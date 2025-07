‘No se puede gobernar por Twitter’: el procurador Gregorio Eljach lanzó dardo a Petro en el Foro de la Ocde

Gregorio Eljach se ha mostrado crítico ante los señalamientos de Gustavo Petro - crédito Presidencia/@SenadoGovCO/X

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, estuvo presente el 10 de julio de 2025 en el Foro de Desarrollo Local de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que se celebra en Barranquilla.

Durante su extensa intervención, en la que planteó temas como la metropolización del Caribe colombiano, el jefe del Ministerio Público dedicó unos minutos a hablar, sin mencionar nombres propios, sobre los constantes señalamientos que el presidente Gustavo Petro y altos funcionarios del Gobierno han hecho contra el proceso electoral de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el Foro de Desarrollo Local de la Ocde, celebrado en Barranquilla, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, lanzó fuertes críticas - crédito @PGN_COL/X

“Entre más alta responsabilidad tenga un ciudadano, entre más distinción le hayan dado sus electores, no puede ser que un país como Colombia día a día encuentre que hay esta serie de actividades que desdicen de la estatura intelectual, moral, política, de liderar de un presidente de la República (...) Cuando uno hace afirmaciones tan delicadas, de tanto calado, de tanto efecto disuasorio, como la institución de las elecciones. Eso hay que medirlo”, manifestó Eljach

En ese sentido, el procurador hizo un llamado a la unidad y al diálogo entre las diferentes esferas políticas de Colombia: “Uno puede disentir del otro, pensar diferente, contradecir, pero hay que hacerlo de forma cordial e inteligente, no con el improperio y con la ofensa. Todo tiene una forma. No se puede gobernar por Twitter. No está bien y Colombia no está acostumbrada a eso. Esto no es una nación que acaba de formarse”, dijo Eljach, sin mencionar a Petro.

Procurador dice estar preocupado por el proceso de los pasaportes

Por otro lado, luego de la intervención que hizo en el foro, Eljach manifestó su intranquilidad por la disponibilidad para expedición de pasaportes a partir del 31 de agosto de 2025, fecha en la que finaliza el contrato con la firma Thomas Greg & Sons.

“Tenemos una preocupación muy grande porque hay informaciones que no coinciden unas con otras, que anuncian que se van a tener soluciones, pero que el cálculo de cronología, por ejemplo, no es muy razonable para aceptar con ese solo dicho que ya se va a resolver el problema”, dijo Eljach.

La Procuraduría abrió una investigación contra los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, además del jefe de Gabinete presidencial, Alfredo Saade, por las presuntas irregularidades en que incurrieron para garantizar la elaboración y distribución de los pasaportes de los colombianos - crédito Colprensa

También abordó la investigación que abrió su despacho contra los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, además del jefe de Gabinete, Alfredo Saade, por las presuntas irregularidades en que incurrieron para garantizar la elaboración y distribución de los pasaportes de los colombianos.

“Posiblemente, en el caso de Murillo y Sarabia no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial, aunado al hecho de que en el caso de Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024”, dijo Eljach, sin entrar en más detalles.

De acuerdo con la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, tanto Murillo como Sarabia habrían vulnerado los principios de planeación y responsabilidad durante sus periodos al frente de la cartera ministerial.

Eljach manifestó su intranquilidad por la disponibilidad para expedición de pasaportes a partir del próximo 31 de agosto, fecha en la que finaliza el contrato con la firma Thomas Greg & Sons - crédito Cancillería de Colombia

En cuanto a Laura Sarabia, el ente de control detalló que la excanciller habría tenido conocimiento de la inviabilidad del cronograma en abril de 2025, “para la implementación del nuevo modelo, con ocasión del proceso adelantado con la Casa de la Moneda de Portugal, así como la falta de capacidad operativa de la Imprenta Nacional“.

En el caso de (Luis Gilberto) Murillo, el ente de control manifestó que “habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024”.

Y con respecto a Alfredo Saade, el organismo de control explicó: “Presuntamente, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes”.