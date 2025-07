Barbie Vanessa, mamá Lyan Hortúa, publicó el inquietante dibujo que habría realizado su hijo: “Quisiera tener poderes”

Lyan Hortúa fue secuestrado el 3 de mayo en su casa, en zona rural de Jamundí - crédito Fotomontaje (Tv Norte Noticias/Facebook y @MariaFdaCabal/X)

Angie Bonilla, conocida en redes sociales como Barbie Vanessa, reapareció en Instagram este viernes 25 de julio para compartir con sus seguidores las secuelas emocionales que enfrenta su hijo Lyan José Hortúa, de 11 años, tras vivir en carne propia el flagelo del secuestro en su vivienda en Jamundí (Valle del Cauca).

El menor fue raptado el 3 de mayo por un grupo armado que irrumpió en su vivienda y, tras 18 días de cautiverio, recuperó su libertad el 21 de mayo, luego de que la familia entregara una suma de dinero no revelada a los secuestradores.

Bonilla publicó un mensaje acompañado de un supuesto dibujo realizado por Lyan, en el que el niño ilustró a varios hombres, dos de ellos armados, y representó con rojo a dos personas sometidas por los criminales.

La vida de lujo de Angie Bonilla quedó en evidencia tras el secuestro de su hijo Lyan - crédito @barbievanessa88/TikTok

“Como mamá quisiera tener poderes para evitar el dolor y sufrimiento de mis hijos. Cuánto quisiera poder borrar de la memoria de mi hijo Lyan esos momentos de dolor”, expresó Bonilla en la publicación, en la que reconoció que, pese a sus deseos, no puede borrar el trauma que dejó el secuestro en su hijo.

“Solo me queda esperar que el inmenso amor de Dios lo haga... Hoy Lyan hizo un dibujo que conmovió mi corazón y que me recordó que solo Dios podrá sanar lo que en él se rompió. Hay cosas que no dependen de mí, que tengo que dejar actuar a Dios sin exigencias”, agregó la mujer.

La familia Bonilla había estado en el centro del debate público por la polémica surgida en torno a la figura pública de la madre y su supuesto nexo con estructuras criminales.

Tras la liberación del niño y en medio del escándalo, Bonilla eliminó las publicaciones de su cuenta y restringió el acceso a su perfil. La preocupación del caso creció luego del asesinato de Jesús Antonio Cuadros, primo del padrastro de Lyan, cometido por delincuentes horas después de la liberación del menor.

La publicación de Barbie Vanessa sobre el dibujo que habría realizado su hijo - crédito BaribieVanessa_/Instagram

En el proceso criminal, las autoridades señalaron al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, como responsable del secuestro.

En cuanto al avance del esclarecimiento del caso, el 21 de junio fue capturado el primer presunto implicado: Jhon Fredy Rivera Montaño, alias JF. Según la Policía, el presunto criminal dirigía una red dedicada a secuestros, extorsiones y narcotráfico en la región. Por ahora, es la única persona judicializada en este caso.

Paralelamente, la familia ha rechazado las acusaciones sobre una supuesta deuda con bandas criminales como motivo del rapto. “No tenemos deudas ni ningún negocio ilícito, somos personas del común”, declaró Bonilla en su momento, al tiempo que desmintió cualquier vínculo con el narcotráfico.

Fuentes policiales citadas por medios de comunicación negaron que el plagio tuviera relación con una supuesta alianza criminal entre el progenitor biológico de Lyan y grupos criminales como Los Rastrojos, o presiones relacionadas con Diego Rastrojo, como publicó el medio Semana.

Este fue el dibujo de Lyan Hortúa en el que habría retratado el episodio que vivió meses atrás - crédito BarbieVanessa_/Instagram

La versión más reciente sobre la suma pagada por la liberación indica que la familia habría entregado $300 millones, monto menor a los $4.000 millones inicialmente exigidos.

En audios en poder de las autoridades, el padrastro de Lyan explicó: “Vamos a vender el carro rosado (el BMW de la mamá de Lyan) y por favor devuélvanos la camioneta Sahara para poder venderla. A nosotros nos robaron una joyería hace ocho meses. Debemos el carro y la casa es alquilada”.

El paradero actual de Angie Bonilla, su esposo y su hijo es desconocido, pues en un primer momento se habló de que habrían considerado abandonar el país por motivos de seguridad. Mientras tanto, las investigaciones sobre el secuestro y eventuales vínculos criminales continúan abiertas.