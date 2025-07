Humilde ciudadano se hizo viral por devolverle a su dueña en Cartagena un celular de alta gama que cuesta más de $7 millones: “No joda”

Gesto de solidaridad fue aplaudido por los ciudadanos - crédito Evgenia Novozhenina/REUTERS/Captura video

Un acto de solidaridad en Cartagena llamó la atención y fue viralizado a través de las redes sociales, cuando un ciudadano decidió entregar un celular de alta gama que se había encontrado.

El gesto de honestidad poco común, tras hallar un iPhone 16 Pro Max en un parqueadero de la ciudad. El video muestra cuando el hombre sale de su humilde casa para entregar el celuar a su dueña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes muestran al ciudadano saliendo de una vivienda humilde, vestido con una camisa blanca a rayas rosadas, lo que contribuyó a amplificar la admiración en internet por su acto de honradez.

Según las imágenes conocidas, lejos de conservar el dispositivo avaluado en cerca de 7 millones de pesos, el protagonista decidió contactarse con la propietaria para garantizar que el teléfono regresara a sus manos.

Así fue como una mujer encontró su costoso celular en las calles de Cartagena - crédito @ColombiaOscura_/X

Durante la pieza audiovisual se puede escuchar: “Bueno, les cuento. La señorita Gise botó el celular en un parqueadero y el señor muy amable se lo está devolviendo. Mire, se lo está devolviendo el señor. Estamos viendo su teléfono y aquí en la campiña. No joda, Eso no se ve. Un iPhone 16 Pro y el señor se lo está devolviendo. Bien, Así, así”.

Los comentarios en las publicaciones destacaron la relevancia de este tipo de gestos, especialmente considerando el valor económico y sentimental de un aparato de esa categoría, así como el entorno de dificultades que suele presentar la vida cotidiana en diversas zonas de Cartagena.

Internautas recalcaron que acciones así refuerzan la importancia de la honestidad y la empatía social dentro de las comunidades. “¿No le dio nada? Un milloncito al menos“;”Tienen un teléfono costoso y no regalan un peso“; ”Yo me fuera quedado con el teléfono y pediría rescate por el mismo y la vieja se ve que tiene plata y le fuera pedido su 1.000.000 y hasta más porque es un teléfono que vale más de 4.000.000 de pesos"; “Lo aplaudieron por hacer lo correcto? A mí que me aplaudan entonces por respetar una fila o por ceder el asiento a una mujer embarazada en el transporte público“; ”Deme un Nequi: procede a enviarle algunos 10KNo se baja del carro, no le da la mano, la otra lo limpia como si tuviese alguna enfermedad. En fin, a esas personas les pasan cosas buenas“: fueron algunos de los comentarios.

En las redes sociales se conoció un video en el que un hombre le entregó a una mujer un celular iPhone 16 Pro Max, hecho que fue aplaudido por los internautas - crédito Europa Press

El video suma visualizaciones y mensajes de apoyo cada día, mientras diversos usuarios comparten la grabación en sus propias cuentas, inspirando a otros con el ejemplo del hombre que decidió devolver el teléfono sin esperar recompensa. La historia se cuenta ahora como un ejemplo de civismo, mostrando cómo actos sencillos pueden convertirse en referente de valores colectivos positivos.

Turista canadiense denunció millonario hurto de una mujer que conoció en ‘app’ de citas en Cartagena

Antes de perder la conciencia por completo, Nwabueze Rhodes O’Naps apenas logró percibir que se encontraba en el baño de su apartamento alquilado en Cartagena.

Al recobrar el sentido, el fuerte malestar físico y la confusión mental que experimentaba le hicieron sospechar que pudo haber sido intoxicado. El diagnóstico de lo ocurrido resultó alarmante: su vivienda temporal había sido objeto de un hurto millonario. Según reportó El Universal, el caso ha incrementado la percepción de inseguridad entre turistas y habitantes locales.

La denuncia, presentada por este ciudadano canadiense, residente temporal en Cartagena, surge tras una visita de una mujer con la que había mantenido contacto días antes a través de una aplicación digital de citas.

Las autoridades investigan quién es la otra joven que aparece en ambas grabaciones - crédito AT Noticias Col/Facebook

Rhodes O’Naps indicó que el asalto se concretó después de encontrarse con la mujer la noche del lunes festivo, 23 de junio, y la madrugada del martes 24 de 2025. El afectado precisó que la conexión inicial ocurrió vía celular y que habían compartido reuniones previas, lo que le generaba confianza hasta ese momento.

El Universal detalló que Rhodes O’Naps había llegado a Cartagena con la finalidad de someterse a un tratamiento odontológico, motivo por el cual extendió su permanencia en la ciudad.

Se hospedaba en un apartamento amoblado de alquiler temporal, punto donde finalmente se perpetró el robo. La víctima relató que esa noche invitó a la mujer con quien ya tenía antecedentes de encuentros previos y que, tras su llegada, perdió parcialmente la memoria.