia en 2022.

Francia Márquez expresó su inconformidad en medio del acto de Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes, llevado a cabo en Cali el 25 de julio. En dicho escenario, hizo un recuento de cómo su figura pasó, según sus palabras, de representar esperanza a ser señalada como traicionera.

“Hace algunos años fui la voz que recorrió el país, fui la cara de la esperanza. La mujer afrodescendiente que traía el eco de los ríos, de las casas humildes, de los saberes populares, de las manos callosas, de las mujeres que limpian las casas ajenas mientras sueñan con una vida digna. Pero pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la ‘traidora’”, expuso Márquez.

Andrea Petro reaccionó a las declaraciones desde sus redes sociales

Dichas palabras generaron reacciones inmediatas desde diferentes sectores del país, incluidas voces cercanas al primer mandatario. Andrea Petro decidió intervenir, primero mediante una publicación en su cuenta de X y, posteriormente, en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, en la que abordó de forma directa y sin ambages el tema del racismo atribuido a su padre y al Gobierno que este preside.

La mujer, conocida por su participación activa en redes sociales y por acompañar algunos procesos políticos de su padre, rechazó la afirmación de que dentro del Gobierno actual exista racismo institucional. En su publicación escrita, aseguró que el Ejecutivo nacional reconoció la lucha histórica de la población afrocolombiana y, en consecuencia, promovió figuras políticas que representaran esa resistencia.

“Este gobierno no ha sido indiferente a esa causa; por el contrario, ha abierto espacios sin precedentes”, señaló, para luego agregar que la vicepresidenta Márquez no logró cumplir con los objetivos que le fueron asignados durante su gestión.

En ese sentido, Andrea Petro argumentó que los señalamientos contra la vicepresidenta no estarían fundamentados en razones étnicas, sino en la evaluación de su desempeño administrativo. “El compromiso con la igualdad también implica resultados. Las críticas que hoy recibe la vicepresidenta no son por su color de piel, sino por la falta de gestión en sus funciones. Confundir responsabilidad con racismo debilita la causa que tanto ha costado construir”, escribió en su cuenta de X.

Al siguiente día, al ser cuestionada de forma directa por un usuario de Instagram que le preguntó: “Con todo respeto, ¿por qué defiendes lo indefendible sobre el racismo del Gobierno?”, Andrea Petro ofreció una respuesta en video junto a su madre, María Luz Herrán, exmilitante de la extinta guerrilla del M-19, organización donde conoció al presidente Petro.

“Es que mi papá no es racista, o sea, es la persona menos racista que existe. No hay más que saquen de contexto ni siquiera escucharon realmente lo que dijeron y que lo estén atacando racismo por mi papá. Jamás ha sido ni será racista, o sea”, afirmó Andrea mientras miraba a su madre. Luego le preguntó: “¿Es racista mi papá?”, a lo que María Luz Herrán respondió: “No, además mi madre es negra. Su exsuegra”. Andrea concluyó con un comentario coloquial: “Pero no, nada que ver, dejen la bobada”.

Nuevamente, Andrea Petro salió en respaldo de su padre y del Gobierno nacional, enfatizando que las acusaciones carecían de fundamentos sólidos y que las críticas respondían más a temas relacionados con la gestión que a cuestiones raciales.