Jessi Uribe reveló las reglas que tiene en su relación con Paola Jara para evitar los celos: “Prohibido mandar emojis de fuego”

El cantante confesó que tienen reglas estrictas dentro de la relación

La pareja de cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe es noticia tras revelar el embarazo de la intérprete, el primer hijo que tendrán juntos.

La pareja compartió, además, que están a la espera de una niña que llegaría en noviembre, lo que ha provocado las reacciones de miles de internautas por la familia que está formando la pareja de artistas.

En medio de la alegría que ha generado la noticia, Jessi estuvo en el pódcast La sala de Laura Acuña, donde reveló detalles de su vida privada junto a Paola Jara, y confesó que, incluso, tienen reglas dentro de la relación para evitar despertar los celos del otro.

En el diálogo, Jessi confesó que aunque ha intentado cambiar en esta nueva relación, los celos y la inseguridad todavía le hacen cuestionarse por cosas que puede hacer su pareja.

“Yo le revisaba celular, no se lo pedía, pero lo dejaba pagando y lo miraba… Y es que además de celoso, creo que soy muy inseguro, y Pao, siendo ese bizcochote y yo era gordito cuando conocí a Pao", reveló el cantante.

El cantante admitió que al inicio revisaba el celular de Paola Jara por inseguridad y por creer que ciertos emojis podían significar infidelidad - crédito @paolajarapj/Instagram

Uribe además confesó que la forma de hablar de Paola con los hombres por chat también le generaba malos pensamientos, haciéndolo dudar. “Me daba muy duro que Pao, cuando hablaba con hombres o con mujeres, terminaba la conversación y (emoji) de besito y corazón, porque nosotros los santandereanos ni tuteamos”, añadió.

El cantante de Ok confesó que incluso considera ese tipo de acciones como infidelidad, y pese a que Paola le explicó que para ella es normal porque es paisa, Jessi tuvo que llegar a un acuerdo en su relación.

“Poner un besito o una llamita, esto es infidelidad, para mí la llamita es como una propuesta íntima, pero al final cambié, me demoré mucho, pero cambié… Pero también se pusieron reglas: no candelita, no emojis de babitas, nada de besos, ella no lo hace, yo tampoco lo hago y estamos tranquilos", explicó Jessi.

Jessi Uribe se refirió a su ruptura con Sandra Barrios y salió en defensa de Paola Jara

En medio de las continuas críticas y rumores que han rodeado su vida sentimental, Jessi Uribe habló abiertamente sobre su ruptura con Sandra Barrios y defendió públicamente a su pareja, Paola Jara. “Ella no tuvo la culpa”, afirmó el cantante durante una entrevista en el programa La Sala de Laura Acuña, donde respondió con franqueza a los señalamientos que por años han vinculado a Paola Jara como la “tercera en discordia”.

“A mí no me importa que me digan lo que me digan, entonces no me duele. Que si abandoné a mis hijos, que si me fui… yo no los abandoné, tengo cuatro hijos, sigo bien por ellos, los amo con mi vida”, declaró Jessi Uribe. “Pero a ella sí me duele que le digan esas cosas, porque ella no tuvo culpa”, enfatizó el intérprete de música popular.

Jessi Uribe abordó públicamente las críticas sobre su separación con Sandra Barrios y aseguró - crédito @jessiuribe3/Instagram

Jessi Uribe y Paola Jara se conocieron en el entorno musical, compartiendo escenarios y proyectos, lo que despertó especulaciones sobre el surgimiento de su relación. Al confirmarse el romance, Paola Jara fue blanco de memes, frases como “yo se lo cuido”, e incluso acusaciones directas de haber provocado la separación. Sin embargo, Jessi aclaró que la ruptura con Sandra Barrios ocurrió antes del inicio de su vínculo con la artista antioqueña.

“Son más duras con ella que conmigo, especialmente las mujeres. Eso me duele”, subrayó Jessi Uribe, señalando el peso mediático que ha recayó sobre su esposa. Con dos años de matrimonio y tras superar un proceso de infertilidad, la pareja anunció que espera su primera hija, lo que ha sido motivo de celebración entre sus seguidores. “Estábamos desmotivados, incluso pensamos no seguir intentando, pero Dios nos sorprendió”, compartieron sobre la noticia del embarazo.

El intérprete señaló que las críticas hacia su esposa han sido más duras y que, aunque no le afectan los comentarios propios, sí le preocupa el daño hacia Paola - crédito @paolajarapj/Instagram

Frente a los rumores sobre la paternidad y manutención de sus hijos con Sandra Barrios, Jessi Uribe aclaró que aporta $30 millones mensuales para su crianza y enfatizó la importancia de ofrecerles tiempo de calidad. “Intento darles tiempo de calidad, porque eso es lo que más vale”, sostuvo el cantante, desmintiendo las especulaciones sobre sumas mayores.