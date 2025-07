Exdirector de Defensa respondió a Petro y advirtió sobre riesgo en seguridad por falta de presupuesto: “Hay un peligro real”

Según Soler, el Gobierno solo asignó 61,2 billones, lo que representa un recorte del 18% - crédito Fuerzas Militares

“Colombia está en un conflicto armado reconocido. La fuerza militar y policial tiene la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, pero el presidente tiene la obligación de suministrar los recursos”, declaró el coronel en retiro Carlos Soler, exsecretario de Seguridad de Cali, exasesor en negociaciones de paz y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, en respuesta al presidente Gustavo Petro, luego de que se publicara un informe periodístico sobre el presunto recorte presupuestal al sector defensa.

La intervención de Soler, difundida a través de un video en redes sociales, fue una respuesta directa a lo que calificó como “una fuerte controversia nacional” en torno al presupuesto militar proyectado para el año 2025. Según el coronel, el Gobierno nacional recortó un 18% del monto solicitado por el Comando General de las Fuerzas Militares, lo que pone en riesgo la capacidad operativa de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Críticas al presupuesto y a la ‘Paz Total’

El coronel (r) acusó al Gobierno Petro de haber debilitado la acción de la fuerza pública con su política de "Paz Total" - crédito César Carrión/Presidencia

Soler fue enfático al señalar que el presupuesto solicitado por el sector defensa para 2025 ascendía a 73,6 billones de pesos, pero solo se asignaron 61,2 billones: “Es decir, quedó desfinanciado”, afirmó. Esta diferencia de 12,4 billones comprometería las operaciones del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y otras entidades vinculadas.

“No hay helicópteros, todos los M-17 están en tierra, M-17, 19 en tierra, los Black Hawk, de 75, el 40% en tierra. Los carros, las motos de la policía, del ejército… si usted no tiene carros y los bandidos andan en Toyota y en moto grande, pues los soldados y los policías a pie no llegan”, advirtió, señalando las limitaciones logísticas actuales para enfrentar a grupos armados.

El coronel en retiro también vinculó la situación presupuestal con lo que consideró un fracaso de la política de Paz Total impulsada por el presidente Petro: “¿Quién dejó avanzar los grupos armados ilegales, señores? Pues los dejó avanzar el presidente con su famosa paz total”, dijo, acusando al mandatario de haber desmantelado herramientas clave de combate como los bombardeos y de no ofrecer lineamientos claros para el uso de la fuerza.

Posibles acciones legales

Soler afirmó que el Ejecutivo ha omitido su deber constitucional de garantizar los medios necesarios para proteger a los ciudadanos - crédito X

Para Soler, la omisión del Ejecutivo constituye una falta grave en su deber de proteger a la población. “La obligación de entregar el presupuesto es una obligación de hacer y está en cabeza del Ministerio de Hacienda y el Presidente de la República. Están en omisión”, declaró.

El exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa anunció que podrían emprenderse acciones legales contra el Gobierno por esta supuesta negligencia. “El presidente tiene acción por omisión, el Ministro de Hacienda y el Ministro de Defensa, y vamos a colocar las acciones legales”, advirtió.

Además, reveló que existen mecanismos de financiación adicionales que no se han ejecutado bajo el actual Gobierno, como convenios de seguridad con el sector mineroenergético y recursos provenientes del 5% de contratos de obra pública destinados a seguridad, establecidos por la Ley de Orden Público.

“Este gobierno tiene los convenios sin firmar tres años… llevan tres años, señores, sin inyectar esa billonada a seguridad”, aseguró.

La respuesta de Petro a la presunta desfinanciación: “Mentiroso” y “lastimero”

Petro aseguró que su Gobierno busca modernizar el armamento de la fuerza pública - crédito Colprensa

Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta oficial de X, negando de manera tajante el informe que desencadenó la controversia: “Ha salido un desinforme lastimero sobre la fuerza pública en Colombia, que, simplemente, es mentiroso”, escribió.

El mandatario afirmó que su administración se ha enfocado en garantizar la dignidad de los soldados, no solo en términos salariales, sino también en cuidado integral: “Desde ese momento el Estado es responsable y debe comportarse como un padre. Eso significa nutrir cuerpo y alma, significa cuidar al máximo la vida del soldado y del pueblo”, expresó.

Asimismo, destacó medidas implementadas durante su Gobierno, como el aumento en la bonificación para los soldados regulares: “Subo la bonificación del soldado regular al de un trabajador asalariado. No hay razón alguna para que el soldado de la patria, o soldada, deba ganar menos, al arriesgar su vida joven”.

Petro también reafirmó su compromiso con la modernización de las capacidades militares: “Mi voluntad es modernizar todo el armamento de la fuerza pública para que sea poder del pueblo colombiano”, concluyó.