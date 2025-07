Francisco Barbosa envió fuerte mensaje a Petro por desfinanciación de las Fuerzas Armadas: “Usted jamás podrá respetar al Ejército”

El exfiscal se despachó contra el Gobierno nacional por falta de recursos para el Ejército - crédito Presidencia de la República/Colprensa

“Eso no es paz. Es rendición”. Con esta frase dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, del exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, se intensificó la controversia sobre la situación financiera de las Fuerzas Armadas en Colombia. El ex alto funcionario acusó al mandatario de someter a los militares ante los criminales y de no pedir perdón por su pasado en un grupo subversivo.

En este contexto, la disputa pública entre ambos escaló tras la publicación de un informe que reveló la alarmante desfinanciación del Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y el Comando General de las Fuerzas Militares.

La investigación expuso que las principales instituciones de defensa del país enfrentan una situación financiera crítica. Ante la difusión de estos datos, el presidente Petro reaccionó en la red social X, calificando el reportaje como un “desinforme lastimero sobre la fuerza pública en Colombia” y afirmó que “simplemente, es mentiroso”.

En su mensaje, sostuvo que “la familia entrega su joven al Estado para defender los principios de la República, lo hace, esperanzada en su hijo o hija y en el futuro de la Patria, que, conjuntamente, aman. Desde ese momento el estado es responsable”.

El exfiscal subrayó que las familias colombianas entregan a sus hijos al Estado con la esperanza de que ningún guerrillero le dispare y lo mate - crédito @FBarbosaDelgado/X

Las declaraciones del jefe de Estado provocaron una respuesta inmediata de Francisco Barbosa, quien le replicó que “una familia entrega a su hijo al Estado con la esperanza de que ningún guerrillero le dispare y lo mate”. El exfiscal también subrayó que las familias colombianas confían en que “ningún narcotraficante de esos que usted le ha solicitado a la Fiscalía suspender órdenes de captura lo secuestre y lo asesine”.

Barbosa profundizó sus críticas recordando el pasado de Petro, que perteneció a la guerrilla del M19: “Usted jamás podrá respetar al Ejército, porque usted lo combatió cuando era parte de un grupo subversivo”. Además, lo acusó de haber contribuido a que “muchos jóvenes no regresaran a sus casas” y de haber llegado al poder “para arrodillar a las Fuerzas Armadas ante los criminales”.

A la par, rechazó las acusaciones del jefe Estado en las que mencionó que le propuso llegar a un acuerdo si cumplía con ciertas concesiones políticas.

El ex alto funcionario aseguró que tras la victoria electoral de Petro, este le “ordenó” liberar a los integrantes de la denominada Primera Línea, una solicitud que rechazó de inmediato - crédito @FBarbosaDelgado/X

En ese sentido, sostuvo que la elección del nuevo fiscal dejó de ser competencia presidencial desde que se presentó la terna a la Corte Suprema de Justicia, seis meses antes de concluir su período. No tendría sentido que yo le hiciera una propuesta absurda a alguien que ya había presentado una terna”.

Por lo que insistió en la presentación de la terna para su reemplazo con antelación al vencimiento de su período como fiscal General, lo que, según él, buscaba “darle tranquilidad a los suyos y deslegitimar mi gestión”. Barbosa recordó que, en ese contexto, Nicolás Petro había sido capturado por las denuncias hechas por Day Vásquez, su exesposa.

“Petro presentó la terna para mi reemplazo con seis meses de anticipación al vencimiento de mi período como Fiscal General. Seguramente lo hizo para darle tranquilidad a los suyos y para deslegitimar mi gestión. Recordemos que su hijo había sido capturado como consecuencia de las denuncias hechas por su exesposa”

La relación entre Barbosa y el primer mandatario, según el exfiscal, fue hostil desde el inicio. Relató que, tras la victoria electoral de Petro, este le “ordenó” liberar a los integrantes de la denominada Primera Línea, una solicitud que rechazó de inmediato. Desde ese momento, afirmó, comenzaron ataques institucionales desde el Ejecutivo, cuyo objetivo era suspender órdenes de captura contra distintos actores. Barbosa enfatizó en que, pese a las presiones, nunca cedió.

“Desde el principio, mis relaciones con Petro fueron tensas. En su discurso de victoria me “ordenó” liberar a los delincuentes de la Primera Línea, lo cual rechacé de inmediato. Desde entonces, no hizo más que atacarme institucionalmente para presionar suspensión de órdenes de captura a delincuentes de diferente laya. Como el país lo conoce, nunca cedí”.