La representante Lina María Garrido le envió pulla a Francia Márquez tras polémico discurso en Cali donde habló de sus problemas en el Gobierno Petro: “Salve un poco de su dignidad”

Lina María Garrido exigió a Francia Márquez transparencia y defensa de su dignidad política - crédito Colprensa

La representante a la Cámara por Cambio Radical Lina María Garrido elevó el tono de sus críticas en contra de la presidencia de Gustavo Petro y defendió abiertamente a la vicepresidenta Francia Márquez.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Garrido llamó a Márquez a “contarlo todo” sobre lo que estaría viviendo dentro del Gobierno, en medio de tensiones y versiones sobre una posible marginación de sus funciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pronunciamiento de Garrido surgió tras el reciente discurso de Francia Márquez, en el que la vicepresidenta dejó entrever malestares en la relación con el presidente y cuestionó la ausencia de políticas efectivas para las regiones apartadas del país, especialmente el Pacífico colombiano.

La congresista subrayó que la dignidad de Márquez está en juego y le solicitó que ponga todas las cartas sobre la mesa explicando lo que ha enfrentado en el Palacio de Nariño.

La representante de Cambio Radical critica el trato de Gustavo Petro hacia la vicepresidenta, Francia Márquez - crédito Colprensa

Garrido expresó: “Cuéntelo todo Francia Márquez, salve un poco de su dignidad. Hágalo por el Cauca, su tierra, a la que este Gobierno condenó y olvidó. Allá siguen esperando los frutos de tener a una de sus hijas en el cargo más importante del país. Lo que Gustavo Petro le ha hecho a Francia Márquez es repudiable. Las mujeres y los afro deben cobrar esa factura en las elecciones de 2026”.

Su declaración destapó un nuevo capítulo de controversia política al interior del Ejecutivo y puso en el centro del debate la representación de las comunidades afrodescendientes y del suroccidente del país en la administración nacional.

Desde el inicio del mandato de Gustavo Petro, Francia Márquez ha sido una figura emblemática por ser la primera vicepresidenta afrodescendiente en Colombia. Su elección impulsó muchas expectativas entre poblaciones históricamente marginadas.

Sin embargo, voces críticas, como la de Lina María Garrido, destacan una supuesta falta de poder real otorgado a Márquez en las decisiones de mayor relevancia y afirman que la vicepresidencia habría sido relegada a la ejecución de tareas protocolarias o simbólicas.

En varias oportunidades la vicepresidenta ha manifestado preocupación por la lentitud en la implementación de políticas de inclusión social y de desarrollo para regiones como el Pacífico. Durante su gestión, enfatizó en la urgencia de llevar inversiones a territorios como el Cauca, el Chocó y Nariño, donde los índices de pobreza y violencia continúan siendo temas prioritarios sin avances sustanciales.

“El Cauca sigue esperando los frutos de tener a una de sus hijas en el cargo más importante del país”, insistió Garrido, aludiendo a la idea de que la presencia de Márquez en la vicepresidencia prometía una transformación significativa que, a juicio de sectores críticos, no se ha concretado.

Francia Márquez denuncia presiones y ataques en el gobierno colombiano

Francia Márquez denuncia presiones y ataques en el gobierno de Colombia - crédito X

La vicepresidenta Francia Márquez reapareció en la esfera pública tras más de dos meses sin pronunciamientos, en medio de crecientes rumores sobre tensiones internas en el alto Gobierno y las polémicas recientes relacionadas con el Ministerio de la Igualdad.

En un discurso cargado de mensajes directos, Márquez reveló desacuerdos con la orientación de la administración de Gustavo Petro y habló de los desafíos, ataques y obstáculos que enfrenta desde que asumió el cargo en agosto de 2022.

Durante su intervención, Márquez se manifestó respecto a la controversia suscitada por los nombramientos y la operación del Ministerio de la Igualdad, cartera creada al inicio del Gobierno Petro y encabezada por ella.

Desde el inicio, la vicepresidenta asumió la responsabilidad de liderar la nueva institución, pero ahora reconoce públicamente conflictos en su interior y la falta de apoyo suficiente desde otros sectores del Ejecutivo.

“No estoy aquí para quedarme callada, no voy a fingir que no me duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contar cómo este país nos arrastra en sus narrativas y luego nos culpa por no respirar”, declaró Márquez, visiblemente afectada.

Su pronunciamiento, además de evidenciar las fracturas en el Gobierno, aporta un ángulo inédito sobre el costo político y personal de su participación en el Ejecutivo.

Márquez alerta sobre campañas de deslegitimación y exclusión hacia mujeres afrodescendientes en el poder - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

En su alocución, Márquez abordó lo que denomina ataques sistemáticos en su contra desde que llegó al poder. Según afirmó, ser una mujer afrodescendiente en posiciones de decisión la expuso a un escrutinio y señalamientos distintos a los de sus pares.

“¿Cómo se elimina a una mujer negra del poder en una democracia contemporánea? Con narrativas que sirven de antesala para los explosivos y las balas”, relató la vicepresidenta, en referencia a los riesgos y violencias simbólicas que la rodean.

La declaración de Márquez finalizó con una reflexión sobre la dificultad de las mujeres negras para ejercer el poder en Colombia y la exigencia de que su papel en la historia reciente no sea reducido a un fenómeno pasajero ni a un símbolo instrumentalizado.

En palabras de la propia vicepresidenta, “ahora que guardo prudencia, se me acusa de complicidad por guardar silencio”, lo que sugiere nuevos capítulos en la compleja relación de fuerzas dentro del Gobierno nacional.