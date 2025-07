Ornella Sierra presumió su cambio extremo y la rutina de ejercicios que sigue luego de reducirse los senos: “Con bebé nuevas”

Ornella Sierra habló de la forma en la que le cambió la vida su reducción mamaria - crédito @ornellasierra/Instagram

Algunos seguidores no tardaron en comentar que la intervención no era necesaria, resaltando que Ornella Sierra ya era muy hermosa.

Pese a estas opiniones, la influencer se ha mostrado completamente feliz y despreocupada ante cualquier comentario negativo.

En su último video, Ornella reveló los resultados de una mamoplastia reciente. Comparó imágenes del antes y después para demostrar los cambios que experimentó tras el procedimiento, mientras vestía una sudadera y un top blanco.

Afirmó sentirse mucho mejor consigo misma e identificó una notable mejora en su autoestima. Relató que la ropa ha sido clave para darse cuenta de las transformaciones físicas, ya que muchas prendas dejaron de ajustarle como antes.

Al compartir su experiencia, expresó: “Desde que yo me operé yo siento que toda mi ropa es nueva, este top no se me veía así, inserto imagen de prueba”. También comentó: “Al yo reducirme, el cuerpo se me empezó a ver más compacto. Siento que estreno ropa todos los días con mis bebés nuevas”.

La constante interacción de Ornella Sierra con su audiencia ha propiciado el apoyo de sus seguidores y la colaboración con otros famosos en el entorno digital. Su cercanía y transparencia, reflejadas en los detalles que comparte, han consolidado su posición como una de las influenciadoras más seguidas, multiplicando las oportunidades profesionales derivadas de esa conexión directa.

La creadora de contenido afirmó a sus seguidores que mantendrá su disciplina en el ejercicio para continuar observando resultados, motivada por los mensajes positivos que ha recibido. En redes sociales, la mayoría de los comentarios hacia la decisión de Ornella Sierra resaltaron la apariencia más esbelta y delgada que muestra tras la reducción de sus implantes. Los usuarios han elogiado a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia por su transformación física.

Ornella Sierra lloró en redes sociales al hablar de las críticas como presentadora en RCN

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, la ‘influencer’ compartió el peso emocional que ha cargado el último año, por cambios drásticos, críticas y momentos de incertidumbre.

“Yo digo: yo soy muy tesa, o sea, yo soy demasiado tesa. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de vainas por las que yo pasé este año. A mí este año me pasó de todo (...) Y me tocó a mí tragarme demasiado, demasiado”, confesó Ornella Sierra entre lágrimas en sus historias de Instagram, al compartir con sus seguidores el impacto emocional de los últimos meses.

La influencer barranquillera se ha convertido en una figura reconocida en el país tras su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde su carisma y autenticidad frente a las cámaras le ganaron el aprecio del público y la atención de RCN, canal que la convocó en octubre de 2024 como host digital y le confió la conducción de su propio espacio, el Pinky Show.

El ciclo de Ornella Sierra en RCN se extendió hasta marzo de 2025, cuando concluyó de manera natural debido al cierre de grabaciones y a una reorganización de la estrategia digital del canal, sin que mediara polémica ni despido.

Durante su tiempo como anfitriona digital, Sierra se encargó de acercar a la audiencia a los momentos más destacados y al detrás de cámaras del reality a través de las redes sociales, además de liderar el Pinky Show, que solo tuvo dos episodios antes de ser retirado de la programación.

Paralelamente a su trabajo en televisión, Ornella Sierra enfrentó una controversia en redes sociales, donde fue acusada de ser la tercera persona en una relación, lo que generó críticas y comentarios negativos.

A pesar de la presión, la creadora de contenido decidió compartir con sus seguidores que se había mudado nuevamente en otro apartamento en Bogotá, describiendo este cambio como un nuevo comienzo. En sus palabras, “estar hoy, 1 año casi después, en un apartamento decorado como yo quiera, grande, porque esto es como cuatro veces más grande que el loft”, representa un logro personal significativo.