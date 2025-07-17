Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

La Policía activó un plan candado, con apoyo aéreo, para lograr la captura de los criminales - crédito Última Hora Cauca/Facebook

El intendente Willi Walberto Carabalí Carabalí y el patrullero Fabián Andrés Robayo Rocha, adscritos a la subestación de Policía del corregimiento de San Joaquín, El Tambo (Cauca), fueron las nuevas víctimas de la fuerza pública que murieron, al parecer, a manos de grupos armados al margen de la ley.

El ataque indiscriminado fue perpetrado hacia el mediodía del jueves 17 de julio de 2025, mientras, al parecer, ambos uniformados almorzaban en un establecimiento comercial de esta localidad rural.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las primeras versiones, varios hombres armados arribaron al lugar en una camioneta blanca. Después de descender del vehículo, ingresaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra los policías, quienes fallecieron en el sitio.

Tras cometer el ataque, los agresores se dieron a la fuga con rumbo al municipio de Timbío, en dirección a la vía Panamericana.

Secretaria de Gobierno del Cauca condenó este nuevo ataque contra la fuerza pública - Cauca Hoy/Facebook

“Los sujetos después se montaron a esa camioneta, blanca, para huir hacia el municipio de Timbío, buscando tomar la Panamericana; por eso hacia esta zona arribaron rápidamente los demás policías y algunos soldados, quienes buscan ubicar a los responsables de este doble homicidio”, relató un miembro de la comunidad, citado por El País de Cali.

El hecho generó una rápida reacción de la fuerza pública, que desplegó patrullajes terrestres y aéreos con el apoyo de helicópteros sobre el suroccidente del Cauca. El objetivo es ubicar a los responsables de este doble homicidio, mientras se mantiene el plan candado en la región.

Al respecto, la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, rechazó el nuevo ataque criminal contra la fuerza pública y envió sus condolencias a los familiares de los uniformados.

“Hoy, nuevamente, nos enluta el departamento del Cauca. Dos de nuestros policías ofrendan la vida por el departamento, por la seguridad y por la convivencia en nuestros territorios. Rechazamos contundentemente los acontecimientos acaecidos en el municipio de El Tambo (...) Nuestra solidaridad con sus familias a quienes hoy abrazamos, y con nuestra institucionalidad, con la Policía, aquí estamos todos juntos para seguir avanzando y construyendo puentes, lazos y diálogos que nos permitan llegar a una paz anhelada”, dijo puntualmente.

La zona donde ocurrió el ataque se caracteriza por la presencia de grupos armados al margen de la ley, entre ellos el frente Carlos Patiño de la disidencias de las Farc y guerrilleros del ELN. Las autoridades presumen que los responsables pertenecerían a alguno de estos grupos, aunque la investigación continúa.

El hecho se registró en un corregimiento a 20 minutos del casco urbano - crédito Juano Radio/Facebook

Se trata del tercer homicidio de policías en Cauca en menos de una semana, debido a que el 11 de julio de 2025, la patrullera Maryuri Ramos Mamián falleció en Santander de Quilichao durante ataques a las estaciones de policía de ese municipio.

En esa ocasión, habrían sido miembros del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc los que habrían utilizado un dron cargado con artefactos explosivos sobre la sede policial del municipio. Además del fallecimiento de la patrullera de 26 años, se habló de otros dos uniformados heridos.

Por estos hechos, el Gobierno nacional anunció una recompensa de $200 millones por información que permita identificar a los criminales que perpetraron los ataques indiscriminados contra la fuerza pública.

Maryory Stefaniet Ramos Mamián, patrullera de 26 años, murió en el ataque con dron perpetrado contra la estación de Policía de Santander de Quilichao - crédito Policía Nacional

“A su familia, a sus compañeros y a toda nuestra Policía, mi solidaridad y las sentidas condolencias de toda una patria. Maryory servía con vocación, coraje y amor por Colombia.Su servicio no será olvidado, su entrega, valor y uniforme no se manchan con el miedo, se elevan con el honor. No descansaremos hasta capturar a los responsables, por quienes hay una recompensa de hasta $200 millones por información que permita su captura”, expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.