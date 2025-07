CEO de Frisby España asegura que no copiará recetas: “Mi primera idea era trabajar con Frisby Colombia”

La empresa colombiana buscará recuperar el poder de la marca en Europa - crédito Frisby Colombia

El conflicto legal entre Frisby BIC, reconocida cadena colombiana de pollo frito, y Frisby España, empresa radicada originalmente en Bilbao, que recientemente ingresó al mercado europeo, se ha convertido en uno de los casos empresariales más sonados del año.

En medio de este proceso, Charles Dupont, portavoz y representante de la firma española, ha dado detalles sobre el modelo de negocio, los pasos que condujeron al registro de la marca en Europa y las proyecciones de crecimiento que tienen previstas.

Según explicó Dupont a La República, su intención inicial era trabajar de la mano con Frisby Colombia para introducir su concepto gastronómico en el continente europeo, apuntando principalmente a la comunidad suramericana residente en varios países.

Sin embargo, tras no concretarse un acuerdo de colaboración, procedió a registrar la marca dentro de la Unión Europea.

“Yo les dije: ‘Estoy seguro que si trabajamos juntos va a ser un éxito enorme aquí en Europa por la cantidad de suramericanos que están esperando este tipo de gastronomía’. Ellos me han dicho: ‘Lo vamos a pensar, vamos a hablar con la presidente’, y el tiempo pasó sin ninguna respuesta”, señaló Dupont.

De acuerdo con su versión, identificó que el logotipo estaba protegido, pero no se estaba utilizando desde hacía más de cinco años y que no existía registro de la denominación verbal, por lo que solicitó el registro sin que la contraparte colombiana presentara oposición dentro de los plazos legales establecidos.

“Entonces, decidí hacerlo yo mismo. He visto que había un logotipo registrado, pero no usado desde más de cinco años y una marca que no estaba registrada verbalmente. Entonces la registré, a ver si se oponían, pero el tiempo pasó y, después de los tres meses, no respondieron tampoco a eso", agregó.